Ile dziś trzeba wydać na internet w domu - stacjonarny lub mobilny

Jeśli zastanawiacie się właśnie skąd w naszym kraju taki pęd ku światłowodom, to już na wstępie mogą odpowiedzieć, że to nie tylko komfort korzystania czy brak limitów, ale również cena. Zobaczcie zresztą sami.

Postanowiłem dziś sprawdzić, najniższe opłaty miesięczne u operatorów ogólnokrajowych za dostęp do światłowodów - z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz internetu mobilnego - z limitem danych (minimum 500 GB w miesiącu) i bez limitu danych. To są czyste oferty - bez żadnych promocji, darmowych miesięcy czy zniżek w ofertach łączonych.

Najtańsze światłowody z limitem 300 Mb/s

Zaczniemy od najdroższych z tych najtańszych, te dostępne są u operatorów Orange i T-Mobile, gdzie za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s musimy zapłacić odpowiednio 65,01 i 65 zł miesięcznie. W Orange dochodzi jeszcze opłata za modem, więc będzie to 70 zł. Co więcej, w przypadku umowy bez zobowiązania w Orange dostaniemy takie światłowody za 75,01 zł miesięcznie, a z modemem 80 zł.



Dużo taniej światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s zakupimy w Play i w Plusie - od razu z routerem w cenie, a w Plusie nawet z darmowym rocznym dostępem do serwisu streamingowego Disney+.



W Plusie będzie to 49 zł miesięcznie, a w Play 50 zł miesięcznie.

Najtańszy internet mobilny z limitem 500 GB transferu danych w miesiącu

Najtańszy internet mobilny z limitem 500 GB transferu danych w miesiącu, dostępny jest w Orange za 65,01 zł miesięcznie - jednak jest to umowa na dwa lata (w opcji na rok jest tylko 250 GB), co ma znaczenie w przypadku klientów, którzy czekają na podłączenie do światłowodów.



Jeśli chcemy umowę bez zobowiązania, koszt ten rośnie do 69,90 zł miesięcznie w Premium Mobile. W Play to też umowa na dwa lata i koszt już 75 zł miesięcznie.



Ktoś powie OK, ale ja mieszkam sam i mi wystarczy o połowę mniejszy limit transferu danych w miesiącu. Proszę bardzo, w Virgin Mobile kosztuje 50 zł, a w Mobile Vikings 60 zł miesięcznie.

Najtańszy internet mobilny bez limitu danych

Bez limitu danych skorzystamy z internetu mobilnego w T-Mobile - umowa na dwa lata w cenie 60 zł, 70 zł lub 90 zł miesięcznie. Czyli też ceny "światłowodowe", i mamy tu ograniczenie prędkości odpowiednio do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s.



Można tu jeszcze wspomnieć o braku limitów w internecie mobilnym w Orange Flex za 80 zł miesięcznie, ale to już oferta łączona na kartę SIM w smartfonie i routerze WiFi - inna kategoria ofert, i w cenie też porównywalnej ze światłowodami. Dla przykładu światłowody z limitem do 300 Mb/s dostępne są obecnie w cenie 30 zł miesięcznie w ofercie łączonej dla klientów Play.

Dlaczego internet mobilny mimo swoich minusów, jest w tej takiej samej cenie lub wyższej co światłowody? Na pewno duże znaczenie mają ograniczone zasoby, których popyt najlepiej kontrolować ceną, a dalej to już można tylko gdybać - prawdopodobnie działa tu też w sporej części opcja braku wyjścia. Skoro operatorzy wiedzą, iż bardziej pożądany w domach jest internet stacjonarny, to w przypadku gdy przychodzi klient zainteresowany internetem mobilnym, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż światłowodów nie ma w jego lokalizacji, więc będzie skłonny zapłacić tyle samo lub nawet więcej, by mieć choć mobilny dostęp do internetu w swoim domu.

Stock Image from Depositphotos.