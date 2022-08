Niestandardowe pakiety w ofertach na kartę u naszych operatorów

Według corocznego raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego, od kilku lat udział klientów wybierających oferty na kartę u naszych operatorów utrzymuje się na niezmienionym poziomie około 30%.

Niezmiennie mnie to zadziwia zwłaszcza, że obecne oferty na kartę są już wygodne (podpięcie karty płatniczej w aplikacji) oraz atrakcyjne cenowo i w zawartości. Bywają też zaskakujące, i tym postanowiłem się dzisiaj przyjrzeć.

Oferty na kartę w zasięgu sieci Orange

Orange na kartę

Wyróżniającą się i niestandardową ofertą na kartę w Orange będzie pakiet ważny przez 365 dni. Kosztuje on wprawdzie jednorazowo i na start 360 zł, ale pozwala na korzystanie z nielimitowanych rozmów i wiadomości w kraju i roamingu UE oraz z 2 TB transferu danych (w roamingu UE: 50,5 GB) przez cały rok. Odchodzą więc doładowania czy pilnowanie ważności pakietów.

Do tej pory żaden z operatorów nie pokusił się o zdublowanie takiej oferty dla swoich klientów. Jedynie tylko nieco podobna dostępna jest w Lycamobile, do której dojdziemy później.

Nju mobile na kartę

W ofercie nju na kartę również znajdziemy zaskakującą ofertę, tym razem dla osób, które niewiele w miesiącu wykonują połączeń czy wysyłają wiadomości. Pakiet wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł pozwala korzystać ze smartfona głównie do odbierania połączeń, a w przypadku, gdy któregoś dnia potrzebujemy sami zadzwonić czy wysłać SMS-y, możemy to zrobić bez żadnych ograniczeń ilościowych już do końca danego dnia za 1,20 zł.

Jeśli korzystamy na smartfonie z transferu danych, możemy dodatkowo włączyć sobie za 9 zł miesięcznie pakiet 9 GB, który zużywany jest w pierwszej kolejności przed transferem danych z pakietu głównego.

Oferty na kartę w zasięgu sieci Play

Play na kartę

W ofercie na kartę w Play, znalazłem jeden niestandardowy pakiet - odNOWA, dzięki któremu nie martwimy się terminami doładowań i ważnością pakietu. Możemy też w jego ramach rozmawiać i wysyłać wiadomości SMS po sieci za darmo.

Są tu jednak pewne ograniczenia, w ciągu miesiąca musimy wykonać przynajmniej jedną, jakąkolwiek płatną aktywność na koncie - rozmowa, wiadomość SMS lub transfer danych. W przeciwnym wypadku z konta pobierana jest opłata 3 zł, a jak nie ma środków wyłączane są nielimitowane rozmowy i wiadomości po sieci. W przypadku rocznego braku aktywności numer zostaje wyłączony.

Virgin Mobile na kartę

W Virgin Mobile na kartę mamy dwa ciekawe pakiety dla osób, które w niewielkim stopniu korzystają z usług wychodzących.

Jest to tygodniowy pakiet za 7 zł z nielimitowanymi usługami i 3 GB transferu danych - można aktywować przed spodziewaną w danym tygodniu koniecznością wykonania większej liczby połączeń czy wysłania wiadomości SMS oraz za 9 zł miesięcznie za pakiet 300 minut, 300 SMS-ów i 1 GB transferu danych (można dokupić 1 GB = 1 zł).

Oferty na kartę w zasięgu sieci Plus

Klucz Mobile

Dość osobliwą ofertę znalazłem na stronach Klucz Mobile, mamy tu dwa pakiety za 34,99 zł miesięcznie i 8 zł tygodniowo.

W pierwszej opcji mamy do dyspozycji przez cały miesiąc nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych na pełnej prędkości i aż 240 GB z używalnym "lejkiem" 1 Mb/s. Tygodniowy pakiet z kolei to 30 minut na rozmowy, 7 GB transferu danych i 70 GB z "lejkiem" 1 Mb/s.

Lycamobile

Wspomniana już Lycamobile umożliwia w swojej ofercie na kartę zakup wybranego pakietu na okres miesiąca, kwartału, pół roku i roku w obniżonej cenie.

W ten sposób na przykład przy płatności za rok, pakiet za 20 zł będzie nas kosztował w przeliczeniu 13,60 zł miesięcznie.

Oferty na kartę w zasięgu sieci T-Mobile

T-Mobile na kartę

Co niestandardowego w zasięgu T-Mobile? U tego operatora w ofercie na kartę mamy w pakiecie za 39 zł wliczoną usługę Supernet Video w jakości HD, pozwalającą oglądać w wybranych serwisach wideo bez zużywania danych.

Natomiast w pakiecie za 30 zł, ta sama usługa pozwala na oglądanie treści wideo w jakości DVD. Do tego oczywiście w obu wersjach dochodzą nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz odpowiednio 40 GB i 30 GB transferu danych w miesiącu.

