Stranger Things już nie jest najpopularniejszym serialem Netflixa. Wszystko przez ważną zmianę

Netflix pozostaje numerem jeden w temacie najpopularniejszych serwisów VOD — i to nie tylko w Polsce. Dla wielu jest on synonimem streamingu filmów i seriali, a tamtejsza "lista przebojów" kreuje trendy i dyktuje temat spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Jak powszechnie wiadomo — wiedząc jak działa gigant, użytkownicy w różny sposób starają się wpływać na jego decyzje. Ostatnio głośno było o tym, co robią fani serialu, by nie został skasowany. A teraz by dać lepszy widok na to co jest popularne - Netflix zmienia zasady działania tamtejszej "topki". W jaki sposób?

Polecamy na Geekweek: Dwa jasne punkty obok Księżyca. Spójrz w niebo

Nowy sposób liczenia popularności przez Netflix

Dotychczas Netflix mierzył oglądalność seriali w 28 dni po premierze filmu czy serialu. Teraz czas ten wydłuża trzykrotnie — materiały będą mieć blisko trzy miesiące na walkę o kontynuacje i zdobycie uznania w oczach włodarzy platformy. Na tym jeszcze nie koniec, bowiem liczenie "topki" Netflixa również zmieni się nie do poznania. Dotychczasowe "najdłużej oglądane" było nieczytelne dla większości widzów, a poza tym najzwyczajniej w świecie... faworyzowało dłuższe serie z dłuższymi odcinkami. Bo jeżeli ktoś zaczynał je oglądać i dał się porwać historii, to po prostu nabijał licznik bardziej efektywnie niż fani seriali mających mniej krótszych odcinków.

Teraz Netflix udostępnia wyświetlenia serialu w formie z podziałem na łączny czas trwania. Dzięki temu dane te stają się bardziej miarodajne, a użytkownicy będą mogli łatwiej sprawdzić co faktycznie jest obecnie na czasie. Ta zmiana pociągnęła za sobą jeszcze jedną konsekwencję. Zmienił się najpopularniejszy serial na Netflix. Taki wiecie, serial wszech czasów

Nowa metodologia, nowi liderzy

Według starych rachunków - na pierwszym miejscu od dawien dawna było "Stranger Things". Nowa matematyka pozwoliła na sam szczyt wspiąć się "Wednesday", które przescignęło czwartą serię nostalgicznego serialu. Jak to możliwe? Cóż, jego "wyświetlenia" wypadają korzystniej — mimo że to "Stranger Things" było oglądane dłużej. Za nimi znajdują się "Dahmer", "Bridgertonowie" i "Gambit Królowej". Warto mieć na uwadze, że mowa tutaj wyłącznie o serialach anglojęzycznych.

Źródło