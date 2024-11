Orange psuje świetną dla wszystkich ofertę na kartę

Oferta Orange Free na kartę, była do tej pory jedną z najbardziej wszechstronnych na rynku, w której to każdy użytkownik telefonów, mógł znaleźć świetną dla siebie opcję.

Pisząc każdy, mam na myśli osoby zarówno intensywnie korzystające z usług wychodzących, jak i sporadycznie, a także takie, które głównie odbierają połączenie czy wiadomości czy wykonują je tylko w ramach sieci Orange.

Powoli zaczyna się to niestety zmieniać, można wręcz powiedzieć, iż osoby, które nie korzystają z miesięcznych, nielimitowanych pakietów stracą najwięcej. W ten sposób, ze świetnej oferty na kartę dla wszystkich, Orange Free na kartę opłacać się będzie w zasadzie już tylko z wykupionymi, miesięcznymi pakietami.

Psuć się zaczęło, już na początku października, kiedy to Orange zapowiedział podwyżki cen usług w ofercie na kartę, które nie sposób było inaczej odebrać, jak:

Tak więc ciężko utożsamiać tak wysoki koszt w nowym cenniku Orange na kartę ze wzrostem kosztu świadczenia tych usług. To już bardziej "zachęta" dla klientów do przejścia do cyklicznych i nielimitowanych pakietów. Według nowych stawek, już 30 minut rozmów w miesiącu i parę wiadomości SMS czy MMS sprawi, że bardziej będzie się opłacało wykupić najtańszy, miesięczny i nielimitowany pakiet za 31 zł.

Nowy cennik zaczął obowiązywać 7 listopada i dzień później, Orange zapowiedział kolejne, niekorzystne zmiany w ofercie na kartę, które to zaczną obowiązywać od 13 stycznia i 23 stycznia 2025 roku.

Koniec z darmowymi połączeniami w Orange na kartę

Na pierwszy ogień idą dwie usługi z darmowymi połączeniami - 13 stycznia wyłączone zostaną usługi: „Za darmo w Orange” oraz „Numer bez limitu”. Umożliwiały one darmowe połączenia i wiadomości SMS z innymi użytkownikami Orange oraz same połączenia z wybranym numerem dowolnej sieci komórkowej w Polsce.

Wystarczyło tu mieć aktywne konto główne, z możliwością wykonywania i odbierania połączeń.

Koniec z nielimitowanymi pakietami na 1,3,5 i 10 dni

Osoby, które rzadko korzystały z usług wychodzących, aczkolwiek jak już, to intensywnie, stracą 23 stycznia możliwość aktywacji usługi nielimitowanych połączeń i wiadomości z pakietem transferu danych, na 1 dzień za 1 zł, 3 dni z 3 zł, 5 dni za 5 zł i 10 dni za 10 zł, a więc większość tych krótkookresowych pakietów:

Pozostanie jedynie pakiet na 7 dni, który podrożeje z 7 zł do 10 zł, a limit transferu danych zostanie zwiększony z 3 GB do 7 GB. W powyższej tabelce widzicie w tym pakiecie limit 6 GB, ale w rzeczywistości jest to 3 GB w standardzie + 3 GB za włącznie usługi w Mój Orange, tak więc po nowemu będzie to 7 GB + 7 GB, razem 14 GB.

Najtańszy nielimitowany pakiet za 31 zł miesięcznie dla wszystkich

Na koniec, zmiana dla osób z jeszcze aktywnymi, starymi cyklicznymi pakietami za 25 zł i 30 zł miesięcznie. Od 23 stycznia 2025 roku, w momencie ich odnowienia, będą automatycznie przenoszeni do najtańszego obecnie pakietu za 31 zł miesięcznie z pakietem 15 GB lub 30 GB (15 GB w standardzie + 15 GB za włączeniu usługi w Mój Orange).

Na pocieszenie, zebrane do tej pory w starych pakietach gigabajty, przy przeniesieniu zostaną zachowane.

Co w zamian?

Jeśli chodzi o darmowe rozmowy i wiadomości SMS po sieci, operatorzy odchodzą już od tego typu usług, dla przykładu Play już na początku tego roku wyłączył usługę "Stan darmowy".

Z kolei w przypadku nielimitowanych, cyklicznych pakietów, obecnie u wszystkich operatorów Play, Plus czy T-Mobile, najtańszy taki pakiet kosztuje 30 zł miesięcznie.

Co natomiast z osobami, które nielimitowane pakiety potrzebują sporadycznie - do kilku razy w miesiącu? Pozostaje jeszcze jedna taka dostępna usługa, w nju na kartę - wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł.

Kosztuje o 20 groszy dziennie więcej niż w Orange na kartę, ale jest wygodniejsza, bo działa z automatu - nie trzeba tu włączać żadnych pakietów. Po przekroczeniu kwoty 1,20 zł, do końca dnia możemy korzystać z nielimitowanych połączeń czy wiadomości.

Źródło: Orange.

