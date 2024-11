Oferty do telefonu do 20 zł - pomagamy wybrać najlepszą

W dobie powszechnej drożyzny i rosnących cen usług, również telekomunikacyjnych, oferty do telefonu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz pakietem danych poniżej 30 zł (najtańszy pakiet w ofercie na kartę „wielkiej czwórki” kosztuje obecnie 30 zł miesięcznie) to już rzadkość. Wyłuskałem dla Was jednak kilka z nich, i to w kwocie do 20 zł miesięcznie.

Zaczniemy dość nietypowo, powiedzmy że poza konkursem. Mimo, że to zestawienie ofert do telefonu, jest jedna oferta dedykowana tylko do internetu, ale która to przyda się osobom szukającym taniej oferty tylko do odbierania rozmów i wiadomości, z dużym pakietem transferu danych - dużym jak na ten zakres cenowy, do 20 zł miesięcznie.

Kto potrzebuje takiej oferty? Jeszcze rok temu, również się nad tym zastanawiałem, ale widać jest zapotrzebowanie na takie oferty - Karta SIM tylko do odbierania. Najlepsze oferty do telefonu.

Oferta do telefonu tylko do odbierania z pakietem danych

Przechodząc już do tej oferty, mowa o subskrypcji w Heyah 01 (zasięg T-Mobile) za 19,99 zł miesięcznie, zawierającej limit transferu danych na poziomie 50 GB (w roamingu UE - 4,35 GB).

Do typowa oferta z kartą SIM do mobilnego routera, ale z powodzeniem może służyć jako pakiet tylko do odbierania połączeń i wiadomości oraz do korzystania z internetu w smartfonie. To chyba najlepsza oferta w tej cenie z takim limitem transferu danych.

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS z pakietem danych (z roamingiem w UE)

Pozostając jeszcze na chwilę w subskrypcji Heyah 01 (zasięg T-Mobile), w jej ramach możemy skorzystać z dedykowanej do telefonu oferty. W tej samej cenie co oferta internetowa - 19,99 zł, ale z dużo mniejszym limitem transferu danych - 20 GB (4,73 w roamingu UE).

Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

To w zasięgu T-Mobile, w zasięgu Orange, dostępny jest pakiet w nju mobile na kartę. W cenie 19 zł miesięcznie dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych w miesiącu (4,5 GB w roamingu UE).

Tak naprawdę to jest kwota do 19 zł, bo płaci się za zużycie, co przy cenie za zdarzenie (rozmowa, wiadomość, 1 MB) - 0,19 zł może wystarczyć na dłużej, no może z pominięciem transferu danych.

W zasięgu Play, mamy ofertę na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Virgin Mobile. Jego koszt to 20 zł miesięcznie, a w nim nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych (4,73 GB w roamingu UE).

Z kolei w zasięgu Plusa, mamy ofertę operatora wirtualnego - Cross Mobile, to również abonament bez zobowiązania za 19,99 zł miesięcznie, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych (4,5 GB w roamingu UE). Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż po roku cena tego abonamentu rośnie o 5 zł.

Warto jeszcze wspomnieć o ofercie Lajt Mobile, w której to możemy wybierać pomiędzy zasięgiem Plusa a Orange - koszt tego abonamentu to 20 zł miesięcznie. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości, mamy tu limit transferu danych na poziomie 10 GB w miesiącu (4,84 GB w roamingu UE).

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS z pakietem danych (bez roamingu w UE)

W tej kategorii mamy tylko dwóch reprezentantów - oferta na kartę w a2mobile (zasięg Plus) za 19,90 zł miesięcznie z limitem 10 GB transferu danych oraz abonament w Otvarta za 17,99 zł z limitem 20 GB.

Aczkolwiek warto tu zaznaczyć, iż aktualnie w Otvarta jest promocja z pakietem 1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym oraz z internetem w Unii Europejskiej - 1 GB miesięcznie.

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS z pakietem danych (bez roamingu w UE)

Przedostatnią kategorię, bez nielimitowanych wiadomości MMS i bez roamingu w UE, zaczynamy od oferty na kartę Telegrosik Mobilny (zasięg Play), bo mamy tu aż trzy miesięczne, cykliczne pakiety w kwocie do 20 zł.

Za 9 zł miesięcznie mamy limit transferu danych 1 GB, za 14 zł - 5 GB, a za 20 zł miesięcznie - 10 GB.

Podobnie trzy pakiety do 20 zł, dostępne są w ofercie na kartę w Lajt Mobile (zasięg Plusa) - z limitem 1 GB za 15,99 zł, z limitem 4 GB - 17,99 zł i z limitem 10 GB - 19,99 zł miesięcznie.

W zasięgu Plusa, skorzystamy też z oferty Premium Mobile, w abonamencie za 19,90 zł miesięcznie, zawierającym nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS i 15 GB transferu danych.

Oferta do telefonu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS (z roamingiem w UE)

Zestawienie to również zakończymy nietypowo, bo ofertą zawierającą tylko nielimitowane połączenia i wiadomości, bez pakietu transferu danych, czyli idealna opcja do telefonu bez dostępu do internetu.

To oferta na kartę w Fakt Mobile (zasięg Play) za 15 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.