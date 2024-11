Ten operator potrafi rozpieszczać stałych klientów. Wystarczy być lojalnym

Operatorzy udostępniający oferty na abonament komórkowy bez długoterminowego zobowiązania, przyciągają do nich klientów niską ceną w porównaniu z abonamentami z zobowiązaniem na 2 lata w ofertach „wielkiej czwórki”.

Różnice są naprawdę spore, więc nie jest to trudne zadanie, trudniej jest ich utrzymać przez tak długi czas, z uwagi na sporą konkurencję w tej materii. Już wiele lat temu nju mobile wpadło na pomysł, jak tego dokonać - nagradzając lojalność dużo wyższymi limitami transferu danych, przyznawanymi wraz ze stażem klienta w danej ofercie.

Pomysł ten podchwycił później Plush, a teraz zdecydował się na to Cross Mobile - podbijając poprzeczkę na poziom aż 400 GB i to zaledwie po roku stażu.

Dodatkowe gigabajty za staż w nju mobile

Dla porównania, zerknijmy najpierw jak to wygląda obecnie u wymienionych operatorów.

W abonamencie komórkowym, z miesięcznym okresem wypowiedzenia w nju mobile, do wyboru mamy trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i limitem transferu danych na start - 60 GB, 80 GB i 100 GB za odpowiednio 29 zł, 39 zł i 49 zł miesięcznie.

Po pół roku stażu limit transferu rośnie w każdym z pakietów do 120 GB, 160 GB i 200 GB, po roku do 150 GB, 200 GB i 250 GB, a po dwóch latach do 180 GB, 240 GB i 300 GB w miesiącu.

Dodatkowe gigabajty za staż w Plush

Podobna oferta Plush, przez kilka ostatnich lat uległa co jakiś czas zmianom, by w ostatnim czasie przybrać kształt, zaszyty w dwóch pakietach.

I tak, za abonament z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS zapłacicie 25 zł miesięcznie za 40 GB transferu danych na start, po pół roku będzie to 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu 200 GB.

Z kolei w abonamencie za 40 zł miesięcznie, na start dostajemy 80 GB transferu danych, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB i po dwóch latach 300 GB.

Co ciekawe, jeszcze pod koniec tegorocznych wakacji, Plush zastrzegał w tych pakietach, że kwota abonamentu również będzie rosła o 5 zł miesięcznie każdego kolejnego roku, ale w aktualnej ofercie zapis ten już się nie pojawia.

Dodatkowe gigabajty za staż w Cross Mobile

Dodatkowe gigabajty za staż w Cross Mobile natomiast, dostępne są tylko w jednym pakiecie - Plan Rocket, za 34,99 zł miesięcznie.

Tutaj, oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS na start dostajemy 100 GB, po pół roku 200 GB, a po roku 300 GB dodatkowego transferu za staż, łącznie 400 GB w miesiącu.

W przypadku tej oferty, mamy podobne rozwiązanie, z którego na początku skorzystał Plush, a więc zwiększenie kwoty abonamentu o 5 zł, po tych 12 miesiącach. Nadal jednak, będzie to atrakcyjna opcja - 39,99 zł za pełen no limit na rozmowy i wiadomości, 5G, VoLTE oraz Wi-Fi Calling czy opcja zamówienia eSIM oraz aż 400 GB transferu danych.

W nju mobile mamy 300 GB za 49 zł, po dwóch latach stażu, w Plush 300 GB za 40 zł, również po dwóch latach stażu. Z kolei po 12 miesiącach, będzie to odpowiednio 250 GB i 200 GB.

Jeśli jednak, wystarczy nam około 200 GB transferu danych w miesiącu, oferta nju mobile za 29 zł i 39 zł jest korzystniejsza, podobnie jak oferta Plush za 25 zł miesięcznie.

