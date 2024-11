Świąteczny prezent od Play: Netflix w cenie przez całą umowę

Wiele osób - nie tylko w Polsce, odchodzi już od linearnej telewizji, częściej wybierając w to miejsce serwisy VOD, w parze oczywiście ze światłowodami, by móc bez przeszkód i ograniczeń oglądać ulubione filmy i seriale. Na taki zestaw zdecydował się w swojej tegorocznej ofercie świątecznej Play.

Co ciekawe, mamy tu do wyboru dwa serwisy streamingowe z filmami i serialami - Netflix i Amazon Prime. W związku z tym, są też cztery opcje światłowodów.

Oferta na światłowody bez VOD - w umowie na 12 miesiące,

Oferta na światłowody z Netliksem - w umowie na 12 miesięcy,

Oferta na światłowody z Amazon Prime - w umowie na 24 miesiące,

Oferta na światłowody bez VOD - bez zobowiązania.

W jakich cenach? Sprawdźmy, bo to wydaje się atrakcyjna oferta w każdym wariancie - porównując to z aktualnymi cenami za same światłowody u innych operatorów.

W kwestii wyjaśnienia, dla uproszczenia i przejrzystości wpisu, skupimy się na cenach dla nowych klientów, niekorzystających aktualnie z innych ofert Play. Zaznaczę przy tym tylko, że klienci Play od podanych niżej cen, w każdej opcji z wyjątkiem oferty bez zobowiązania, mogą odjąć sobie 20 zł miesięcznie. Co jeszcze istotne, w każdym wariancie mamy udostępniony w cenie router, co nie jest obecnie standardem rynkowym, często trzeba dopłacać za dzierżawę około 5 zł miesięcznie.

Światłowody w Play - bez zobowiązania

Oferta bez zobowiązania powinna być w kręgu zainteresowania osób, które wynajmują komuś mieszkania. Aczkolwiek nie opuszczajcie tego wpisu, po przeczytaniu tej oferty, gdyż z uwagi na drobny druk pod tą ofertą, również inne opcje będą dla Was korzystne, jak nie korzystniejsze.

Mamy tu do wyboru cztery pakiety światłowodów, z limitem prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s i w niektórych lokalizacjach 5 Gb/s, w cenie odpowiednio 75 zł, 85 zł, 105 zł i 135 zł miesięcznie.

Co z tym drobnym drukiem? Otóż, mimo że to oferta bez zobowiązania i tak po 12 miesiącach cena abonamentu wzrasta o 5 zł miesięcznie, a każdego kolejnego roku o kolejne 5 zł miesięcznie.

Wiem, że zwykle wynajmuje się mieszkania na minimum rok, jednak w przypadku dłuższych okresów, trzeba to wziąć pod uwagę. Ewentualnie zastanowić się nad umową i liczyć na wynegocjowanie takich samych warunków na kolejny okres zobowiązania.

Światłowody w Play bez VOD - w umowie na 12 miesiące

Ta oferta, będzie dobrym porównaniem cen do ofert z Netfliksem czy Amazon Prime w zestawie.

Same światłowody, z takimi samymi limitami prędkości w umowie na 12 miesięcy, kosztują tutaj 65 zł, 75 zł, 95 zł i 125 zł miesięcznie.

Tak więc to 10 zł miesięcznie mniej niż na umowie bez zobowiązania, ale tutaj znowu zastrzeżenie, że po roku każdy abonament rośnie o 10 zł miesięcznie, a w każdym kolejnym roku o 5 zł miesięcznie.

Światłowody w Play z Amazon Prime - w umowie na 24 miesiące

Dużo korzystniej jest podpisać umowę na 24 miesiące, bo cena za każdy pakiet jest taka sama jak w umowie na 12 miesięcy, ale w zestawie dostajemy dostęp do Amazon Prime na całą umowę.

Wiem, że Amazon Prime kosztuje tylko 49 zł rocznie, ale w ujęciu dwuletnim będzie to prawie 100 zł, a więc miesięcznie zapłacicie za same światłowody w zaokrągleniu 5 zł mniej - odpowiednio za każdą prędkość będzie to 60 zł, 70 zł, 90 zł i 120 zł. Do tego 2 miesiące gratis przy prędkości do 600 Mb/s daje średnio 68,75 zł miesięcznie, do 1 Gb/s - 87,10 zł, a do 5 Gb/s - 114,60 zł.

W tym przypadku, jeśli nie przedłużymy umowy, kwota abonamentu rośnie dopiero po 24 miesiącach o 10 zł i w każdym kolejnym roku o 5 zł miesięcznie.

Światłowody w Play z Netflix - w umowie na 12 miesiące

Na koniec wracamy do umowy na 12 miesięcy i atrakcyjnej opcji dla fanów serwisu Netflix, który to w pakiecie podstawowym, kosztuje obecnie 33 zł miesięcznie.

Razem ze światłowodami Play, przy prędkości do 300 Mb/s zapłacicie obecnie tylko 80 zł miesięcznie za taki zestaw, do 600 Mb/s - 90 zł miesięcznie, do 1 Gb/s - 110 zł miesięcznie, a do 5 Gb/s - 140 zł miesięcznie. Matematycznie wychodzi tu więc za samego Netfliksa zaledwie 15 zł miesięcznie przez całą umowę.

Tutaj podobnie, jak w umowie bez VOD na 12 miesięcy, po roku kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie, a po każdym kolejnym roku o 5 zł miesięcznie.

Niemniej, trzeba pamiętać, że te wzrosty abonamentu po okresie zobowiązania, dotyczą tylko osób, które nie będą chciały przedłużać/podpisywać nowej umowy i przejdą na umowę na czas nieokreślony.

