Nie oznacza to oczywiście, że dotychczasowa oferta znika, to tylko nowa opcja głównie dla rodzin, które potrzebują podłączenia do internetu kilku urządzeń na raz i korzystania przez nie w tym samym czasie z dostępu do internetu w domu.



Tak więc Orange Światłowód Pro 2.0 to przede wszystkich szybszy transfer danych, wprawdzie nadal z ograniczeniem do maksymalnie 1 Gb/s na jednym urządzeniu, ale sumarycznie limit ten ustawiony jest na 2 Gb/s - przy pobieranych danych i 600 Mb/s przy danych wysyłanych.

Internet w domu i w firmie musi być coraz lepszy i szybszy, ma odpowiadać na podstawowe potrzeby: przesyłanie coraz większych plików, wirtualne rozgrywki w czasie rzeczywistym, oglądanie online seriali i filmów, czy zdalną pracę. W polskich gospodarstwach domowych jest średnio 6 urządzeń podłączonych do sieci – i ta liczba będzie rosła, a do tego potrzebny jest coraz lepszy internet.



Ceny? Mamy tu do wyboru aż pięć opcji konfiguracyjnych nowej oferty. W pierwszej kolejności możemy zdecydować się na sam dostęp do internetu w cenie 89,99 zł miesięcznie. Dalej mamy światłowody 2.0 z telewizją, w której to koszt miesięczny rośnie do 129,99 zł.

Trzy pozostałe opcje są już z dołączonym abonamentem komórkowym z limitem transferu 20 GB, 50 GB i 100 GB w miesiącu. Najtańszy zestaw komórka + światłowód kosztuje 119,99 zł, jak dodamy do tego podstawowy pakiet telewizyjny zapłacimy przez pierwsze pół roku 99,99 zł, a później 159,99 zł. Z kolei najdroższy zestaw z najbogatszym pakietem telewizyjnym (z HBO Max) kosztuje 189,99 zł miesięcznie.



Usługi Orange Światłowód Pro 2.0 świadczone mają być w sieci własnej Orange, która aktualnie obejmuje 2,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Na start tej oferty, klienci w promocji dostaną dwa pierwsze miesiące wybranego pakietu bez opłat.

Źródło: Orange.

