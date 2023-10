Lokalni operatorzy światłowodów oburzeni na Antyweb

Pod koniec września publikowałem dla Was zestawienie ofert lokalnych operatorów światłowodowych z całej Polski,- sporządziłem je na podstawie ostatniego rankingu SpeedTest.pl. W reakcji na ten wpis napisał do nas jeden z pomorskich operatorów, który nie znalazł się w tym zestawieniu.

Zanim przejdziemy do tej wiadomości, małe wyjaśnienie. Według danych zebranych przez branżowy serwis TELKO.in, na koniec 2022 roku w Polsce działało 1 704 operatorów światłowodów, w tym 600, których zasięg obejmował co najmniej tysiąc lokali.

To ogromna liczba, której nie pomieścił by żaden pojedynczy wpis. Stąd zdecydowałem się na zawężenie zestawienia do tych największych, a jako wyznacznik tego wybrałem znany wszystkim ranking SpeedTest.pl. Serwis ten publikuje swoje rankingi według liczby testów wykonanych w danym okresie przez użytkowników, więc swoje miejsce znajdują w nim tylko największe sieci operatorów.



Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 204,2 31,3 23 Vectra 197 43,5 22 Orange 152,3 56,4 20 Netia 146,8 86,6 25 Multimedia 136,9 34,8 29 Chopin Telewizja Kablowa 92,5 15 25 Play Mobile 33,9 16,9 35 Plus 27,4 10 49 T-Mobile 25,6 12,1 34 Orange Mobile 21,5 9,1 35 Dostawcy razem 113,3 37,9 27



W województwie pomorskim, do rankingu tego „załapała” się tylko telewizja kablowa Chopin ze swoją ofertą światłowodów z limitami prędkości od 150 Mb/s do 900 Mb/s w cenie od 55 zł do 115 zł miesięcznie.

Operatorzy lokalni w województwie pomorskim

Teraz obiecana treść wiadomości od właściciela jednego z operatorów w województwie pomorskim:

Chciałem tylko stwierdzić, iż ranking jaki przedstawiliście w artykule jest kompletnym nieporozumieniem. Platforma SpeedTest.pl nie jest w żaden sposób miarodajna,- dla przykładu moje województwo tj. pomorskie, uwzględnia „lokalnego” operatora Chopin, a Chopin to sieć kablowa telewizyjna, na liście brak jest innych operatorów: Plastcom, Tygrys. Air-net, Netpol, mbit, volta, Wave, Maxnet, i pewnie kilku by się jeszcze znalazło. Po prostu SpeedTest ma swoja metodę i ta metoda nas nie uwzględnia… szkoda, że brak jest w artykule wzmianki o alternatywie.

Postanowiłem przybliżyć Wam te alternatywy, bo to była ciekawa lektura, zresztą podobnie jak w przypadku wspomnianego wcześniejszego artykułu. To też dobra baza wiedzy o tym, na co mogą liczyć mieszkańcy tych terenów, jeśli duzi operatorzy ogólnopolscy nie są zainteresowani danymi lokalizacjami.

Plast-Com światłowody: Reda

Pierwszy na liście operatorów Plast-Com ma akurat świetną promocję dla nowych klientów na najszybszy pakiet światłowodów z prędkością do 1 Gb/s, w kwocie 55 zł miesięcznie,- to okolice abonamentu za najniższe prędkości u operatorów lokalnych.



Jakie ceny poza promocją? Podejrzewam, że to taki sam poziom cen, jak przy umowie na czas nieokreślony, będzie to więc koszt o 20 zł miesięcznie większy. Operator świadczy swoje usługi w Redzie, Rumi, Wejherowie, Pucku, Władysławowie i okolicach.

Tygrys światłowody: Rumia

Podobną ofertę ma inny operator z tych okolic - Tygrys, jednak tylko z dwoma pakietami z limitem prędkości do 660 Mb/s i 1 Gb/s za odpowiednio 49 zł i 59 zł miesięcznie.



AIR-NET światłowody: Zator

Kolejny operator na liście AIR-NET, podaje swój zasięg na stronie, który oprócz miejscowości Zator obejmuje okoliczne lokalizacje.



W ofercie światłowodów ma pięć pakietów, w tym dwa najtańsze dostępne tylko dla mieszkańców bloków. Najtańszy pakiet światłowodów do bloków z prędkością do 100 Mb/s kosztuje 49 zł miesięcznie, do domów jednorodzinnych z prędkością do 400 Mb/s - 69 zł miesięcznie, a najdroższy z prędkością do 1 Gb/s - 99 zł miesięcznie.



Netpol światłowody - Chwaszczyno

Z kolei operator Netpol, pokusił się w swojej ofercie na nazwanie światłowodami pakietów z prędkością od 30 Mb/s do 110 Mb/s w cenie od 49 zł do 89 zł miesięcznie.



Podejrzewam, że jest to jakaś hybryda internetu światłowodowego z radiowym, ale to równie dobrze możemy powiedzieć, że w smartfonach korzystamy ze światłowodów, bo przecież już większość stacji bazowych jest podłączona do światłowodów.

mBit światłowody - Gdańsk

mBit podłącza światłowody doprowadzone do budynku i oferuje pakiety z prędkością od 100 Mb/s do 900 Mb/s w cenie od 49 zł do 99 zł miesięcznie.



Koszt doprowadzenie światłowodów do mieszkania zaczyna się od 300 zł.

Wave światłowody - Gdynia

Operator Wave ze swoją ofertą światłowodów dociera tylko do mieszkańców Gdyni, ale może pochwalić się dość dużym zasięgiem z tradycyjnym internetem z prędkościami do 100 Mb/s,- lista miejscowości.



Same światłowody kosztują 49 zł za prędkość do 300 Mb/s, 59 zł za 600 Mb/s i 79 zł za 900 Mb/s.

Maxnet światłowody - Gdynia

Ostatni z operatorów - Maxnet, ma w swojej ofercie cztery pakiety z prędkością od 200 Mb/s do 940 Mb/s.



Co ciekawe i niespotykane u ogólnopolskich operatorów, można zwiększyć sobie limity prędkości przy wysyłanych danych,- oczywiście za dopłatą od 10 zł do 30 zł, w zależności od wybranego mnożnika.

Strona operatora Volta nie działała od rana do momentu publikacji, dlatego nie znalazła się w tym zestawieniu.



