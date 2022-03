87% rynku składanych smartfonów należy do Samsunga. Które urządzenie króluje?

Samsung niewątpliwie jest firmą, która jako pierwsza zrobiła krok ku składakowej rewolucji. I choć pierwszy Galaxy Fold daleki był od ideału, to z każdym kolejnym urządzeniem firma pokazuje, że na każdym kroku udoskonala rozwiązania technologiczne związane z tą gałęzią sprzętu. I jako że byli tam pierwsi — mają przewagę nad konkurencją. A biorąc pod uwagę, że z roku na rok sprzedaż składanych smartfonów wzrosła o 520% i w ostatnim kwartale 2021 osiągnęła 4,25 milionów — to liczby te zaczynają mieć znaczenie. Składane smartfony stają się już czymś więcej niż tylko technologiczną ciekawostką dla najbogatszych i największych zajawkowiczów.

Najpopularniejszym składakiem jest mój ulubiony smartfon 2021 - Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył — i najwyraźniej nie tylko mnie. Przez to, że cena urządzenia nie jest zaporowa (a w ostatnich tygodniach stale widzę go w rozmaitych promocjach, w których można go dostać za mniej niż 3000 zł), jego kompaktowe rozmiary, ale prawdopodobnie też zupełnie nową formę — to właśnie on stał się najpopularniejszym składanym smartfonem ostatniego kwartału 2021. Ale oprócz tego że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku miał on 59% rynku, to patrząc szerzej na cały 2021 — wciąż zgarnął 51% rynku składaków. Na drugim miejscu był zaś większych, droższy, brat: Galaxy Z Fold 3 (26%).

Oczywiście wciąż na tle całej reszty są niszą, ale analitycy są zgodni: te liczby będą stale rosły. Podobnie jak zwiększa się liczba producentów, którzy serwują nam swoje składaki. Był Samsung i Huawei, teraz do wyścigu dołączają kolejni — chociażby Oppo ze swoim fantastycznym Find N. I jeżeli wierzyć plotkom, to nawet Google przedstawi swoje urządzenie w temacie jeszcze w tym roku.

