Urządzenia Bittium Tough Mobile 2 właśnie wchodzą do Polski. Będą dostępne przede wszystkim dla korporacji i instytucji państwowych, ale również dla indywidualnych klientów

W przypadku tego typu smartfonów, trochę jak w przypadku smartfonów „pancernych”, specyfikacja schodzi na drugi plan. Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo danych użytkownika.

Cień Pegasusa

To szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście ostatnich doniesień o podsłuchiwaniu polityków oprogramowaniem szpiegującym Pegasus. Oprócz nich inwigilowani mogli być również działacze społeczni i sygnaliści. Informowało o tym kanadyjskie laboratorium badawcze Citizen Lab, a doniesienia są na tyle spektakularne, że w Senacie powołana została nadzwyczajna komisja do zbadania tej sprawy. O aferze przeczytacie na łamach naszego portalu, m.in. we wpisie Jakuba Szczęsnego.

Właśnie do firm czy instytucji państwowych, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo, skierowana jest oferta fińskiej firmy Bittium. Jej smartfonów używa zresztą tamtejsza policja.

Komórki odporne na podsłuch

Smartfony z Androidem oferowane przez Bittium – Bittium Tough Mobile 2 oraz Tough Mobile 2 C – zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ryzyko zaistnienia podobnego scenariusza ograniczyć do minimum. Urządzenia oferują najwyższy dostępny na rynku mobilnym poziom bezpieczeństwa – dane są chronione zarówno na poziomie sprzętowym jak i po stronie oprogramowania.

Producent oferuje również bezpieczną komunikację typu end to end (E2EE) w ramach jednej organizacji, dostępny jest również transfer szyfrowanych danych i zdalne zarządzanie urządzeniem.

Smartfony powstają w Finlandii z podzespołów o ściśle kontrolowanym pochodzeniu – Bittium jest więc nie tylko dostawcą oprogramowania, ale także producentem. Obudowa wykonana jest ze stopu magnezu, a także certyfikowana pod względem wytrzymałości (standard Mil-STD-810G) oraz odporności na kurz i wodę (IP67).

Smartfony wyposażone są w wewnętrzne czujniki oraz zasilającą je dodatkową baterię, więc próby manipulacji w celu otwarcia obudowy (np. instalacja podsłuchu) mogą być wykryte nawet w tak zaawansowanych scenariuszach jak zamrożenie urządzenia czy umieszczenie go w klatce Faradaya.

Mają również fizyczny przycisk służący do natychmiastowej aktywacji trybu prywatnego. Odłącza on mikrofony, aparaty oraz uniemożliwia dokładny odczyt danych z sensorów takich jak akcelerometr czy moduł GPS, chroniąc tym samym przed podsłuchem i śledzeniem przez aplikacje albo dostawcę usług internetowych.

Dwa systemy

W przypadku bardziej zaawansowanego modelu Bittium Tough Mobile 2 C, oprócz systemu Android pozwalającego na korzystanie ze smartfonu jak z każdego innego tego typu urządzenia, użytkownik może przenieść się również w hermetyczne środowisko robocze – system operacyjny Bittium Secure OS.

Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o pracy w organizacjach, w których wymagane jest bezwzględne bezpieczeństwo (np. dostęp do informacji niejawnych w przypadku funkcjonariuszy służb lub osób na najwyższych stanowiskach w korporacjach czy instytucjach rządowych). Obie platformy są od siebie w pełni izolowane, a przełączanie się pomiędzy nimi jest szybkie i możliwe dzięki funkcji dual-boot.

Firma zapewnia, że jest w stanie dostosować się do lokalnych wymogów bezpieczeństwa. Czyli jeśli nie ma jakiegoś certyfikatu obowiązującego w danym kraju, jest w stanie go wyrobić.

Model Tough Mobile 2 będzie dostępna dla indywidualnych klientów, wersja Mobile 2C przeznaczona jest dla korporacji, instytucji państwowych, służb i jest sprzedawana tylko na zasadzie kontraktowej.

Sprzętowo smartfon jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 670, dual SIM, baterię 3000 mAh i aparaty: główny 12 MP i selfie 5 MP. Cena będzie wynosić około 8600 zł.