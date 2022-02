Dwa nowe modele to realme GT 2 Pro i realme GT 2. Tym razem firma stawia nie tylko na wydajność ale również na możliwości fotograficzne.

Od 8 marca realme GT 2 Pro 8/128 będzie dostępny w cenie 3499 zł wyłącznie w sklepie realme.pl oraz na realmeshop.pl. Smartfon w wersji 12/256 będzie dostępny za 3799 zł w wybranych sieciach handlowych.

realme GT 2 będzie dostępny od 15 marca. Wersja 8/128 w cenie 2499 zł w sklepie realme.pl, na realmeshop.pl oraz u wybranych operatorów. Wersja 12/256 będzie kosztować 2699 zł i będzie dostępna wybranych sieciach handlowych.

Mocniejszą wersję już testuje Krzysztof Rojek.

realme ma się kojarzyć z szybkością, dlatego oba smartfony wyposażono we flagowe procesory.

realme GT 2 Pro

Sercem urządzenia jest najnowszy procesor firmy Qualcomm, Snapdragon 8 gen. 1. By uniknąć spadku wydajności, wyposażono go w specjalny systemem chłodzenia.

realme GT 2 Pro ma wyświetlacz AMOLED 2K z technologią LTPO 2.0. Dzięki 6,7-calowemu ekranowi E4 AMOLED o rozdzielczości ponad 4,5 miliona pikseli, wyświetlany tekst jest ostrzejszy, a obraz zawiera drobne szczegóły, takie jak pojedyncze źdźbła trawy czy kosmyki włosów. Jasność maksymalna wynosi 1400 nitów.

Dzięki technologii LTPO 2.0 wyświetlacz Super Reality może automatycznie regulować częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Ekran został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

realme GT 2 Pro zawdzięcza wydajność procesorowi Snapdragon 8 Gen 1. Smartfon posiada największy w branży obszar rozpraszania ciepła, wynoszący aż 36761 mm2, który zapewnia chłodzenie do 3 stopni Celsjusza. Obudowa telefonu została wykonana z polimeru na bazie biomateriałów.

Smartfon wyposażono w układ potrójnego aparatu z pierwszą na świecie ultraszerokokątną soczewką 150°, aparatem z mikrosoczewkami i 40-krotnym zoomem. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP jest wyposażony w matrycę SONY IMX766, która zapewnia optyczną stabilizację obrazu dla zdjęć oraz elektroniczną dla filmów.

realme wprowadziło pierwszy na świecie tryb rybiego oka w smartfonie, który ma wykorzystywać możliwości 150° szerokiego kąta.

Telefon pracuje na Androidzie 12, a firma zobowiązuje się do 3 lat aktualizacji systemu operacyjnego i 4 lat łatek bezpieczeństwa dla serii GT 2.

realme GT 2

Smartfon posiada podobne komponenty co wyższy model, w tym design, baterię, interfejs realme UI 3.0 i pamięć RAM.

Różnice to wyświetlacz – tu mamy AMOLED odświeżany do 120 Hz oraz procesor – Snapdragon 888 5G z innym systemem chłodzenia Stainless Steel Vapor Cooling Plus.

Słuchawki, telewizory i laptop

Oprócz smartfonów realme zaprezentowało również inne urządzenia.

Słuchawki buds 3 będą kosztować 279 zł, 2qs - 149 zł.

Telewizor realme 32 cale to wydatek 999 zł, podczas flash sale 799 zł, 50 cali - 1999 zł, flash sale 1799 zł.

realme zdecydowało się również wprowadzić do Polski laptop w topowej wersji 16/512, za który trzeba będzie zapłacić 4499 zł.