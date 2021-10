Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce. AliExpress to już połowa ruchu z Allegro

Już niedługo rozpocznie się gorący okres przedświąteczny i wiele okazji do promocyjnych zakupów w sklepach internetowych. Sprawdźmy więc, jakie są na dziś najpopularniejsze z nich w Polsce.

Mediapanel w sierpniu 2021

Okazją do tego jest drugie (pierwsze było w lipcu) zestawienie z Mediapanelu, w którym udało się sprawdzić rzeczywistą popularność serwisów e-commerce w Polsce, czyli łącznie na stronie i przez aplikację. Zestawienie to opracował branżowy portal Wirtualnemedia.pl.

Czołowe serwisy e-commerce w sierpniu 2021 r. (badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL domena realni użytkownicy średni czas korzystania [minuty] zasięg allegro.pl (www + aplikacja) 20 348 010 105,83 61,24% aliexpress.com (www + aplikacja) 11 050 020 23,23 33,26% mediaexpert.pl 9 395 838 6,01 28,28% euro.com.pl 7 821 036 6,89 23,54% empik.com (www + aplikacja) 7 314 462 7,4 22,02% rossman.pl (www + aplikacja) 7 155 540 7,02 21,54% vinted.pl (www + aplikacja) 6 511 914 61,95 19,60% eobuwie.com.pl (www + aplikacja) 5 426 838 7,49 16,33% castorama.pl (www + aplikacja) 5 216 400 6,18 15,70% lidl-sklep.pl 4 776 246 8,16 14,38%

Nie ma tu dubli, widać to po Allegro, któremu jakby zliczyć z osobna za sierpień użytkowników na stronie www na PC i mobile oraz przez dedykowaną aplikację mobilną mieliby wynik na poziomie 26 723 520, czyli niemal 100% wszystkich internautów w Polsce.

Allegro - najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce

Niekwestionowanym jeszcze liderem w Polsce jest tutaj Allegro, z którego skorzystało w sierpniu we wszystkich kanałach dotarcia aż 20 348 010 mln internautów w Polsce (w sierpniu mieliśmy 28,9 mln internautów w Polsce).

To też najdłuższy średni czas korzystania, który wyniósł 105,83 minut, który to też nieznacznie rośnie - w lipcu, kiedy pierwszy raz opublikowano zestawienie www + aplikacja, było to 100 minut.

Zakupy na Allegro możemy robić przez stronę www oraz aplikację mobilną do pobrania z Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.

Pakiet eCommerce nie straszny dla AliExpress

1 lipca wszedł w życie pakiet eCommerce, który miał wyhamować popularność chińskiej platformy w Polsce. Nic takiego się nie wydarzyło. W lipcu skorzystało z tego serwisu 11 050 020 internautów w Polsce, a jeszcze w lipcu było to 10 266 912, czyli w miesiąc przybyło prawie milion nowych.

Warto tu zaznaczyć, że w maju odwiedziło AliExpress 6 214 150 użytkowników, wprawdzie nie mierzony był tu jeszcze ruch z aplikacji, ale i tak widać wyraźnie, że pakiet eCommerce w żaden sposób nie spowolnił wzrostów popularności tej platformy w Polsce, która odnotowuje ruch przeszło połowę z tego czym może pochwalić się Allegro. Daleko jeszcze do podobnego średniego czasu korzystania, ale to i tak trzeci wynik w TOP 10 serwisów e-commerce w Polsce.

Strona AliExpress oraz aplikacje mobilne do pobrania pod tym linkiem.

Media Expert najpopularniejszy elektromarket

Najpopularniejszym elektromarketem online jest w tej chwili Media Expert, który wyprzedza największego konkurenta EURO RTV AGD o 1,5 mln RU.

Co ciekawe, Media Expert jest najpopularniejszym elektromarketem wśród młodego pokolenia do 25 lat.

EURO RTV AGD

Na czwartym miejscu wśród najpopularniejszych sklepów internetowych mamy EURO RTV AGD, który to odwiedziło w sierpniu 7,8 mln, to spadek o 200 tys. RU w porównaniu z lipcem.

Oba elektromarkety nie posiadają dedykowanej aplikacji mobilnej.

Empik.com

Pierwszą piątkę zamyka strona www i aplikacja Empik, które odnotowały w sierpniu ruch na poziomie 7 314 462 RU. To z kolei spory wzrost popularności w porównaniu z lipcem, kiedy było to 6,7 mln RU.

Strona Empik.com oraz aplikacje mobilne do pobrania pod tym linkiem.

Rossmann

Niewiele mniejszym ruchem w sierpniu może pochwalić się Rossmann, którego serwis i aplikację odwiedziło w sierpniu 7 155 540 użytkowników.

Strona www Rossmanna oraz aplikacje mobilne na trzy platformy do pobrania pod tym linkiem.

Vinted

Siódme miejsce wśród najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce przypadło Vinted.pl, ale jednocześnie to drugie miejsce w Polsce pod względem średniego czasu spędzonego w serwisie czy w aplikacji, który wyniósł przeszło godzinę.

Strona Vinted i aplikacje mobilne.

Eobuwie

W zestawieniu tym nie zabrakło też sklepu typowo obuwniczego, Eobuwie na stronie i w aplikacji odwiedziło w sierpniu prawie 5,5 mln użytkowników.

Strona Eobuwie i aplikacje mobilne do pobrania z Goole Play i App Store.

Castorama

Jedyny przedstawiciel sklepów budowlanych to Castorama z odwiedzinami, które przekroczyły w sierpniu 5 mln.

Strona Castoramy oraz aplikacje mobilne na Androida i iOS do pobrania pod tym linkiem, a tu z Huawei AppGallery.

Lidl

Ostatnia pozycja w zestawieniu to sklep internetowy Lidla, z prawie 5 mln odwiedzin RU.

Jak widać w całym TOP 10 znajdziemy sklepy z niemal każdej z najważniejszych branż - mamy tu dwóch przedstawicieli platform sprzedażowych, gdzie możemy kupić niemal wszystko, dwa elektromarkety, sklep z książkami, muzyką czy grami, jedna drogeria, sklep z butami, z obraniami, budowlany oraz sklep Lidla z przeróżnymi produktami dla domu. Myślę, że to najlepszy wyjściowy zestaw sklepów do odwiedzenia w zbliżającym się okresie przedświątecznym.