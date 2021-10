Mediapanel - szczegóły badania

Wyniki są na tyle ciekawe, iż prezentują rzeczywistą konsumpcję wszystkich mediów. Mediapanel to badanie cross-mediowe całego rynku internetu, radia i telewizji. Badanie internetu to standard rynkowy od ponad 15 lat przygotowany we współpracy Gemiusa i PBI (Polskie Badania Internetu).

Z kolei badania radia to nowy pomiar przygotowany we współpracy Gemiusa i KBR (Komitet Badań Radiowych). To połączone wyniki ze znanego od lata standardu Radio Track oraz nowego pochodzącego z jednoźródłowego panelu Gemius, dzięki któremu jednocześnie badana jest popularność stacji telewizyjnych.

Jak? 2500 panelistów dostaje smartfona z wgranym oprogramowaniem, które analizuje dźwięk z otoczenia i porównuje z sygnałem referencyjnym 200 stacji radiowych oraz 81 stacji telewizyjnych.

Konsumpcja mediów wśród młodych ludzi

Dane z Mediapanelu obejmują wrzesień i grupę wiekową określaną jako uczniowie i studenci. Przez cały miniony miesiąc w grupie tej znalazło się przeszło 6 mln młodych ludzi - prawie 4 mln w wieku 7-55 lat i 2 mln w wieku 16-24 lat. Starsze roczniki reprezentowały mniejszą grupę badanych.

Sumując cały czas poświęcony na konsumpcję wszystkich mediów w tej grupie badanych wychodzi iż ATS (średni czas poświęcony na korzystanie z wszystkich mediów) wyniósł 6 dni i 14 godzin, co stanowi niemal 22% z całego miesiąca. To 158 godzin w miesiącu, czyli 5 godzin dziennie, a mówimy tylko o średniej.

Co ciekawe, pokrywa się to z ostanim badaniem NASK, które pokazuje, iż jest to średnio godzina dziennie więcej. Tak więc zważywszy, że to badanie nie objęło studentów wskazuje na bardzo dobrze dobraną grupę badawczą.

Najpopularniejsze strony internetowe

Przejdźmy już do samych wyników badania Mediapanel za wrzesień 2021. Jeśli chodzi o kolejność najpopularniejszych stron internetowych wśród młodych ludzi nie ma zaskoczenia, są to Google, YouTube i Facebook.

Zaskoczeniem jest jednak czas jaki poświęcają na konsumpcję poszczególnych serwisów. Najwięcej, bo średnio ponad 8,5 godziny pochłania YouTube, na drugim miejscu jest strona Netfliksa - blisko 6 godzin, a podium zamyka Facebook - ponad 2 godziny. Przeszło godzinę zajmuje jeszcze czas poświęcony na Google.

Możemy też z tego wyczytać, że najpopularniejszym elektromarketem jest MediaExpert, serwisem zakupowym Allegro, portalem informacyjnym Onet, a do nauki - Wikipedia i Brainly.pl.

Najpopularniejsze aplikacje mobilne

Już kilka lat temu korzystanie z urządzeń mobilnym prześcignęło desktopy, więc najbardziej o popularności poszczególnych serwisów najlepiej świadczy korzystanie z ich aplikacji mobilnych.

I tutaj kolejność wprawdzie się nie zmienia - wygrywa Google, dalej mamy YouTube i Messengera, ale całkiem inaczej wyglada czas na nie poświęcony. Najwięcej czasu młodzi ludzie spędzają w aplikacji TikTok - aż ponad 23 godzin, w aplikacji YouTube spędzają średnio 19 godzin, a na Facebooku prawie 9 godzin. Mniej czasu, bo około 5 godzin zabierają takie aplikacje jak Messenger, Instagram czy Netflix.

Najpopularniejsze stacje telewizyjne

Przechodzimy już nowego badania telewizji i radia, z którego wynika, iż najchętniej oglądaną stacją telewizyjną wsród młodych ludzi jest TVN, ale niewiele mniejszą popularnością cieszą się stacje na dalszych miejscach - Polsat oraz TVP 2 i TVP 1.

Jeśli chodzi zaś o czas oglądania, najdłużej oglądana jest stacja Polsat - średnio prawie 10 godzin, dalej mamy TVN - prawie 9 godzin i TVP 1 - 7,5 godziny. Sporo też czasu zajmuje oglądanie TVP 2, TVN 7 czy TV Puls 2.

Najpopularniejsze stacje radiowe

Osobiście najbardziej zainteresowały mnie dane odnośnie słuchalności stacji radiowych. Niemal wszyscy młodzi ludzie - prawie 98% słucha RMF FM, średnio przez prawie 8 godzin. Nieco mniejszą popularnością cieszy się Radio ZET - zasięg 65% i Radio ESKA - zasięg prawie 60%, ale z podobnym do RMF FM średnim czasem słuchania - prawie 7 godzin.

Popularną stacją wśród młodzieży jest też RMF MAXXX i Radio VOX FM z czasem słuchania w okolicach 5 godzin. Zaskoczeniem jest też Trójka i Jedynka, wprawdzie z niskim czasem słuchania, ale włącza te stacje jeszcze sporo osób, być może z nadzieją, że coś się w nich zmieniło na lepsze, zwłaszcza w Trójce.

Popularność Librusa

Już jako ciekawostkę na koniec Gemius dzieli się danymi odnośnie odwiedzalności serwisu Librus, zarówno przez uczniów jak i rodziców.

Przez cały wrzesień odwiedziło go ponad 73,5 mln osób, które wygenerowały ponad 966 mln odsłon. Jeśli chodzi o unikalnych użytkowników było ich 5,5 mln, którzy to spędzili w nim średnio ponad godzinę.

Zdecydowanie najcześciej sprawdzają postępy w nauce swoich dzieci kobiety - ponad 3,5 mln odwiedzin, a mężczyźni ponad 2 mln. Dane te obejmują wszystkie nośniki - PC Dom, Praca PC, Telefony oraz Tablety.

Źródło: Gemius.