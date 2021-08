Zmiany w Allegro Smart! Przygotujcie się na droższe zakupy na Allegro

Zmiany w Allegro Smart!

Najwięcej zmian doczekała się usługa Allegro Smart!, w ramach której możemy korzystać z darmowych dostaw kurierem czy do punktów odbioru. Do 4 stycznia tego roku Allegro pokrywało w całości koszt tych dostaw, jednak od tej daty ich część została scedowana na sprzedawców w przypadku dostaw do Paczkomatów.

0,99 zł brutto – dla zamówień poniżej 100 zł

1,99 zł brutto – dla zamówień od 100 zł.

To był też w zasadzie jednocześnie mechanizm zmuszający sprzedawców do szybkich wysyłek w ramach Allegro Smart!, bo w przypadku, gdy dana przesyłka spełniała wymogi Programu Szybkich Wysyłek, Allegro przyznawało rabat w wysokości kosztów dostawy, którymi wcześniej obciążała sprzedawców.

metoda dostawy bonus, jaki otrzymasz, jeśli spełnisz warunki Allegro Paczkomaty Inpost 0,99 zł brutto – dla zamówień poniżej 100 zł; 1,99 zł brutto – dla zamówień od 100 zł dostawa kurierem: Allegro Pocztex Kurier 48; Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie; Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Kurier UPS (do 10 kg); Kurier UPS; X-press Couriers 3,99 zł brutto pozostałe metody: Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch; Allegro Punkty Poczta pobranie; Allegro Przesyłka Polecona, Allegro UPS Odbiór w Punkcie; UPS Odbiór w Punkcie, Allegro Paczka w RUCHU; Paczka w RUCHU 0,00 zł

Od 21 czerwca Allegro ograniczyło warunki zakwalifikowania się każdej przesyłki Smart! do Programu Szybkich Wysyłek do dwóch wymagań:

zamówienie będzie w ramach Allegro Smart! – z dostawą kurierem lub metodą Allegro Paczkomaty InPost

nadasz przesyłkę w dniu, w którym kupujący złożył i opłacił zamówienie lub wybrał opcję płatności przy odbiorze.

Z kolei od 6 września, Allegro podzieli się kosztami dostaw w ramach Allegro Smart! ze sprzedawcami również w przypadku dostaw:

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

Allegro Punkty Poczta Pobranie

Allegro UPS Odbiór w Punkcie

UPS Odbiór w punkcie

Allegro ORLEN Paczka

ORLEN Paczka

Metoda dostawy Kwota, jaką zapłacisz do 5 września Kwota, jaką zapłacisz od 6 września Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch 0,00 zł 0,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 1,99 zł (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) Allegro Punkty Poczta Pobranie 3,49 zł* brutto 4,48 zł* brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 5,48 zł* (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) Allegro UPS Odbiór w Punkcie 0,00 zł 0,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 1,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) *Od kupującego dostaniesz kwotę za przedmiot oraz 3,99 złotych.

Rabat za zamówienia poniżej 100 zł - 0,99 zł i za zamówienia powyżej 100 zł - 1,99 zł będzie przyznawany oprócz nadań do Paczkomatów, również dla wyżej wymienionych metod dostaw, jeśli dane zamówienie spełnia warunki Programu Szybkich Wysyłek.

Tak więc już wszystkie punkty odbioru objęte są podziałem kosztów dostaw w ramach Allegro Smart, których sprzedawcy mogą uniknąć realizując szybko zamówienia. Tym, którym się to nie będzie udawało z pewnością przerzucą te koszty dostaw na kupujących.

Koniec promocji na przesyłki kurierskie

Od 1 września zakończy się promocja w Allegro Smart! na nadawanie przesyłek kurierskich w cenie 1,99 zł. Po tej dacie wraca standardowa opłata 3,99 zł dla następujących metod dostawy:

Allegro Kurier DPD

Allegro Kurier DPD Pobranie

Allegro Pocztex Kurier 48

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie

Allegro Kurier UPS (do 10 kg)

Allegro Kurier UPS (do 10 kg) Pobranie.

Dostawy Paczka w RUCHu zastąpi ORLEN Paczka

Od 1 września startuje nowa usługa ORLEN Paczka, z tego względu z metod dostawy znikną z tym dniem opcje: Paczka w RUCHu i Allegro Paczka w RUCHu, a zastąpią je odpowiednio ORLEN Paczkai Allegro ORLEN Paczka.

Więcej o zmianach w marce Ruch pisaliśmy Wam na początku lutego we wpisie: Orlen w ruchu - to już prawdziwy koniec Ruchu, zastąpi go nowa marka.

Zmiany dla kupujących na Allegro

Pozostałą, obszerną listę zmian dla sprzedawców znajdziecie pod tym linkiem. Na koniec dwie zmiany dla kupujących - jedna dobra, druga zła. Ta zła to usunięcie od 6 września z Allegro Smart! metody Allegro Przesyłka polecona, po tym dniu koszt takiej przesyłki zapłacą kupujący według cenników sprzedawców.

Dobra wiadomość dla kupujących natomiast jest taka, iż wynikach wyszukiwania konkretnych produktów na Allegro z sortowaniem według ceny czy popularności, pojawią się pozycje odpowiadające wyszukiwanej frazie.

Co to dokładnie oznacza? Na przykład, gdy wpiszemy w wyszukiwarkę „laptop”, na samej górze listy pojawią się same laptopy posortowane od ceny najniższej do najwyższej, a produkty powiązane, na przykład „naklejka na klawiaturę do laptopa” przesunięte zostaną poniżej tej listy, mimo niższej ceny niż same laptopy.

Źródło. Allegro.