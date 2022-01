To była dla mnie nie lada niespodzianka, że Netflix zaczął otwarcie mówić o tym, jakie produkcje znikną z jego oferty, ale powodów ku temu było naprawdę wiele. Kilka innych serwisów VOD bez ogródek ostrzegało swoich użytkowników przed zniknięciem części tytułów, więc ci mogli zaplanować wcześniejszy seans konkretnego filmu lub seriali, zanim opuści ofertę. Chyba każdy ma kilka takich produkcji, których obejrzenie odkłada się w nieskończoność, ale ostrzeżenie przed usunięciem skutecznie motywuje do nagłego seansu.

Netflix oficjalnie zapowiada usunięcie filmów z oferty

Co więcej, Netflix nie był zbyt zadowolony z tego, że firmy trzecie przygotowują takie listy, a później wieści idą w świat. Weryfikowanie każdego z oflagowanych w systemie Netfliksa tytułów było niemożliwe - część z nich była oznaczona jako produkcja, która wkrótce zniknie, ale nie wszystkie - a niektóre tytuły mimo wszystko pozostawały dostępne, ponieważ udało się przedłużyć licencję lub od początki taki był plan, lecz oznaczenie sugerowało wygaśnięcie dotychczasowej umowy. W takich okolicznościach Netflix bierze sprawy w swoje ręce i od pewnego czasu sam zapowiada, które z filmów i seriali znikną w najbliższym czasie.

Na zobaczenie poniżej wymienionych tytułów macie nieco ponad tydzień, bo dużej części z nich nie będzie można ich zobaczyć na Netfliksie od początku od lutego. Wśród filmów nie brakuje prawdziwych klasyków, jeśli więc nie mieliście okazji do nich przysiąść, a posiadacie aktywną subskrypcję Netfliksa, to jest to dobry moment, by dać im szansę. Należą do nich między innymi "Desperado", "Masz wiadomość", "Park Jurajski" czy "Powrót do przyszłości".

Drugi z filmów to istna klasyka z Tomem Hanksem i Meg Ryan, tym bardziej, że aktorce nie wiodło się później w branży i od dawna nie oglądamy jej na ekranie. "Park Jurajski" to zdecydowanie propozycja dla widzów, którzy mogą ten film oglądać bez końca oraz dorastających fanów animacji Netfliksa, która pokazuje wydarzenia luźno powiązane z fabułą filmu. "Powrotu do przyszłości" nie muszę chyba przedstawiać, choć muszę się przyznać, że najchętniej wspominam część trzecią, w której Marty trafia na Dziki Zachód, gdzie doktorowi Emmetowi Brownowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Lista obejmuje też kilka odsłon komedii "American Pie", "Incredible Hulk" Marvela, a także "Teda 2" i "Jurassic World".

Filmy usuwane z Netflix - luty 2022