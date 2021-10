Amazon Prime w Polsce! Darmowa wysyłka, filmy i seriale oraz gry!

Amazon Prime leży u podstaw sukcesu Amazonu w USA i wielu innych krajach, ponieważ dzięki jednemu abonamentowi klienci zdobywają wiele korzyści. Do niedawna znaliśmy tylko jedną z nich, bo tylko filmy i seriale w ramach Prime Video były dostępne w naszym kraju, ale sytuacja dziś ulega to zmianie, bo usługa Amazon Prime ze wszystkimi swoimi dobrociami wkracza do Polski.

Darmowa wysyłka na Amazon.pl dzięki Amazon Prime

Dla regularnych klientów Amazon.pl, którzy często dokonują zakupów w sklepie na pewno kluczowa będzie informacja o darmowej wysyłce. Usługa działa podobnie do Allegro Smart - pojedyncza comiesięczna lub coroczna opłata zwalnia nas z kosztów wysyłki przy większości zamówień. Dotyczy to bowiem produktów, które oznaczone są logiem Prime (uśmiech w formie strzałki i dopisek Prime) i wtedy nieistotna jest wartość zamówienia. Klienci mogą wybierać pomiędzy kurierem i paczkomatami.

W ramach Amazon Prime uzyskujemy dostęp do Prime Video, czyli usługi VOD, która już działa w Polsce od kilku lat. Jej cena to 25,99 zł miesięcznie, więc dla aktywnych subskrybentów platformy z filmami i serialami Amazon Prime będzie kuszącą ofertą, bo za 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie uzyskujemy dodatkowe profity w postaci darmowej wysyłki i darmowe gry oraz subskrypcja Twitch na Prime Gaming.

Ile kosztuje Amazon Prime w Polsce?

Aktualna promocja pozwala na uruchomienie darmowego 30-dniowego okresu próbnego. Później do wyboru mamy dwie opcje: opłaty comiesięczne lub roczną. Co miesiąc przyjdzie nam zapłacić 10,99 zł, ale znacznie bardziej korzystny jest plan roczny kosztujący 49 zł co 12 miesięcy. Różnica jest kolosalna. Pamiętajcie, że po zakończeniu okresu próbnego środki automatycznie zostaną pobrane z konta, a Wasza subskrypcja przedłużona. By tego uniknąć musicie w ustawieniach konta zrezygnować z Amazon Prime. Płatności można dokonać kartami debetowymi oraz kredytowymi i prepaid.

Posiadam Amazon Prime w innym kraju

Niestety, aktywna subskrypcja Amazon Prime w innym kraju (w innej domenie sklepu jak .de, .co.uk czy inne) nie uprawnia do korzyści na terenie Polski, w tym darmowej wysyłki, dlatego wskazana jest zmiana kraju.

Posiadam Amazon Prime Video, co teraz?

Amazon wytłumaczył także, co stanie się z naszym opłaconym kontem Amazon Prime Video, gdy będziemy zainteresowani Amazon Prime: Prime Video jest częścią programu Amazon Prime. Jeśli posiadasz subskypcję rime Video, możesz ją anulować i dołączyć do Amazon Prime na Amazon.pl lub zaczekać do końca okresu rozliczeniowego Twojej subskrypcji i Twoja subskypcja zostanie automatycznie zmieniona na Amazon Prime.