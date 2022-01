Jak donosi dziś branżowy portal Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska szykuje się do uruchomienia platformy z dostępem do usług VOD i kanałów telewizyjnych online pod nazwą TVP GO. Platforma miałaby wystartować jeszcze w I kwartale tego roku.

Na potrzeby nowej platformy TVP GO, Telewizja Polska zarejestrowała w tym miesiącu w Urzędzie Patentowym poniższe logo oraz jeszcze pod koniec zeszłego roku wykupiła domenę tvpgo.pl.

Na pytanie portalu Wirtualnemedia.pl czy powyższe działania oznaczają uruchomienie nowej platformy z dostępem do telewizji online TVP GO, biuro prasowe TVP ani nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło tej informacji:

Telewizja Polska w ramach przyjętej strategii będzie wprowadzała kolejne usługi, o czym będzie informowała rynek w odpowiednim czasie.

Czas to już najwyższy, dwie konkurencyjne stacje telewizyjne TVN i Polsat mają już w swojej ofercie online zunifikowane platformy streamingowe Player i Polsat GO, w których widzowie mogą uzyskać dostęp przez internet do usług VOD i kanałów telewizyjnych. TVP ze swoim bogatym portfolio programów telewizyjnych ma te usługi mocno rozproszone czy to na platformie TVP VOD czy TVP Stream. O braku spójności oferty telewizji online może świadczyć brak pomysłu na udostępnienie szerszej publiczności uruchomionego ostatnio TVP World, po krótkiej przygodzie z YouTube kanał ten przestał nadawać na żywo swój program.

TVP GO mógłby stać się główną platformą online Telewizji Polskiej, w której mogłby się pojawić wszystkie usługi VOD i kanały telewizyjne publicznej telewizji wraz z programami innych nadawców, które to muszą oni udostępniać w ramach zasady must carry/must offer, a więc między innymi TVN czy Polsat. Wszystko dostępne z poziomu przeglądarki, Smart TV i aplikacji na urządzenia mobilne z opcją streamowania na telewizor na przykład przy pomocy Chromecasta.

Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji portalu Wirtualnemedia.pl, całość oferty w ramach nowej platformy TVP GO byłaby dostępna za darmo po zalogowaniu. TVN ze swoją usługą online Player wycofał się z tego pomysłu już jakiś czas temu, jedynie Polsat zdecydował się na udostępnienie z osobna platformy Polsat GO za darmo (płatny jest Polsat BOX GO).

