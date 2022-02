BLIK nie do zatrzymania. W 2021 roku dokonaliście tyle transakcji BLIKIEM, co przez poprzednie 6 lat

Nawet planowana od czerwca podwyżka prowizji za transakcje BLIKIEM dla operatorów płatności w sieci nie powinna tego zmienić. 10 mln Polaków już zadecydowało i regularnie co miesiąc korzysta z BLIKA w płatnościach internetowych. Sprawdzamy wyniki BLIKA za IV kwartał 2021 roku i za cały ubiegły rok.

Nieustanny wzrost popularności BLIKA od momentu jego udostępnienia klientom banków w Polsce, w minionym roku pokazał dobitnie jak bardzo zakorzeniona już jest w świadomości internautów ta forma płatności. Zwłaszcza internautów, ale BLIK to przecież nie tylko płatności w sieci, ale i inne kanały, które również zdobywają popularność.

IV kwartał 2021 roku okazał się rekordowy pod względem liczby transakcji, których to odnotowano aż 240 mln. Oczywiście najwięcej przy płatnościach internetowych, ale zwróćcie uwagę na ogromny skok popularności zwłaszcza przelewów na numer telefonów P2P, ale i niewiele mniejszy przy płatnościach w terminalach. Bez wątpienia duży wpływ na ten ostatni wynik, miało udostępnienie w listopadzie 2021 roku płatności zbliżeniowych BLIK dla klientów sześciu banków założycieli PSP.

Widać to wyraźnie na szczegółowych wykresach, płatności na numer telefonu P2P wzrosły ponad 150% w prównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Z kolei płatności w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych prawie 150%. Widać więc, że te dwa kanały płatności wyraźnie zaczęły rosnąć w ostatnim roku.

Co ciekawe, z uwagi na to, że od ostatniego kwartału 2021 roku BLIK wlicza do aktywnych użytkowników osoby, które korzystają wyłącznie z płatności P2P, możemy wyciągnąć z tego wykresu, iż tylko z przelewów na numer telefonu BLIK korzysta 0,5 mln użytkowników.

Oprócz tych pół miliona osób, doszedł w porównaniu z poprzednim kwartałem milion nowych użytkowników BLIKA, którzy korzystają z różnych kanałów tych płatności.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Jedna trzecia dorosłych Polaków aktywnie korzysta z BLIKA, to duże osiągnięcie po 7 latach od startu systemu. W dalszym ciągu widzimy duży potencjał do wzrostu na polskim rynku. W naszym systemie jest zarejestrowanych ponad 21 mln aplikacji bankowych, Chcemy, aby niemal każdy użytkownik bankowości mobilnej w Polsce korzystał w wygody sposób z BLIKA.

Przechodzimy już do tytułowych danych, które pokazują prawdziwą skalę szybkości zdobywania rynku płatności przez BLIKA - przez cały 2021 roku wykonaliśmy 763 mln transakcji we wszystkich kanałach płatności BLIK, to więcej niż przez poprzednie 6 lat od momentu uruchomienia BLIKA w 2015 roku.

Oczywiście największy udział tu ma kanał internetowy, na drugim miejscu przelewy P2P, terminal i na końcu wypłaty z bankomatów, które jako jedyne nie odnotowały jakiegoś znaczącego wzrostu w ubiegłym roku.

Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych danych dotyczących płatności zbliżeniowych BLIKIEM, prawie trzy miliony transakcji po zaledwie kilku tygodniach funkcjonowania to naprawdę świetny wynik dla zupełnie nowego, dodatkowego sposobu płatności pod marką BLIKA.

Równie obiecująco zapowiadają się same płatności zbliżeniowe BLIKIEM, od listopada do końca roku 2021 roku, odnotowano tym kanałem 2,8 mln transakcji, a liczba aktywacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM w aplikacjach mobilnych osiągnęła poziom prawie 430 tys. zł - tu trzeba zaznaczyć, że klienci banków muszą sami je aktywować, nie dzieje się to automatycznie.

Na koniec wyniki z badania Kantar z końca zeszłego roku, BLIK stał się już pierwszym wyborem Polaków przy płatnościach, częściej korzystamy z nich niż z płatności kartami - VISA i Mastercard czy smartfonem - Google Pay i Apple Pay.

Źródło: Polski Standard Płatności, operator BLIKA.