Polacy (mylnie) uważają, że płatności BLIK są bezpieczniejsze niż pay-by-link czy karty płatnicze

Po części rozumiem z czego to wynika, zresztą odpowiedzi dostarcza nam już ta poniższa grafika. Polacy boją się zostawiać swoje dane związane z płatnościami, do tego stopnia, że najbezpieczniejszą metodą płatności za zakupy w internecie są dla sporej grupy płatności za pobraniem - uważa tak 41% Polaków.

Z kolei na drugim miejscu wskazywane są właśnie płatności mobilne BLIK, które uważane są za bezpieczniejsze niż pay-by-linki czy nawet karty płatnicze. Z czego to wynika? Ano z tego, że nie zostawiamy przy takiej płatności w sklepie swoich danych kartowych czy nie musimy się logować do bankowości elektronicznej, czego obawiają się właśnie internauci.

Co może zaskakiwać, badanie banku wykazało również, że Polacy niechętnie korzystają z tzw. pay-by-linków, czyli szybkich przelewów elektronicznych, podczas zakupów w sklepach internetowych. Za najbezpieczniejszą metodę płatności uważa je jedynie 7 proc. ankietowanych. Może to oznaczać, że klienci boją się, że podczas przekierowania ze strony sklepu do operatora płatności, a następnie do ich bankowości internetowej, dojdzie do wycieku danych. Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ pay-by-linki od dawna zaliczane są do jednej z najbardziej zaufanych metod m.in. ze względu na to, że informacje o elektronicznych przelewach są zaszyfrowane.