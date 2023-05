Lawnchair 12 to moim zdaniem najlepszy launcher dla Androida w tym momencie. Dlaczego tak go lubię?

Jedną z największych zalet telefonów z Androidem jest fakt, że możemy sprawić, by nasz system wyglądał... dokładnie tak, jak sobie tego życzymy. Owszem, jeżeli mamy odblokowany bootloader, możemy wgrać cały alternatywny system operacyjny, jak LinageOS, ale po pierwsze taka operacja jest ryzykowna, a po drugie - nie wszystkie modele na rynku są w ogóle przez Custom ROMy wspierane.

Dlatego też, większość ludzi w kwestii zmiany wyglądu i działania systemu zwraca się w kierunku launcherów. Do najpopularniejszych z nich należą Nova Launcher czy Microsoft Launcher. Ja dziś jednak chciałem wam opowiedzieć o nakładce, która skradła moje serce, ponieważ jest tym, czego od smartfona oczekuje - prostym, prawie stockowym Androidem wzbogaconym jednak o funkcje, które są bardzo przydatne.

Lawnchair 12 - co mnie w nim urzekło?

Na samym początku część z osób, które nieco interesują się tematem launcherów zakrzyknie "ale jak to?". Lawchair jest bowiem aplikacją normalnie dostępną z poziomu Google Play Store, więc dlaczego twierdzę, że go tam nie ma? Otóż wersji Lawnchair są dwie. Ta z Google Play Store to V2 - jest dużo starsza i obecnie nie jest już wspierana. Na stronie znajduje się natomiast wersja 12, którą zdecydowanie warto pobrać, jeżeli chcemy odświeżyć wygląd naszego smartfona.

Lawnchair 12 to bowiem jeden launcherów, które w wyglądzie i działaniu najbliżej oddają to, co znajdziemy na stockowym Androidzie na telefonach Pixel. Ma to oczywiście swoje wady i zalety, ponieważ chociażby miłośnicy posiadania w każdym miejscu animacji i customowych przejść nie będą zachwyceni. Lawnchair 12 jest jednak dla mnie bardzo fajnym rozwiązaniem z kilku powodów.

Przede wszystkim jest bardzo czysty i minimalistyczny, co jest elementem, którego poszukuje, jeżeli chodzi o wygląd mojego smartfona. Jeżeli producent nie przewidział wdrożenia w swojej nakładce Material You od Google - Lawnchair jest w stanie zrobić to za was. Oprócz tego mamy tu wiele opcji związanych z zarządzaniem plikami - od tworzenia folderów wewnątrz rozwijanego menu, przez wybór czcionek, a na customowych ikonach kończąc.

To, co jednak według mnie najfajniejsze, to to, jak responsywny jest ten launcher. Sam posiadam LG G8s i o ile telefon dostał aktualizację do Androida 12 to aplikacja ekranu głównego od LG nigdy nie była najlepiej zoptymalizowanym programem na świecie. Po zmianie na Lawnchair 12 telefon dostał, o ile nie "drugi oddech" to na pewno zyskał na płynności działania. Dlatego, jeżeli macie starszy smartfon, który może troche niedomagać, warto sprawdzić, czy przycinki czy problemy z animacjami nie sprowadzają się właśnie do źle zoptymalizowanego programu zarządzającego ekranem głównym.

A Wy? Jaki launcher wybieracie?