Windows Phone wiecznie żywy. Teraz na Galaxy Z Fold 4

Pomimo tego, że technologia idzie do przodu i nowe urządzenia wypierają stare, a z rynku co roku znikają kolejne znane niegdyś marki, świat IT zdaje się nigdy nie zapominać o ważnych dla siebie elementach. Grono fanów nie raz pokazało, żę potrafi nie tylko utrzymać ulubiony program czy sprzęt przy życiu, ale też - modyfikować je w taki sposób, by non stop znajdować nowe zastosowania i sposoby działania. O fakcie, że dziś Doom jest już odpalany prawie na wszystkim, od lodówek po testy ciążowe, chyba nie muszę wspominać, ponieważ to stało się memem samym w sobie. Podobnie jest ze starymi systemami operacyjnymi - Windows 95 czy XP zwiedziły znacznie więcej urządzeń niż ktokolwiek mógłby 20 lat temu zakładać. Jak widać - to tyczy się także mobilnych OS.

Windows Phone na Galaxy Z Fold 4 ma... zaskakująco dużo sensu

Pomysł pochodzi od youtubera Marka Spurrella, który na swoim kanale poświęconym technologii opowiadał o pierwszych wrażeniach z użytkowania Folda. Na marginesie - jeżeli chcecie poznać nasze pierwsze wrażenia, zapraszam do obejrzenia tego materiału. W swoim filmie Mark wpadł jednak na bardzo ciekawy pomysł - co gdyby wykorzystać fakt podwójnego ekranu i zrobić z Folda telefon, który w pełni wykorzystywałby potencjał UI z starusieńkiego Windows Phone? Jak pomyślał, tak zrobił, czego efekty możecie obejrzeć poniżej.

Tak naprawdę to, co jest pokazane na filmie to nie osobny system, ale dwa launchery, które - moim zdaniem - perfekcyjnie się uzupełniają. Z zewnątrz mamy Square Home, czyli współczesną wariację na temat UI Windows Phone'a. Moim zdaniem - jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ pozwala szybko dostać się do najważniejszych aplikacji, co jest moim zdaniem najważniejszą funkcją zewnętrznego wyświetlacza w tym smartfonie. Jednocześnie, przez naciśnięcie specjalnego przycisku, możemy uruchomić drugi launcher, który pokaże, na co tak naprawdę stać Galaxy Z Fold 4. Chodzi o Win-X Launcher, który na tradycyjnym smartfonie wygląda nieco dziwnie, jednak tutaj może w pełni rozwinąć skrzydła.

Oczywiście, pod spodem wciąż działa standardowy Android, dlatego nie spotkamy tu wielu funkcji z Windowsa 1o/11 jednak już sam koncept jest moim zdaniem bardzo fajny ponieważ łączy łatwość dostępu do najbardziej pożądanych programów z produktywnością i łatwą obsługą wszystkich elementów na dużym ekranie. Wyobrażam sobie, że gdyby Windows Phone "dociągnął" do współczesnych czasów, to taki desing mógłby naprawdę uwolnić jego potencjał i znacznie zwiększyć zainteresowanie nie tylko użytkowników, ale też (a może - przede wszystkim) deweloperów.

Co sądzicie o takim pomyśle na Galaxy Z Fold 4 - lepszy niż standardowy Android?