Najlepszy gadżet do komputera stał się jeszcze lepszy

Wirtualny Stream Deck: Oprogramowanie zamiast sprzętu

Jedną z najbardziej intrygujących nowości jest Wirtualny Stream Deck (Virtual Stream Deck - VSD). To oprogramowanie, które umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Stream Decka bez potrzeby posiadania fizycznego urządzenia. Dla wielu użytkowników to prawdziwa rewolucja, a namiastkę tego już mieliśmy do tej pory dzięki aplikacji Elgato na smartfony i tablety . VSD przenosi znany układ programowalnych przycisków, pozwalając na konfigurację tych samych funkcji, co w fizycznym Stream Decku.

Reklama

Kluczowe jest, że VSD nie jest samodzielną aplikacją dostępną dla każdego, jak wspomniana powyżej. Do działania wirtualnego Stream Deacka wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Stream Deck 7.0 beta, a co więcej, użytkownik musi posiadać podłączone do komputera kompatybilne akcesorium. Obecnie są to osoby posiadające już sprzęt Stream Deck lub wybrane urządzenia peryferyjne Corsair, takie jak mysz Corsair Scimitar Elite Wireless SE czy ekran dotykowy Xenon Edge.

Oznacza to, że VSD działa jako uzupełnienie istniejącego ekosystemu, oferując dodatkowe skróty lub udostępniając funkcjonalność Stream Decka użytkownikom produktów Corsair. Interfejs VSD jest niezwykle elastyczny – można go swobodnie umieścić na pulpicie, przypiąć dla szybkiego dostępu, a nawet aktywować za pomocą skrótu klawiaturowego lub myszy. To sprytne posunięcie Elgato, które z jednej strony zwiększa wartość ich produktów, z drugiej – rozszerza dostępność funkcjonalności Stream Decka bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt.

Dla entuzjastów majsterkowania, producentów elektroniki i startupów Elgato przygotowało Moduły Stream Deck. To nic innego jak nieoznakowane wersje klawiszy Stream Deck, zaprojektowane z myślą o integracji z produktami innych firm lub projektami DIY. Dostępne w wariantach z 6, 15 i 32 klawiszami, moduły te oferują pełną funkcjonalność tradycyjnego Stream Decka, ale w formie, którą można swobodnie wbudować w niestandardowe podstawy, maszyny czy nawet meble.

Brak standardowego brandingu logo, obecnego na tych wersjach, otwiera drzwi do szerokich możliwości personalizacji. To bardzo elastyczne rozwiązanie, które pozwala na tworzenie spersonalizowanych paneli sterowania i interfejsów, dostosowanych do konkretnych potrzeb użytkownika lub projektu. Moduły Stream Deck są już dostępne w sprzedaży, a ceny zaczynają się od 49,99 USD za wersję 6-klawiszową, przez 129,99 USD za 15-klawiszową, aż po 199,99 USD za 32-klawiszową.

Stream Deck MK.2 z klawiszami nożycowymi

Wariant popularnego Stream Deck MK.2 doczekał się istotnego ulepszenia – klawiszy nożycowych. Dotychczasowe klawisze membranowe zostały zastąpione przełącznikami podobnymi do tych stosowanych w laptopach, co ma zapewnić zwiększoną szybkość i precyzję działania. Klawisze nożycowe charakteryzują się krótszym skokiem i ostrzejszą aktywacją, co przekłada się na bardziej responsywne i wyczuwalne wrażenia z użytkowania.

To otwiera drogę dla nowych zastosowań, gdzie liczy się szybkie, wielowarstwowe wprowadzanie danych i sterowanie – środowiska zbliżone do intensywnego pisania na klawiaturze. Nowy Stream Deck MK.2 z klawiszami nożycowymi kosztuje 149,99 USD i ma być dostępny na rynku już na początku czerwca.

Dock sieciowy Stream Deck

Ostatnią, lecz równie ważną nowością jest Dock sieciowy Stream Deck. To akcesorium, które umożliwia urządzeniom Stream Deck połączenie z siecią poprzez Ethernet, eliminując potrzebę fizycznego połączenia z komputerem. Dock sieciowy obsługuje zarówno Power over Ethernet (PoE), co upraszcza zarządzanie okablowaniem, jak i sieci bez PoE. Konfigurację IP można ustawić bezpośrednio na urządzeniu, co dodatkowo zwiększa elastyczność w jego rozmieszczeniu. Cena Docku sieciowego to 79,99 USD, a jego wysyłka ma rozpocząć się w sierpniu.

Reklama