Tona nowych funkcji w zegarkach Garmin. Te modele dostały dużą aktualizację

W przypadku zegarków Garmin nie można narzekać na brak aktualizacji. Jeśli zapiszecie się do otwartego programu testów beta, to nowa wersja oprogramowania pojawia się czasami nawet raz na tydzień. Osoby, które wolą jednak korzystać ze stabilnej wersji systemu, dostają aktualizacje zazwyczaj raz na 3 miesiące. Teraz przyszła pora na wprowadzenie kilkunastu nowinek z modelu Forerunner 970, do zegarków Venu X1 oraz całej rodziny Fenix 8/Tactix 8 oraz Enduro 3.

Garmin spełnia zapowiedzi

Posiadacze topowych modeli Fenix 8 byli zawiedzeni, gdy podczas premiery Forerunnera 970 okazało się, że oferuje on znacznie więcej funkcji sportowych. Amerykański producent już wtedy obiecał, że nowości te trafią też wkrótce na Fenixa oraz inne modele zegarków i teraz tej obietnicy dotrzymuje. Po kilku miesiącach testów, wersja oprogramowania w Venu X1 zmieni się z 10.xx na 12.70, a w przypadku Fenixa 8 i pokrewnych z 15.xx na 17.28. To spory skok i jest on też dobrze uzasadniony, bo Garmin w najnowszym stabilnym firmware wprowadził prawie 40 nowych funkcji i naprawił ponad 60 błędów.

Najważniejsze z nich to rozwiązania wprowadzone w serii Forerunner 970. Posiadacze zegarków Venu X1, Fenix 8, Tactic 8, Quatix 8 oraz Enduro 3 zyskają dostęp do takich rozwiązań jak tolerancja biegowa czy personalizowany trener przygotowujący do triathlonu. Pojawią się też między innymi treningi biegowe stworzone z myślą o biegach po torze oraz nowy raport wieczorny, który podsumowuje dzień i przypomina, że pora iść spać. W przypadku połączenia tych zegarków z pasem biegowym HRM600, zegarki będą pokazywać też parametry ekonomii biegu oraz utraty prędkości podczas każdego kolejnego kroku. W skrócie jest tutaj wszystko co dostał FR970.

Szczegółowa lista zmian przedstawiona jest w poniższej tabelce. Warto też zwrócić uwagę, że kilka nowych rozwiązań dostanie również Vivoactive 6, który zyska między innymi wykrywanie biegania po torze, wieczorny raport, kalkulator czy nowe aktywności sportowe. Jednocześnie oznacza to prawdopodobnie, że na żadną z tych funkcji nie możemy raczej liczyć w starszych modelach pokroju Fenixa 7, Forerunnera x65, Vivoactive 5 czy Venu 3. Te zegarki nadal co prawda dostają aktualizacje beta i mniejsze lub większe poprawki, ale wygląda na to, że cykl ich rozwoju został właśnie przez Garmina wygaszony. Jeśli zatem interesuje was coś z poniższej listy, to może nie obejść się bez wymiany zegarka na nowszy model.

Przy okazji warto też wspomnieć, że topowy komputer rowerowy - Garmin Edge 1050 zyskał właśnie te same funkcje, które wprowadził ostatnio Edge MTB. Mowa tu między innymi o specjalnych aktywnościach powiązanych ze zjazdami, obsługą bramek czasowych oraz wsparciem dla próbkowania GPS z częstotliwością 5 Hz podczas zjazdów. Aby zyskać dostęp do nowych funkcji wystarczy wymusić na swoim urządzeniu aktualizację oprogramowania, powinno być już dostępne dla wszystkich.

źródło: Garmin