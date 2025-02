Jeżeli masz akcesoria tej marki, nie będziesz chciał żadnej innej aplikacji do miksowania dźwięku

Wave Link to oprogramowanie do miksowania dźwięku współpracujące z urządzeniami Elgato. Jak zatem łatwo się domyślić, opisywane niżej nowości docenią przede wszystkim posiadacze któregoś z mikrofonów Elgato Wave czy interfejsu XLR tej marki.

A zdecydowanie jest tutaj co doceniać. Główną nowością tego wydania jest przygotowana we współpracy z ai|coustic funkcja redukcji dźwięków otoczenia. Za pomocą jednego przełącznika możemy aktywować algorytmy, które z niesamowitą wręcz skutecznością (sprawdziłem to na własne uszy w przedpremierowej wersji aplikacji) odcinają wszystko to, co się dzieje wokół nas. W rezultacie otrzymujemy niemalże studyjne doświadczenie. Przedstawiciele Elgato zapewniają, że nie przekłada się ono na obciążenie procesora w naszym komputerze, które ma być minimalne. Co istotne, natężenie działania algorytmów możemy regulować za pomocą suwaka, aby uzyskać efekt zgodny z naszymi oczekiwaniami. A dopełnieniem tego jest wbudowany prosty rekorder pozwalający na natychmiastowy odsłuch i ocenę rezultatów.





Wave Link 2.0 znacznie lepiej integruje się teraz z systemem Windows. Twórcy wbudowali w aplikację funkcję routingu dźwięków z wybranych aplikacji do dedykowanych kanałów. Użytkownik nie musi teraz grzebać w systemie, aby w optymalny sposób przygotować swoje środowisko. Wszystko odbywa się wewnątrz aplikacji Elgato. Podobnie sprawy się mają z dodawaniem i usuwaniem poszczególnych kanałów - teraz będą one również dezaktywowane i aktywowane w samym systemie. Pomoże to znacząco zredukować bałagan - szczególnie u osób, które ograniczają się do wykorzystywania dwóch czy trzech osobnych ścieżek.

Elgato dalej inwestuje też w swój ekosystem wtyczek VST. Wraz z premierą nowej aplikacji zostanie on poszerzony i de-eser. Nazwa mówi sama za siebie. Nowy plugin ma służyć do efektywnej eliminacji sybilantów - a więc głosek świszczących, których nadmierna ekspozycja w nagraniu może skutecznie zepsuć każdy wokal.





Wraz z Wave Link 2.0 debiutuje również nowa wersja wtyczki dla Stream Decka. Posiadacze tych przystawek będą mieli sporo powodów do radości. Możemy bowiem teraz za pomocą jednego kliknięcia sklonować całą naszą konfigurację na ekran Decka - co działa naprawdę fajnie i jest niemal kompletnie bezobsługowe (w dodatku interfejs dostosouje się do modelu Stream Decka, który posiadamy). Pojawiło się też kilka nowych funkcji, pozwalających m.in. na szybkie dodawanie aktywnej aplikacji do wybranego kanału lub inteligentną regulację głośności.

Pełna lista zmian jest oczywiście dłuższa i obejmuje całe mnóstwo pomniejszych nowości oraz ulepszeń. Ich odkrycie pozostawiam już jednak Wam. Od siebie muszę dodać, że jako wieloletni użytkownik Wave Link 2.0 jestem usatysfakcjonowany tymi zmianami (choć nie ukrywam lekkiego rozczarowania, że trafiają one do aplikacji dopiero teraz).

Więcej szczegółów (oraz oczywiście linki do pobrania) na temat Wave Link 2.0 znajdziecie na oficjalnej stronie Elgato.