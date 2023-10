Najlepsze zestawy LEGO w niższych cenach. Co kupić?

W lipcu ubiegłego roku LEGO oficjalnie podniosło ceny swoich zestawów. Podwyżki sięgające do 25% dotyczyły wielu krajów. Również w Polsce cennik uległ zmianie. I nie ma co się dziwić. Z jednej strony podwyżki nikogo szokować nie powinny - w końcu wszędzie obserwujemy wzrosty cen. Rośnie cena surowców (co przekłada się na droższą produkcję), a także transportu. Duże firmy nie mogą sobie pozwolić na straty, ani też mniejszy zarobek. Z drugiej jednak strony chyba każdy chciałby zaoszczędzić. Mamy właśnie dobry moment. W ramach trwających Allegro Days przeglądamy ofertę na najciekawsze zestawy LEGO, które kupicie w niższych cenach!

Na co warto zwrócić uwagę? Np. na siedzibę elfów - Rivendell - z "Władcy Pierścieni" zbudowaną z klocków LEGO. Składające się 6167 elementów "miasto" znane z książek, filmów, gier i animacji to prawdziwa gratka dla fanów Tolkiena, hobbitów, elfów, czarodziejów i innych mieszkańców Śródziemia. W zestawie znajdziemy więc 15 minifigurek: Frodo, Merry, Pippin, Sam, Bilbo Baggins, waleczni Boromir, Gimli, Aragorn i Legolas. Nie mogło zabraknąć Gandalf Szarego czy gospodarza Rivendell - Elronda. Model ten w oficjalnym sklepie LEGO w regularnej sprzedaży kosztuje 2399,99 zł. W ramach Allegro Days zestaw kosztuje 1978,99 zł.

Zestawy LEGO w ramach Allegro Days. Co kupicie w niższej cenie?

Warto też zainteresować się bukietem z suszonych kwiatów składającym się z 812 elementów, który jest świetnym uzupełnieniem kolekcji botanicznej LEGO. Inspirowany barwami jesieni jego głównymi elementami są gerbera i róża. Model ma dzieloną konstrukcję, więc jednocześnie mogą budować dwie osoby. Po ułożeniu można go można postawić na stole, powiesić na ścianie lub połączyć z innymi zestawami z tej serii, co pozwoli na stworzenie dużo większych i bardziej skomplikowanych kompozycji. Model ten w oficjalnym sklepie LEGO w regularnej sprzedaży kosztuje 249,99 zł. W ramach Allegro Days zestaw kupicie za 136,79 zł.

Poniżej znajdziecie linki do najciekawszych ofert na zestawy LEGO w ramach Allegro Days:

Pełną listę zestawów objętych promocją Allegro Days znajdziecie na stronach Allegro. Uprzedzając komentarze. Nie jest to wpis sponsorowany, a jedynie autorski przegląd ofert w ramach trwającej promocji. Zamieszczone w tekście linki nie są linkami afiliacyjnymi i Antyweb nie ma żadnych korzyści związanych z tą akcją.

Stock image from Depositphotos