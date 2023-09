Już nie trzeba miejsca w domu, by układać LEGO. Wystarczą gogle AR/VR

LEGO to świetna rozrywka - utwierdziłem się w tym przekonaniu przy okazji budowania ostatniego zestawu LEGO Concorde. Jednak żeby móc budować i eksponować LEGO, trzeba mieć do tego wystarczającą przestrzeń. Ja niestety mam ją ograniczoną i postawienie tak dużego modelu, jakim jest naddźwiękowy samolot, sprawiło mi kłopoty. Kłopotów nie mają jednak ci, którzy LEGO składają w wirtualnym świecie. Coś, co do tej pory było możliwe na ekranie telewizora, monitora lub ekranu urządzenia mobilnego, teraz będzie dostępne w nowej rzeczywistości. A wszystko za sprawą LEGO Bricktales, które już na początku grudnia tego roku trafi na gogle Meta Quest 3.

Gogle rzeczywistości mieszanej idealne dla układania klocków? LEGO Bricktales trafi na urządzenia Meta Quest

LEGO Bricktales nie jest jednak grą nową. Produkcja ta zadebiutowała w zeszłym roku niemal na wszystkich platformach i mimo pozytywnych recenzji, nie było o niej zbyt głośno. W tym roku pojawiła się nawet na urządzeniach mobilnych co z pewnością zainteresowało tych, którzy do grania używają smartfonów i tabletów. Teraz zostanie przeniesiona do świata wirtualnej rzeczywistości - a konkretnie rzeczywistości mieszanej. Aż dziw, że twórcy - studia Thunderful oraz ClockStone - nie wpadli na ten pomysł wcześniej, przy okazji premiery PlayStation VR2, które - mam wrażenie - zastało przez wszystkich już zapomniane.

Nie da się jednak ukryć, że przeniesienie LEGO Bricktales do nowego wymiaru ma szasnę zainteresować kolejnych odbiorców. Tym bardziej, że rozgrywka w goglach Meta Quest 3 ma stać na naprawdę wysokim poziomie. Warto jednak dodać, że gra działać będzie na poprzedniej generacji tych urządzeń: Meta Quest 2 oraz Quest Pro. Jeśli posiadacie te sprzęty, układanie dioram z klocków LEGO w nowej rzeczywistości będzie dla was na wyciągnięcie ręki:

Od atrakcyjnych wizualnie modeli, takich jak stoisko targowe lub pozytywka, aż po funkcjonalne zagadki oparte na wiedzy z dziedziny fizyki, czyli model dźwigu lub wiatrakowca - każda diorama zapewnia różnorodne miejsca do tworzenia i swobodę intuicyjnego budowania klocek po klocku. W każdym miejscu masz do dyspozycji zestaw klocków – to Ty decydujesz, jaki wyjątkowy model z nich zbudujesz.

Gra jest już dostępna w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Meta Store za 29,99 dolarów (ok. 132 zł). Jej premiera planowana jest na 7 grudnia 2023 r.