Polski tramwaj i zajezdnia z LEGO. Autorski projekt robi wrażenie!

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia i kreatywność łączą się w niezwykły sposób, niezliczeni pasjonaci LEGO na całym świecie podejmują wyjątkowe wyzwania. Jednak wśród tych projektów jest taki, który wyróżnia się nie tylko swoją precyzją, ale także odwagą w przekształceniu polskiego dziedzictwa komunikacyjnego w autentyczną, klockową rzeczywistość.

Tramwaj i zajezdnia z klocków LEGO

To przykład zaangażowania i miłości do detali, którą podziwiają zarówno fani klocków LEGO, jak i miłośnicy historii transportu publicznego. Dla pozostałych osób to też będzie nie lada gratka.

- Na co dzień prowadzę tramwaje, a w wolnych chwilach buduję... zajezdnię tramwajową WS3 Forteczna z klocków LEGO! Projekt realizuję z własnych środków finansowych. Budowę podzieliłem na dwa etapy. W pierwszym powstanie myjnia, hala naprawcza oraz ekspedycja. W drugim, chciałbym wyposażyć miniaturową zajezdnię w dodatkowe dwa tory naprawcze, a także rozbudować część biurową z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego - tłumaczy motorniczy Mateusz Wawrowski z Poznania.

Podczas zbliżających się Targów Hobby, które odbędą się 18 i 19 listopada, oraz w dniu obchodów 125-lecia tramwajów elektrycznych w Poznaniu, będziecie mieli niepowtarzalną okazję podziwiać prezentację tego projektu. Przekonamy się także, jak autor projektu przekształca swoją pasję w dzieło, które zachwyca i inspiruje innych do odkrywania piękna techniki i designu.

W ramach tej niezwykłej inicjatywy, motorniczy z Poznania poszukuje inwestorów, a to oznacza, że każdy z was może stać się częścią tego projektu i pomóc zbudować razem z Mateuszem prawdziwą zajezdnię tramwajową. To proste - wystarczy, że dołączycie do nas i dorzucicie swoją cegiełkę, wpłacając dowolną kwotę specjalnej stronie.

"Możecie pomóc mi w realizacji marzenia i zbudować razem ze mną zajezdnię tramwajową WS3 Forteczna. Może dzięki Waszej pomocy będę mógł zakupić torowisko lub zbudować kolejną halę naprawczą" - zwrócił się Mateusz do każdego, kto zechce mu pomóc w zrealizowaniu marzenia. Tym sposobem możecie wesprzeć tworzenie czegoś wyjątkowego i przyczynić się do ożywienia historii tramwajów elektrycznych w Poznaniu.

Wystawa makiet tramwajów, Lego WeDo oraz roboty z LEGO

To jednak nie jedyna atrakcja związana z klockami LEGO w najbliższym czasie. Przed nami także Dzień Otwarty Zajezdni Tramwajowej w Będzinie, podczas którego będzie można podziwiać wystawę makiet tramwajów z klocków LEGO. Zbliżają się też Targi zajęć pozaszkolnych w trójmieście - podczas tego wydarzenia, najmłodsze uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość dokładnie przyjrzeć się robotom, cieszyć się ich zabawą oraz próbować swoich umiejętności w programowaniu. Co więcej, będzie można samodzielnie stworzyć roboty i różne inne konstrukcje, korzystając z klocków LEGO.

29 września odbędzie się Jastrzębska Noc Kultury i Turystyki, a jednym z wyjątkowych punktów programu będzie prezentacja zestawu Lego WeDo. Ten zestaw, który dostosowany jest do najnowszych standardów naukowych, ma za zadanie nie tylko pobudzić ciekawość uczniów, ale również rozwijać ich wiedzę w dziedzinach nauk ścisłych.

Zestaw jest opakowany w praktyczny pojemnik do przechowywania, w którym znajdziemy tacki do sortowania, etykiety, Smarthub, średni motor, czujnik ruchu, czujnik przechyłu oraz elementy konstrukcyjne wystarczające dla dwóch uczniów. To narzędzie nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim do nauki.

Do zestawu dołączone jest również oprogramowanie, które umożliwia łatwe programowanie i obejmuje program nauczania WeDo 2.0, obejmujący różnorodne dziedziny, takie jak nauki przyrodnicze, fizyka, nauka o Ziemi i kosmosie oraz inżynieria.