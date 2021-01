W 2021 roku mamy wreszcie zobaczyć zapowiadaną od wielu lat filmową adaptację popularnej serii gier z konsol PlayStation. Nathan Drake, w którego wcieli się Tom Holland wybierze się w podróż by odnaleźć legendarne miasto El Dorado. Czy uda się utrzymać poziom mocno filmowych gier? Mam taką nadzieję.

Przeczytaj też: Recenzja Uncharted 4: Kres Złodzieja na PlayStation 4

Diuna

Adaptacja kultowej powieści Franka Herberta, za której ekranizację zabrano się już w 1984 roku. Poznamy (lub jak wolicie – przypomnimy sobie) historię konfliktu dwóch rodów walczących o panowanie nad bogatą w ważny surowiec planetą Arrakis. Tak, będą też ogromne, bardzo niebezpieczne czerwie. Materiały promocyjne zapowiadają niesamowite widowisko, oby tylko wszystko inne dorównało oprawie wizualnej filmu.

Matrix 4

Kontynuacja kultowej trylogii, w której świat opanowały maszyny czerpiące energię z ludzkich ciał. Umysły swoich „baterii” podpięły natomiast do tytułowego Matriksa – systemu wirtualnej rzeczywistości, który wygląda jak prawdziwy świat. Powrócą znani bohaterowie grani przez tych samych aktorów, ale czy film sprosta ogromnym oczekiwaniom fanów, szczególnie pierwszej części? Przekonamy się o tym jeszcze w tym roku.

Przeczytaj też: Wszystko, co już wiemy o Matrix 4

Top Gun: Maverick

Kolejna kontynuacja równie kultowego filmu. Opowie o losach znanego z Top Gun Peta „Mavericka” Mitchella, który mimo 30 lat służby wciąż jest pilotem testowym. Podczas szkolenia nowych pilotów spotka syna swojego dawnego przyjaciela Goose’a.

Jak sami widzicie jest przynajmniej kilka świetnie zapowiadających się filmów, na które warto czekać w 2021 roku. Co Wy dodalibyście do tego zestawienia? Pozostaje też pytanie, czy obejrzymy je w kinach, czy jednak branża zdecyduje się jeszcze mocnej wejść w streaming i kinowe nowości będziemy poznawać na własnych kanapach patrząc we własne telewizory?