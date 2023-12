17 darmowych gier na Święta. Epic Games Store rozpieszcza graczy

Czekając na Zimową Wyprzedaż Steam, która wystartuje 21 grudnia, możecie zrobić zakupy ze zniżkami już teraz - pod warunkiem, że lubicie Epic Games Store i tamtejsze wyprzedaże.

Życzymy Wesołych Świąt w 2023 roku. Z tej okazji przygotowaliśmy prawdziwie Świąteczną wyprzedaż. Obejmuje ona tysiące gier w promocyjnej cenie, nieograniczone kupony Epic ze zniżką 33%, nagrody Epic ze zwrotem 10%, 17 darmowych gier oraz darmowe przedmioty kosmetyczne dla każdego.

Oprócz przecen, kuponów i przedmiotów kosmetycznych w Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships i EVE Online, Epic Games przygotowało prawdziwą gratkę - 17 darmowych gier, z czego pierwsza, jest już dostępna.

17 gier za darmo od Epic Games na Święta. Pierwsza jest już dostępna

Pierwszym darmowym tytułem w ramach Świątecznej wyprzedaży jest kolekcja dodatków do Destiny 2 - popularnej strzelanki od studia Bungie, które w zeszłym roku trafiło pod skrzydła PlayStation. Destiny 2: Klasyczna kolekcja składa się z trzech dodatków:

Królowa-Wiedźma - udaj się do świata tronowego Savathûn, spaczonej krainie korupcji i przepychu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ona i jej Świetlisty Rój wykradli Światło. Poznaj tajniki tworzenia nowej broni, moc nowych glewii, i staw czoła prawdzie w sieci kłamstw.

- udaj się do świata tronowego Savathûn, spaczonej krainie korupcji i przepychu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ona i jej Świetlisty Rój wykradli Światło. Poznaj tajniki tworzenia nowej broni, moc nowych glewii, i staw czoła prawdzie w sieci kłamstw. Poza Światłem - na obszarze Europy kryje się wiele tajemnic, także mroczna moc stazy. Podejmij współpracę z tajemniczą Nieznajomą Egzo, aby usidlić tę nową moc, zanim Eramis, kell Ciemności, obdarzy nią swe siły Upadłych. Rozbuduj swój arsenał, zapanuj nad stazą i przejdź poza Światło.

- na obszarze Europy kryje się wiele tajemnic, także mroczna moc stazy. Podejmij współpracę z tajemniczą Nieznajomą Egzo, aby usidlić tę nową moc, zanim Eramis, kell Ciemności, obdarzy nią swe siły Upadłych. Rozbuduj swój arsenał, zapanuj nad stazą i przejdź poza Światło. Twierdza Cieni - podczas gdy bohaterowie Ostatniego Bezpiecznego Miasta kierują swoją uwagę na odległe obszary naszej galaktyki, z dawnego zła uśpionego niegdyś pod powierzchnią Księżyca wypełzły nowe Koszmary. Wyrusz w głąb tajemniczej Twierdzy Roju. Współpracuj z Eris Morn, aby pokonać Koszmary, zanim cofną ludzkość do Ery Ciemności.

Nie wystraszcie się jednak komunikatu Zakupienie produktu Destiny 2: Klasyczna kolekcja (2023) wymaga: Destiny 2, który wyświetli się w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia. Fakt, klasyczna kolekcja wymaga podstawowej wersji Destiny 2, ale podstawka też jest dostępna za darmo. Wystarczy dodać ją do koszyka, by dodatki Królowa-Wiedźma, Poza Światłem i Twierdza Cieni zostały przypisane do Waszych kont.

Kolejna darmowa gra w ramach Świątecznej wyprzedaży w Epic Games Store pojawi się już za tydzień, a wszystkie darmowe przedmioty i gry znajdziecie na dedykowanej stronie sklepu.

Wraz z odebraniem darmowej gry otrzymacie także Świąteczny Kupon gwarantujący 33% zniżki na kwalifikujące się zakupy, których wartość przekracza 59,99 zł. Kupon ważny jest do 10 stycznia 2024 roku, do godziny 17:00 czasu polskiego. Tego samego dnia kończy się Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store.