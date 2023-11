Apple wybrało najlepsze gry i aplikacje. Warto je znać!

Zanim jednak przejdziemy do zwycięzców, przypomnijmy wszystkie kategorie i nominacje. W tym roku Apple przyznaje nagrody w 9 kategoriach. O Aplikację roku na iPhone’a walczyły AllTrails, Duolingo, Flighty. Statułetka, a szansę na nagrodę za Najlepszą grę roku na iPhone'a miały Afterplace, Honkai: Star Rail i Vampire Survivors. W kategorii Aplikacja roku na iPada nominowane były Concepts, DaVinci Resolve oraz Prêt-à-Makeup. Na nagrodę Gry roku na iPada mogły liczyć Eggy Party, Lost in Play i Pocket City 2. Nie można też zapominać o komputerach Mac.

Nominacje do Aplikacji roku na Maca to Linearity Curve, Photomator, Portal. Natomiast o Najlepszą grę roku na Maca walczyły ELEX II, Lies of P oraz Return to Monkey Island. Swoją szansę na nagrodę za Aplikację roku na Apple Watch miały Planny, SmartGym, Tide Guide, a na Apple TV Bugsnax, FitOn i MUBI. Ostatnią kategorią jest najlepsza gra w Apple Arcade. Tu o statuetkę walczyły Cityscapes, Hello Kitty Island Adventure oraz stitch.

Wspaniale jest obserwować, jak deweloperzy raz za razem tworzą fantastyczne aplikacje i gry, które zmieniają otaczający nas świat. Tegoroczni zwycięzcy dowodzą tego, że potencjał deweloperów w urzeczywistnianiu swoich wizji jest nieograniczony. Budują aplikacje i gry odznaczające się niesamowitą pomysłowością, nadzwyczajną jakością i ukierunkowaniem na ważne cele.

- stwierdził Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

App Store Award 2023 rozdane. Kto zyskał uznanie Apple?

Były nominacje, czas na zwycięzców. A ci przedstawiają się następująco:

Aplikacja roku na iPhone’a

AllTrails od AllTrails, Inc za zachęcanie świata do aktywności na świeżym powietrzu

Aplikacja roku na iPada

Prêt‑à‑Makeup od Prêt‑à‑Template za narzędzie do projektowania makijażu dostępne dla wszystkich, którzy kochają piękno

Aplikacja roku na Maca

Photomator od UAB Pixelmator Team za przyspieszenie i uproszczenie edycji zdjęć

Aplikacja roku na Apple TV

MUBI od MUBI, Inc za zapewnianie jakości kinowej w domowych warunkach

Aplikacja roku na Apple Watch

SmartGym od Mateusa Abrasa za udostępnianie inteligentnych, sprofilowanych treningów dla każdego poziomu zaawansowania

Gra roku na iPhone’a:

Honkai: Star Rail od COGNOSPHERE PTE. LTD za kosmiczną przygodę fantasy z kinowymi animacjami

Gra roku na iPada

Lost in Play od Snapbreak Games za czarującą grafikę i zabawę dla graczy w każdym wieku

Gra roku na Maca

Lies of P od NEOWIZ za płynność rozgrywki i zaskakującą interpretację klasycznej powieści

Gra roku w Apple Arcade

Hello Kitty Island Adventure od Sunblink za wciągnięcie graczy we wspaniałą przygodę u boku uroczych postaci

Dodatkowo, oprócz najlepszych gier i aplikacji na iPhone’a, iPada, Maca, Apple Watch i Apple TV redaktorzy App Store wyróżnili też pięć produkcji, które sprzyjają pozytywnym zmianom, i przyznali im nagrody w kategorii Wpływ kulturowy. Tegoroczni zwycięzcy zachęcają użytkowników do nauki i rozwoju w inkluzywnej i otwartej przestrzeni. Przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości, skłaniają do autorefleksji i wzmacniają więzi między różnymi. Nagrody powędrują do: