Największy hit tego roku wreszcie pojawi się na Xboksie – i to w najlepszej wersji

Baldur’s Gate 3 po długich bojach trafi jednak na Xboksa — i to w najlepszej możliwej wersji!

Baldur’s Gate 3 to prawdziwa rewelacja 2023 roku

Baldur’s Gate 3, chociaż było długo w fazie wczesnego dostępu, po finalnej premierze okazało się prawdziwym przebojem. Co ciekawe, nawet sami deweloperzy, czyli Larian Studios, byli zaskoczeni ogromnym sukcesem gry. Liczba graczy na Steam przekroczyła 800 tys. jednocześnie już pierwszego dnia, co znacznie przewyższyło ich początkowe oczekiwania. Swen Vincke, szef studia, podzielił się, że pierwotnie spodziewał się maksymalnie 100 tys. jednoczesnych graczy.

To wyjątkowe osiągnięcie sprawiło, że Baldur’s Gate 3 stał się bestsellerem na PlayStation Store jeszcze przed samym debiutem na PlayStation 5. Fenomen gry szczególnie było widać na platformie Steam, gdyż liczba graczy stale rosła — w szczytowym momencie w Baldur's Gate 3 bawiło się ponad 800 tys. graczy jednocześnie (dokładnie 875 tys.).

To imponujące osiągnięcie przewyższa statystyki nawet kultowego Wiedźmina 3: Dziki Gon, w którym jednocześnie grało nieco ponad 100 tys. osób. Ponadto, zdobywając popularność na PlayStation Store, Baldur’s Gate 3 rozszerzył swoje wpływy na szeroką publiczność, zyskując uznanie także wśród posiadaczy konsol obecnej generacji. Jedyna platforma, na której BG3 brakowało, to Xbox — lecz wkrótce się to zmieni.

Baldur’s Gate 3 wreszcie trafi na Xboksy

Twórcy walczyli z optymalizacją, bo na Xbox Series S brakuje wydajności, szczególnie w trybie wielu graczy na podzielonym ekranie. Z tego względu premiera na platformie Microsoftu nie miała jeszcze miejsca — Larian Studios nie wiedziało, jak do tego podejść, a gigant z Redmond cały czas zabrania wydawania gier wyłącznie na Xbox Series X — każda gra na next-geny musi pojawić się również na XSS.

Teraz oficjalnie potwierdzono, że wkrótce wreszcie się to stanie. Dyrektor ds. wydawniczych w Larian Studios, Michael Douse, niedawno na platformie X (dawniej Twitter) poinformował, że Baldur’s Gate 3 na Xboksy zostanie wydany wraz z piątym patchem, czyli już wkrótce. Kiedy dokładnie? Nadal nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery wersji na konsolę Xbox, ale Larian Studios ujawniło, że fani mogą spodziewać się jej ogłoszenia 8 grudnia podczas tegorocznej gali The Game Awards.

Wersja fizyczna będzie dostępna aż na trzech oddzielnych dyskach. Co jednak istotne, będzie ona zawierać wszystkie najnowsze aktualizacje — co oznacza, że powinna być wolna od wszystkich, nawet najmniejszych błędów. Gracze Xboksowi z lekkim (no, nawet dość sporym) opóźnieniem, lecz wkrótce wreszcie będą mogli zagrać w samozwańczą grę 2023 roku.

