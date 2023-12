Windows 11 gwałtownie zyskuje na Steam. Poważne kłopoty Windows 10

Najważniejszym wnioskiem z raportu jest wyraźny wzrost popularności systemu Windows 11 wśród graczy korzystających z platformy Steam. Łącznie, aż 96,56% wszystkich użytkowników Steam nadal korzysta z komputerów opartych na systemie Windows, a dodatkowo - najnowszy Windows 11 zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. Co bardzo znamienne, aż 42,04% użytkowników Windows przeprowadziło aktualizację do najnowszej wersji - 11, a ogólna różnica między Windows 10 a Windows 11 stopniała do zaledwie 11 procent.

To wszystko oznacza poważny spadek dla Windows 11. System ten zanotował drastyczny spadek popularności, tracąc aż 12,05 punktów procentowych w ciągu tylko jednego miesiąca. To wyraźny znak, że gracze Steam są otwarci na nowości. Bardzo ważne jest także to, że zbliża się (powoli, acz nieubłaganie) moment, w którym wsparcie dla Windows 10 zakończy się. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz więcej osób zauważa wyraźny rozjazd między osiągami w grach starszego i najnowszego systemu. Rzecz jasna - na korzyść tego drugiego, który zyskuje więcej zainteresowania wśród producentów sprzętu i sterowniki komponentów kluczowych w kontekście gier są dla niego lepiej zoptymalizowane.

Windows 10: 53.53% (-12.05)

Windows 11: 42.04% (+11.51)

Windows 7 64-bit: 0.69% (-0.38)

Windows 8.1 64-bit: 0.16% (+0.03)

Windows 7 32-bit: 0.06% (+0.06)

Grudzień 2023 roku przyniesie koniec wsparcia w raportach Valve dla starszych systemów, takich jak Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, co jeszcze bardziej może skłonić wielu użytkowników do przesiadki na nowsze wersje. Należy zauważyć, że niewielki odsetek użytkowników wciąż trzyma się starych systemów, z udziałem 64-bitowego Windows 7 wynoszącym 0,69% i 64-bitowego Windows 8.1 wynoszącym 0,16%.

Raport Valve nie ogranicza się jednak tylko do systemów operacyjnych. Badanie uwzględniło także preferencje sprzętowe graczy. Oto główne wyniki:

Procesory (producent): Intel 66,08% (-8,31), AMD 33,88% (+8,3), Microsoft 0,04%

Liczba rdzeni CPU: 6 rdzeni 31,88% (-7,87), 4 rdzenie 23% (+4,09), 8 rdzeni 20,55% (+2,39)

Pamięć RAM: 16GB 49,88% (+1,82), 32GB 22,77% (-8,19), 8GB 14,03% (+2,87)

Modele GPU: NVIDIA RTX 3060 4,89% (-4,79), NVIDIA GTX 1650 4,61% (+1,06), NVIDIA GTX 1060 4,2% (-0,78)

Pamięć GPU: 8GB 31,23% (-3,63), 6GB 16,33% (-1,37), 12GB 14,31% (-5,53)

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 60,09% (+1,08), 2560 x 1440 15,97% (-7,17), 1366 x 768 4,10% (+0,86)

Większość z powyższych informacji wskazuje, że królują wartości niekoniecznie typowo gamingowe, choć wśród kart graficznych to RTX 3060 święci triumfy - aczkolwiek przy okazji drastycznej utraty udziałów w Steam. W najbliższych miesiącach może się sporo zmienić pod względem OS-ów: doskonale widać odpływ użytkowników od Windows 10, a przy okazji... coraz więcej wskazuje na to, że Microsoft szykuje się do przynajmniej zapowiedzi Windows 12, który ma być rewolucyjny na naprawdę wielu poziomach. Gracze - wśród których jest wielu gadżeciarzy i power userów - to osoby, które raczej chętnie sięgają po wszelkie nowinki i tak raczej powinno być też z najnowszym OS-em Microsoftu.