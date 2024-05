Następca Nintendo Switch zadebiutuje w przyszłym roku, jednak zanim otrzymamy nową generację, warto nadrobić zaległości. Tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich 7 lat na tym sprzęcie pojawiło się wiele gier. W co zagrać?

Nintendo Switch w tym roku obchodzi swoje 7 urodziny i wciąż trzyma się doskonale – zarówno pod względem sprzedaży konsol, jak i gier. O ile widać już, że w wielu przypadkach sprzęt ten niedomaga, wciąż pojawiają się na niego nowe tytuły, które potrafią przyciągnąć sporą liczbę graczy. Ilu? Wystarczy zajrzeć do podsumowań kwartalnych Nintendo, by przekonać się, że gry sprzedają się jak świeże bułeczki i japoński producent może pochwalić się kilkudziesięcioma tytułami sprzedanymi w wielomilionowym nakładzie. Co sprzedaje się najlepiej?

Źródło: Depositphotos

Królem zestawienia jest Mario Kart 8 Deluxe, które rozeszło się w nakładzie przekraczającym 61 mln sztuk, drugie miejsce podium należy do Animal Crossing: New Horizons, które sprzedało się w liczbie ponad 45 mln sztuk, a trzecie miejsce zajmuje Super Smash Bros. Ultimate z ponad 34 mln sprzedanych kopii. Ostatnie zestawienie najlepiej sprzedających się gier Nintendo sprawdzicie moim ostatnim podsumowaniu wyników finansowych, które firma udostępniła w zeszłym tygodniu.

7 lat na rynku to też dobry moment, by przyjrzeć się najciekawszym grom, jakie pojawiły się na Nintendo Switch. Choć stworzenie takiego zestawienia jest bardzo trudne bo gier mamy setki (jak nie tysiące), w tym tekście zebrałem 20 tytułów, które - moim zdaniem – powinni znać wszyscy zainteresowani graniem na konsoli Nintendo. W co więc zagrać?

Nintendo Switch. Najlepsze gry, w które można zagrać na tym sprzęcie

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – rok wydania 2017

Jedna z najważniejszych gier na Nintendo Switch z otwartym światem, która zrewolucjonizowała klasyczną formułę serii. Gracze wcielają się w postać Linka, odkrywając ogromne i zróżnicowane krainy Hyrule. Gra zachwyca piękną grafiką, skomplikowanymi zagadkami oraz ogromną swobodą eksploracji, gdzie każda góra może być zdobyta, a każdy las skrywa tajemnice. W grze zastosowano innowacyjne mechaniki, takie jak system fizyki, gotowanie oraz degradowanie broni, co wymaga od gracza ciągłej adaptacji i kreatywności w podejściu do walki i rozwiązywania problemów.

Super Mario Odyssey – rok wydania 2017

Wąsatego hydraulika nie trzeba nikomu przedstawiać. W tej odsłonie seria powraca w przygodowej grze platformowej, w której Mario podróżuje po różnorodnych światach, aby uratować księżniczkę Peach z rąk Bowsera. Gra wprowadza nową mechanikę polegającą na używaniu czapki Cappy, który pozwala na przejmowanie kontroli nad przeciwnikami i obiektami. Każdy świat oferuje unikalne wyzwania i sekrety do odkrycia, co czyni grę niezwykle różnorodną i wciągającą.

Animal Crossing: New Horizons – rok wydania 2020

Relaksująca gra symulacyjna, w której gracze zarządzają własną wyspą, budując i dekorując swoje domy, nawiązując relacje z mieszkańcami i uczestnicząc w różnorodnych aktywnościach. Gra oferuje ogromną swobodę personalizacji i jest idealnym miejscem do odpoczynku i relaksu. To seria, która znana jest graczom od lat, a jej najnowsza odsłona na Nintendo Switch jest drugą najlepiej sprzedająca się pozycją Nintendo.

Mario Kart 8 Deluxe – rok wydania 2017

Dynamiczna gra wyścigowa, w której gracze rywalizują na zakręconych torach pełnych przeszkód, zbierając power-upy i starając się pokonać przeciwników. Gra oferuje bogaty wybór postaci i pojazdów oraz tryb multiplayer, co czyni ją świetną zabawą zarówno w pojedynkę, jak i w grupie. Choć Mario Kart 8 debiutowało już w 2014 r. na konsoli Wii U, wersja na Nintendo Switch oferuje znacznie więcej. Nintendo tak mocno wierzy w sukces marki, że przez ostatnie lata udostępnia dodatkowe trasy i postaci w ramach tzw. Booster Course Pass. Mario Kart 8 Deluxe jest również najpopularniejszą grą Nintendo na Switchu – sprzedając się w nakładzie przekraczającym 61 mln egzemplarzy

Seria Splatoon

Hitowa seria gier akcji kładąca największy nacisk na rozgrywkę multiplayer, w której drużyny walczą o dominację, pokrywając mapy farbą. Każda z odsłon charakteryzuje się szybkim tempem, unikalnym stylem artystycznym i innowacyjną mechaniką strzelania farbą, co wyróżnia ją spośród innych gier online. Najnowsza część, Splatoon 3 zadebiutowała na Nintendo Switch w 2022 rozszerzając formułę pojedynków na farby o dodatkowe bronie i przedmioty, z których mogą korzystać gracze.

Super Smash Bros. Ultimate – rok wydania 2018

Bijatyka, która łączy postacie z różnych gier Nintendo i innych serii w zaskakujące pojedynki, które przyciągają uwagę graczy z całego świata i oferuje zabawę online. Gra oferuje największy zestaw postaci w historii serii, różnorodne areny i liczne tryby rozgrywki, zarówno dla pojedynczego gracza, jak i w trybie multiplayer. Mechanika walki została dopracowana do perfekcji, a ogromna społeczność graczy, a także popularność na turniejach e-sportowych sprawia, że obok tego tytuły nie można przejść obojętnie.

Fire Emblem: Three Houses – rok wydania 2019

Taktyczna seria towarzyszy graczom Nintendo od wielu lat. W tej części gracz zarządza akademią wojskową i prowadzi bohaterów przez zawiłą kampanię, w której toczyć muszą oni bitwy z wrogimi jednostkami. Tytuł łączy strategiczne bitwy z głęboką fabułą, która rozwija się w zależności od wyborów gracza. Wybór jednej z trzech frakcji wpływa na historię i rozwój postaci, co zapewnia możliwość przeżywania historii na nowo w zupełnie nowy sposób. Ta odsłona ceniona jest przede wszystkim za swoje złożone postacie i emocjonującą narrację​.

Luigi's Mansion 3 – rok wydania 2019

O ile gry z Mario w tytule to przede wszystkim platformówki, tak Luigi w swojej serii Luigi's Mansion eksploruje nawiedzony hotel, walcząc z duchami i rozwiązując zagadki. Gra charakteryzuje się humorystycznym tonem i wyjątkową atmosferą, oferując mnóstwo zabawy i wyzwań. Mechaniki gry, takie jak używanie "odkurzacza" Poltergust G-00 do chwytania duchów i rozwiązywania łamigłówek, są zarówno satysfakcjonujące, jak i innowacyjne.

Seria Xenoblade Chronicles

Na Nintedo Switch dostępna jest zremasterowana wersja klasycznej gry z 2010 roku, która zadebiutowała na Wii. Opowiada historię Shulka i jego przyjaciół w świecie Bionis i Mechonis. Edycja zawiera poprawioną grafikę, nagraną na nowo muzykę oraz dodatkowy rozdział fabularny "Future Connected", który rozwija historię po wydarzeniach z głównej gry​. Xenoblade Chronicles 2 z 2017 r. to już zupełnie inna przygoda, w której Rex wraz ze swoją towarzyszką Pyra przemierza świat Alrest, szukając mitycznego raju. Gra oferuje bogaty świat do eksploracji, zróżnicowanych bohaterów i zaawansowany system walki. Xenoblade Chronicles 3 na rynku zadebiutowało w 2022, a przygoda toczy się w przyszłości, łącząc losy postaci z poprzednich części. Gra wprowadza nowe mechaniki walki, takie jak możliwość łączenia ataków w potężne "Fusion Arts" oraz system "Interlink", pozwalający na fuzję postaci w potężniejsze formy. Gracze mogą również rekrutować dodatkowych bohaterów, którzy wspierają drużynę swoimi unikalnymi umiejętnościami​.

Hades – rok wydania 2020

Ta gra to jeden z najlepiej ocenianych tytułów roguelike z ostatnich lat, w którym której gracz wciela się w Zagreusa, syna Hadesa, próbującego uciec z podziemnego świata. Gra jest chwalona za dynamiczną walkę, fascynującą narrację i piękną oprawę graficzną. Każda sesja jest inna dzięki losowo generowanym wyzwaniom i różnorodnym umiejętnościom, które gracz może zdobyć i rozwijać.

Pokémon Sword and Shield – rok wydania 2019

Klasyczna gra RPG w nowej odsłonie podzielona na dwa różne tytuły oferujące różne "stworki" do złapania. Serii nie trzeba specjalnie przedstawiać. Gracz trenuje Pokemony i walczy o tytuł mistrza regionu Galar. Gra w tej odsłonie wprowadza nowe mechaniki, takie jak Dynamaxing, oraz oferuje nowe Pokemony i regiony do odkrycia. Oprócz kampanii fabularnej nie brakuje tu również rozbudowanego trybu multiplayer, który umożliwia wymianę i walki z innymi graczami na całym świecie.

Celeste – rok wydania 2018

Jedna z najlepiej ocenianych platformówek studia indie. Opowiada emocjonalną historię Madeline, młodej kobiety wspinającej się na górę Celeste. Produkcja wyróżnia się precyzyjną kontrolą postaci, wymagającymi poziomami i głęboką fabułą. Każdy poziom jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić graczom satysfakcjonujące wyzwanie, a jednocześnie opowiedzieć wzruszającą historię o walce z własnymi demonami​.

Seria Octopath Traveler

Seria, której pierwszy tytuł zadebiutował w 2018 r. To japońskie RPG z unikalnym stylem graficznym "HD-2D" i ośmioma różnymi bohaterami, z których każdy ma swoją własną historię. Gra oferuje turową walkę, zaawansowane mechaniki RPG i wciągającą narrację. Każdy z bohaterów posiada unikalne umiejętności i swoją własną historię, co sprawia, że każda rozgrywka może być inna, a świat gry jest bogaty i pełen tajemnic do odkrycia

Wiedźmin 3: Dziki Gon – rok wydania 2019

Port jednego z najważniejszych RPG ostatnich lat, za które odpowiada polskie studio CD Projekt RED. Wersja na Nintendo Switch, choć odstaje graficznie od pozostałych edycji, wciąż oferuje jedną z najlepszych przygód, w której gracz wciela się w Geralta z Rivii, przemierzając ogromny, otwarty świat pełen zadań, potworów i intryg. Gra jest chwalona za swoją rozbudowaną fabułę, bogaty świat i zróżnicowaną rozgrywkę.

Stardew Valley – rok wydania 2017

Symulator rolnictwa, który szturmem wdarł się na listy najlepszych gier 2017 r. W tym tytule gracz zarządza farmą, uprawia rośliny, hoduje zwierzęta i nawiązuje relacje z mieszkańcami. Gra oferuje relaksującą rozgrywkę i ogromną swobodę działania. Jest stale rozwijana i udoskonalana, a jej najnowsza aktualizacja, która została udostępniona kilka tygodni temu rozszerza rozgrywkę o wiele nowych doświadczeń sprawiając, że zarówno starzy, jak i nowi gracze będą mieli sporo do odkrycia.

Metroid Dread – rok wydania 2021

Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier z serii, która z Nintendo związana jest niemal od samego początku historii gier wideo. To tytuł, w którym ogromny nacisk położono zarówno na akcję, jak i samą eksplorację. w której gracze wcielają się w Samus Aran, odkrywając tajemniczą planetę ZDR. Gra łączy dynamiczną walkę z rozbudowanymi zagadkami, oferując wymagającą i satysfakcjonującą zabawę. I to właśnie dzięki grze Metroid powstało określenie Metroidvania, którym określane są tytuły oferujące podobny sposób rozgrywki, który zmusza gracza do odkrywania nowych lokacji z wykorzystaniem zdobytych przedmiotów i umiejętności.

Ring Fit Adventure – rok wydania 2019

Zaskakująca i innowacyjna gra fitness, która łączy elementy RPG z aktywnością fizyczną. Gracze używają specjalnego kontrolera Ring-Con, aby wykonywać ćwiczenia i pokonywać przeciwników w wirtualnym świecie, co czyni trening zabawą. A wszystko podane w dość ciekawy sposób, bo ćwiczeniom towarzyszy całkiem zgrabnie przygotowana historia, w której przeplatane są zarówno elementy fantasy, jak i humorystyczne nawiązania do świata fitness. Gracz zachęcany jest do ćwiczeń, poprawiania swojej kondycji i pokonywania kolejnych przeszkód.

Monster Hunter Rise – rok wydania 2021

Seria, która rozkochała w sobie miliony graczy na całym świecie. Japoński RPG, w którym gracze polują na gigantyczne potwory w różnorodnych biomasach. Gra oferuje bogaty system walki, kooperacyjny tryb multiplayer i liczne możliwości personalizacji postaci. Nowością w tej części są Wirebugi, które umożliwiają graczy szybkie przemieszczanie się po terenie oraz wykonywanie spektakularnych ataków, dodając nowy wymiar dynamiki do walk. Dodatkowo, wprowadzenie Palamutes, czyli towarzyszy gracza w postaci wilków, otwiera nowe możliwości taktyczne w walce.

Astral Chain – rok wydania 2019

Unikalna mieszanka gry akcji, RPG i przygodówki, stworzona przez PlatinumGames. Gra przenosi graczy do futurystycznego miasta, gdzie kontrolują oni tajemnicze istoty zwanymi Legionami, walcząc z potężnymi potworami z innej rzeczywistości. Walki są dynamiczne i wymagające, a współpraca pomiędzy graczem a Legionem jest kluczowa dla sukcesu. Ponadto, gra oferuje rozbudowany świat do eksploracji, pełen tajemnic i zadań pobocznych, które pozwalają graczom zagłębić się w historię miasta i jego mieszkańców.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – rok wydania 2023

Kontynuacja hitu z 2017 roku, która wprowadza wiele nowych elementów rozgrywki, z czego najważniejszą jest możliwość kontrolowania przedmiotów za pomocą mocy tajemniczego artefaktu "Ultrahand". Gra przenosi graczy z powrotem do Hyrule, królestwa nawiedzanego przez mroczną siłę zwaną Malice, a Link zmuszony jest wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby odkryć źródło tej klęski i uratować królestwo przed zniszczeniem. Pomogą mu w tym nowe bronie umiejętności oraz kompani, których może przywoływać w niebezpiecznych momentach.

Nintendo Switch 2 nadchodzi. Co wiemy o nowej konsoli?

Warto też przypomnieć, że Nintendo w dość niespotykany sposób potwierdziło, że następca Nintendo Switch powstaje. Na szczegóły będziemy jednak musieli nieco dłużej poczekać. Szefostwo japońskiej firmy zapowiedziało, że jeszcze w tym roku fiskalnym (czyli do końca marca 2025), oficjalnie zaprezentowany zostanie następca Nintendo Switch. Firma nie zdradziła niczego więcej i wciąż pozostajemy w sferze plotek i przecieków – te najnowsze mówią między innymi o tym, że konsola będzie wyposażona w kontrolery joy-con, które z główną jednostką będą się łączyć magnetycznie. Wiele też wskazuje na to, że nowa generacja będzie oferować kompatybilność wsteczną. Jeśli więc chcielibyście zagrać w wymienione wyżej tytuły, ale nie chcecie już kupować 7-letniego sprzętu, warto poczekać na premierę nowej wersji konsoli – ta powinna bez problemu poradzić sobie z tymi grami.