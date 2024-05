Dwie kultowe gry za darmo na Steam. Musisz się spieszyć!

Steam, jedna z najpopularniejszych platform z grami na świecie, regularnie zaskakuje nas promocjami. Tym razem w centrum uwagi znalazły się dwa świetnie przyjęte tytuły sprzed lat – strategia 4X Endless Legend oraz cyfrowa planszówka 100% Orange Juice. Obie gry mają bardzo dobre oceny i lojalną bazą fanów, a w ciągu najbliższych dni można je pobrać ze Steam całkowicie za darmo. Zainteresowani? Oto garść szczegółów dla niezdecydowanych (choć za darmo to i ocet słodki!).

Endless Legend za darmo na Steam

Endless Legend to strategia 4X, wydana w 2014 roku przez Amplitude Studios i Segę. Gatunek ten bazuje na 4 głównych celach – explore (eksploracja), exploit (eksploatacja), expand (ekspansja) i exterminate (eksterminacja). Tytuł przenosi nas na tajemniczą planetę Auriga, gdzie gracz musi zarządzać cywilizacją, eksplorować nowe terytoria, walczyć z wrogami i dążyć do przetrwania w wymagającym świecie. Endless Legend jest znana ze swojej rozbudowanej mechaniki, bogatej fabuły i przyciągającej wzrok estetyki.

Tytuł cieszy się dużym uznaniem wśród graczy. Na Steamie gra zebrała bardzo dobre oceny – 84% pozytywnych głosów z 17349 recenzji. Również na Metacritic gra osiągnęła solidne 82 punkty, co potwierdza jej jakość.

Informacja dla użytkowników Steam Decka – Endless Legend jest oznaczona jako "Playable", co oznacza, że może wymagać pewnych dodatkowych ustawień, aby działać płynnie na tej przenośnej konsoli. Warto poświęcić trochę czasu na konfigurację, aby cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferuje ta gra.

Normalnie gra kosztuje $29.99, ale teraz można ją pobrać za darmo. Promocja trwa do 23 maja.

100% Orange Juice do pobrania na Steam za 0 zł

100% Orange Juice to cyfrowa gra planszowa, wydana w 2013 roku przez dewelopera Orange_Juice i wydawcę Fruitbat Factory. W dynamicznym multiplayerze gracze rzucają kośćmi, poruszają się po planszy i rywalizują w różnorodnych mini-zabawach. Gra łączy postacie z różnych gier dewelopera Orange_Juice, takich jak Flying Red Barrel, QP Shooting, Suguri i Sora, tworząc unikalne i kolorowe uniwersum.

100% Orange Juice również zdobyło bardzo dobre oceny na Steamie. Na 25547 recenzji aż 92% graczy oceniło ją pozytywnie. Gra jest doceniana za swoją prostą połączoną z wciągającą rozgrywką, humorystycznym podejściem i kolorową grafiką.

W tym przypadku mamy do czynienia ze statusem "Verified" na Steam Decku, co oznacza, że tytuł działa bez problemów na przenośnej konsoli. To idealna opcja dla graczy, którzy chcą cieszyć się 100% Orange Juice w podróży, bez konieczności martwienia się o dodatkowe ustawienia czy konfiguracje.

Normalna cena gry wynosi $6.99, ale przez najbliższe dni nie zapłacimy za nią nawet złotówki.