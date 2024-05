Nintendo Switch na rynku zadebiutowało w 2017 r. i po 7 latach wciąż radzi sobie doskonale. Choć od dawna mówi się, że Nintendo musi wkroczyć w nową generację, gdyż obecny sprzęt nie radzi sobie z niektórymi z dostępnych na tym gier, japońska firma długo wzbraniała się przed jakimikolwiek oficjalnymi zapowiedziami następcy Switcha. Do wczoraj. Przy okazji rocznego raportu z wyników finansowych, szef Nintendo potwierdził, że nowa generacja konsoli jest już w przygotowaniu, jednak do jej oficjalnej zapowiedzi dojdzie najpóźniej przed końcem marca 2025 r. Enigmatyczne i pozbawione konkretów informacje towarzyszyły ciekawym liczbom, że choć Switch doskonale odnalazł się na rynku konsol, tak sprzedaż całej rodziny konsol Nintendo Switch spadła o 7,8% rok do roku do 13,74 miliona sztuk. Rozkłada się to na 3,40 miliona sztuk podstawowego modelu Nintendo Switch, 8,17 miliona sztuk modelu OLED i 2,18 miliona sztuk Nintendo Switch Lite.

Nintendo król. Switch w 7. roku wciąż znajduje nabywców

Chociaż sprzedaż sprzętu spadła rok do roku, jest ona stabilna. I to biorąc pod uwagę fakt, że platforma jest w siódmym roku, a wyniki były zgodne z oczekiwaniami firmy. Na ten moment, Nintendo Switch rozeszło się w nakładzie przekraczającym 140 mln sprzedanych sztuk (141,32 mln). I choć do rekordu ustawionego przez PlayStation 2, którego sprzedaż zatrzymała się na poziomie przekraczającym 155 mln egzemplarzy, jeszcze trochę brakuje, Nintendo zajmuje pozostałe dwa miejsca na podium z Nintendo DS na drugim miejscu z wynikiem sprzedaży na poziomie 154,02 mln i Nintendo Switch zamykającym stawkę.

Patrząc na wyniki Nintendo Switch za cały rok fiskalny (od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.) dobrą sprzedażą pochwalić się mogą gry, w tym The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która sprzedała się w nakładzie 20,61 mln egzemplarzy, Super Mario Bros. Wonder, które rozeszło się w liczbie 13,44 mln sztuk i Pikmin 4 – 3,48 mln sztuk. Ponadto premiera filmu The Super Mario Bros. Movie w kwietniu 2023 r. pozytywnie wpłynęła na sprzedaż tytułów związanych z Mario, takich jak Mario Kart 8 Deluxe, który odnotował sprzedaż na poziomie 8,18 mln sztuk (przy skumulowanej sprzedaży 61,97 mln sztuk). A to oznacza już, że sprzedaż milionach egzemplarzy w tym okresie wyniosła 31 (z czego część stanowią tytuły firm zewnętrznych).

Podsumowanie sprzedaży gier na Nintendo Switch w liczbach

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch wydawanych przez Nintendo. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 61,97 mln egzemplarzy

- 61,97 mln egzemplarzy Animal Crossing: New Horizons - 45,36 mln egzemplarzy

- 45,36 mln egzemplarzy Super Smash Bros. Ultimate - 34,22 mln egzemplarzy

- 34,22 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31,85 mln egzemplarzy

- 31,85 mln egzemplarzy Super Mario Odyssey - 27,96 mln egzemplarzy

- 27,96 mln egzemplarzy Pokémon Sword / Pokémon Shield - 26,27 mln egzemplarzy

- 26,27 mln egzemplarzy Pokémon Scarlet / Pokémon Violet - 24,92 mln egzemplarzy

- 24,92 mln egzemplarzy Super Mario Party - 20,66 mln egzemplarzy

- 20,66 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 20,61 mln egzemplarzy

- 20,61 mln egzemplarzy New Super Mario Bros. U Deluxe - 17,45 mln egzemplarzy

A to jeszcze nie koniec cyklu życia konsoli. Nintendo oficjalnie potwierdziło, że w czerwcu odbędzie się kolejne "Nintendo Direct", na której poznamy szczegóły związane z grami, jakie na Switcha pojawią się do końca roku. Wiadomo natomiast, że na prezentacji nie będzie informacji na temat następcy Nintendo Switch. Szczegóły związane z nową generacją poznamy później.