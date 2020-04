Najlepsze gry mobilne premium – płacisz raz, bawisz się długie godziny

W trakcie siedzenia w domu nie trzeba oglądać filmów i grać w najważniejsze produkcje wydane w ostatnich latach na konsole i komputery. Można po prostu pobawić się telefonem.

Najlepsze gry mobilne premium

Gry na telefony stają się coraz popularniejsze. Sięgają po nie nie tylko zapaleni gracze, ale osoby, które z grami mają niewiele wspólnego. Wszystkich po kolei wciąga prosta rozrywka, którą można mieć cały czas pod ręką we własnej kieszeni. Czas pandemii to dobry moment, aby wkręcić się w jakiś tytuł na własnym smartfonie. Wielkim plusem jest też fakt, że gdy zniknie już przymus siedzenia w domu, wciąż będziemy mogli kontynuować rozgrywkę. O ile komputera nie zabierzemy ze sobą do tramwaju w drodze do pracy czy na uczelnię, z telefonem nie będzie tego problemu. Warto więc skupić się na grach naprawdę wartych uwagi. Przedstawiamy listę płatnych tytułów, które zdecydowanie są warte swojej ceny.

Diablo 2 pojawi się w Grim Dawn. O hack’n’slashe najmocniej dbają moderzy

Bully: Anniversary Edition

Dostępna na: Android, iOS Jeśli nigdy nie mieliście okazji zagrać w ten klasyczny tytuł od Rockstar, teraz macie świetną okazję. Niektórzy nazywają ten tytuł takim GTA w szkole. Jest w tym trochę racji. Mobilna wersja oferuje pełny tryb fabularny oraz opcję kontynuowania rozgrywki na dowolnym urządzeniu dzięki zapisywaniu gry w chmurze Rockstar Games Social Club. Bezkompromisowa, humorystyczna, brutalna i wciągająca – właśnie taka jest ta produkcja. Gdyby tylko obrona przed prześladowcami w szkole była taka ciekawa i przyjemna w rzeczywistości!

Evoland 1 i 2

Część 1. dostępna na: Android, iOS Część 2. dostępna na: Android, iOS

Połączenie RPG, strzelanki z widokiem z góry, platformówki i karcianki? Gdyby tak z każdego z tych gatunków wziąć to, co najlepsze mogłoby powstać… Evoland. Wyjątkowe doświadczenie pełne zmiennych wrażeń. Oba tytuły oferują obsługę kontrolerów sprzętowych. Obie oferują wiele godzin świetnej zabawy w barwnym świecie, w którym każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i wyjątkowego. Epickich przygód nie trzeba przeżywać wyłącznie na komputerach i konsolach!

Fowlst

Dostępna na: Android

To zręcznościowa gra akcji w stylu retro. Wpasowuje się w nurt easy to play but hard to master. Spodoba się więc zarówno osobom szukającym prostej rozrywki jak i tym, którzy uwielbiają wyciskać z gry wszystko, co najlepsze, przechodząc ją w najtrudniejszy sposób. Pomysł na rozgrywkę jest prosty. Jesteśmy sową, która poszkuje łupów. Utknęliśmy w piekielnym labiryncie, który za każdym razem generowany jest losowo. Gracz musi zręcznie unikać konfrontacji z demonami oraz śmiertelnymi pułapkami, czyhającymi na sówkę, zbierając po drodze łupy w postaci pieniędzy oraz ulepszeń, które przydają nam się w trakcie przechodzenia poziomu.

GRID Autosport

Dostępna na: Android, iOS

Gra wyścigowa, która zdążyła już zwojować komputery i konsole. Po zawitaniu na urządzenia mobilne błyskawicznie stała się wielkim hitem również tam. Świetna grafika, wygodne sterowanie z ewentualnym wsparciem kontrolera sprzętowego, a do tego wiele samochodów do odblokowania i różne style wyścigów stały się gwarantem sukcesu tej produkcji. Wszyscy, którzy lubią szybką i ostrą jazdę, powinni być zadowoleni z tego, co mobilny GRID ma do zaoferowania.

JYDGE

Dostępna na: Android, iOS

Gracz ma okazję wcielić się w cybernetycznego oficera, którys tara się wymierzać sprawiedliwość w futurystycznym świecie, opanowanym przez brutalne gangi cyberpunkowe. Każdy poziom oferuje całkowicie nowe wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, aby przejść grę. Poziomy można również wielokrotnie powtarzać, stosując inne zestawy ulepszeń, aby zdobyć wszystkie osiągnięcia. Gra nagradza nas zarówno za osiąganie nowych celów jak i powtarzanie poziomów czy plądrowanie kryjówek wrogów. Pozycja obowiązkowa dla fanów gier akcji.

Kingdom Rush

Kingdom Rush Origins: Android, iOS Kingdom Rush Frontiers: Android, iOS Kingdom Rush Vengeance: Android, iOS

Seria, w której ukazały się produkcje płatne, jak i darmowe. Trzy tytuły w wersji premium oferują masę fenomenalnej zabawy w rozgrywce typu tower defense. To zdecydowanie najlepsza gra tego gatunku na rynku. Piękna grafika, wciągająca rozgrywka, która z czasem staje się coraz to bardziej złożona i wymagająca to tylko część zalet trylogii. Nie ma czasu na nudę. Trzeba działać szybko, wciąż przystosowywać się do nowych rozwiązań i cieszyć się ze wszystkiego, co gry mają nam do zaoferowania.

Monument Valley

Dostępna na: Android, iOS

Jeśli jesteście fanem gier logicznych, a zarazem pięknych i oryginalnych – musicie dać szansę tej produkcji. Gra wykorzystuje geometryczne złudzenia. Rozwiązując zagadki, gracz przedostaje się na kolejne poziomy, poznając całkowicie nowe kształty i połączenia, jakie oferuje nam świat tej produkcji. Prosta narracja ubarwia grę, ale i nie przeszkadza tym, którzy wolą zająć się rozgrywką, a nie śledzeniem fabularnych meandrów. Dla wielu to jedna z najlepszych obecnie dostępnych mobilnie gier. A za taka cenę? Wstyd nie wziąć!

Rusty Lake Hotel

Dostępna na: Android, iOS Przygodówka w świetnym stylu. Kolejne pokoje przybytku oferują wiele nietuzinkowych zagadek. Ekscytująca i wciągająca historia, którą śledzimy, poznając intrygujących gości i personel. W tej produkcji udana jest nawet ścieżka dźwiękowa! Jeśli lubcie rozgrywkę na spokojnie, macie ochotę trochę pogłówkować i doceniacie produkcje przygotowane starannie nawet w najdrobniejszym szczególe, na pewno zachwycicie się tą grą. Dziwna, niepokojąca, intrygująca i wciągająca niczym najlepszy kryminał – dostępna na wyciągnięcie ręki w kieszeni każdego z was.

Stardew Valley Dostępna na: Android, iOS Tę produkcję wielu może kojarzyć również w wersji na komputery oraz konsole. Sukces gry sprawił, że wylądowała również na urządzeniach mobilnych. Stardew Valley to, najprościej mówiąc, symulator farmy z elementami RPG, zbudowany w 16-bitowym, pięknym świecie. Historia rozpoczyna się od przybycia do miasteczka, w którym nasza postać przejmuje prostą rodzinną framę po dziadku. Produkcja daje bardzo dużo swobody. Zarówno podążanie za fabularnymi dialogami, jak i proste rozbudowywanie farmy są bardzo relaksujące i wciągające. Doskonalenie umiejętności, eksploracja czy nawiązywanie kontaktów z postaciami z miasta zachwyciło graczy. W mobilnej wersji, w przeciwieństwie do tej ze Steama, nie ma modów. To jednak nie przeszkadza w tym, aby uznać Stardew Valley za bardzo dobrą grę.

Vectronom

Dostępna na: Android, iOS

Gra logiczna oparta na rytmice. Wystarczy założyć słuchawki i dać się porwać błyskającym kolorom oraz elektronicznej ścieżce dźwiękowej. Poziomy podzielone są na sekcje platformowe, pod których poruszamy się zgodnie z rytmem płynącej muzyki. W grze dostępnych jest wiele poziomów, w których co rusz pojawiają się nowe pułapki do unikania oraz mechaniki, które musimy opanować, aby w jak najlepszy sposób przejść dany etap.