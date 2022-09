Najlepsze gry mobilne. Długie godziny zabawy na smartfonie

Najlepsze gry mobilne premium

Gry na telefony stają się coraz popularniejsze. Sięgają po nie nie tylko zapaleni gracze, ale osoby, które z grami mają niewiele wspólnego. Wszystkich po kolei wciąga prosta rozrywka, którą można mieć cały czas pod ręką we własnej kieszeni. Wielkim plusem jest też fakt, że gdy zniknie już przymus siedzenia w domu, wciąż będziemy mogli kontynuować rozgrywkę. O ile komputera nie zabierzemy ze sobą do tramwaju w drodze do pracy czy na uczelnię, z telefonem nie będzie tego problemu. Warto więc skupić się na grach naprawdę wartych uwagi. Przedstawiamy listę tytułów, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać - nawet, jeśli są płatne.

Bully: Anniversary Edition

Evoland 1 i 2

Część 1. dostępna na: Android, iOS Część 2. dostępna na: Android, iOS

Połączenie RPG, strzelanki z widokiem z góry, platformówki i karcianki? Gdyby tak z każdego z tych gatunków wziąć to, co najlepsze mogłoby powstać... Evoland. Wyjątkowe doświadczenie pełne zmiennych wrażeń. Oba tytuły oferują obsługę kontrolerów sprzętowych. Obie oferują wiele godzin świetnej zabawy w barwnym świecie, w którym każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i wyjątkowego. Epickich przygód nie trzeba przeżywać wyłącznie na komputerach i konsolach!

Fowlst

Dostępna na: Android

To zręcznościowa gra akcji w stylu retro. Wpasowuje się w nurt easy to play but hard to master. Spodoba się więc zarówno osobom szukającym prostej rozrywki jak i tym, którzy uwielbiają wyciskać z gry wszystko, co najlepsze, przechodząc ją w najtrudniejszy sposób. Pomysł na rozgrywkę jest prosty. Jesteśmy sową, która poszkuje łupów. Utknęliśmy w piekielnym labiryncie, który za każdym razem generowany jest losowo. Gracz musi zręcznie unikać konfrontacji z demonami oraz śmiertelnymi pułapkami, czyhającymi na sówkę, zbierając po drodze łupy w postaci pieniędzy oraz ulepszeń, które przydają nam się w trakcie przechodzenia poziomu.

GRID Autosport

Dostępna na: Android, iOS

Gra wyścigowa, która zdążyła już zwojować komputery i konsole. Po zawitaniu na urządzenia mobilne błyskawicznie stała się wielkim hitem również tam. Świetna grafika, wygodne sterowanie z ewentualnym wsparciem kontrolera sprzętowego, a do tego wiele samochodów do odblokowania i różne style wyścigów stały się gwarantem sukcesu tej produkcji. Wszyscy, którzy lubią szybką i ostrą jazdę, powinni być zadowoleni z tego, co mobilny GRID ma do zaoferowania.

JYDGE

Dostępna na: Android, iOS

Gracz ma okazję wcielić się w cybernetycznego oficera, którys tara się wymierzać sprawiedliwość w futurystycznym świecie, opanowanym przez brutalne gangi cyberpunkowe. Każdy poziom oferuje całkowicie nowe wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, aby przejść grę. Poziomy można również wielokrotnie powtarzać, stosując inne zestawy ulepszeń, aby zdobyć wszystkie osiągnięcia. Gra nagradza nas zarówno za osiąganie nowych celów jak i powtarzanie poziomów czy plądrowanie kryjówek wrogów. Pozycja obowiązkowa dla fanów gier akcji.

Kingdom Rush

Kingdom Rush Origins: Android, iOS Kingdom Rush Frontiers: Android, iOS Kingdom Rush Vengeance: Android, iOS

Seria, w której ukazały się produkcje płatne, jak i darmowe. Trzy tytuły w wersji premium oferują masę fenomenalnej zabawy w rozgrywce typu tower defense. To zdecydowanie najlepsza gra tego gatunku na rynku. Piękna grafika, wciągająca rozgrywka, która z czasem staje się coraz to bardziej złożona i wymagająca to tylko część zalet trylogii. Nie ma czasu na nudę. Trzeba działać szybko, wciąż przystosowywać się do nowych rozwiązań i cieszyć się ze wszystkiego, co gry mają nam do zaoferowania.

Monument Valley

Dostępna na: Android, iOS

Jeśli jesteście fanem gier logicznych, a zarazem pięknych i oryginalnych – musicie dać szansę tej produkcji. Gra wykorzystuje geometryczne złudzenia. Rozwiązując zagadki, gracz przedostaje się na kolejne poziomy, poznając całkowicie nowe kształty i połączenia, jakie oferuje nam świat tej produkcji. Prosta narracja ubarwia grę, ale i nie przeszkadza tym, którzy wolą zająć się rozgrywką, a nie śledzeniem fabularnych meandrów. Dla wielu to jedna z najlepszych obecnie dostępnych mobilnie gier. A za taka cenę? Wstyd nie wziąć!

Rusty Lake Hotel

Dostępna na: Android, iOS Przygodówka w świetnym stylu. Kolejne pokoje przybytku oferują wiele nietuzinkowych zagadek. Ekscytująca i wciągająca historia, którą śledzimy, poznając intrygujących gości i personel. W tej produkcji udana jest nawet ścieżka dźwiękowa! Jeśli lubcie rozgrywkę na spokojnie, macie ochotę trochę pogłówkować i doceniacie produkcje przygotowane starannie nawet w najdrobniejszym szczególe, na pewno zachwycicie się tą grą. Dziwna, niepokojąca, intrygująca i wciągająca niczym najlepszy kryminał – dostępna na wyciągnięcie ręki w kieszeni każdego z was.

Stardew Valley Dostępna na: Android, iOS Tę produkcję wielu może kojarzyć również w wersji na komputery oraz konsole. Sukces gry sprawił, że wylądowała również na urządzeniach mobilnych. Stardew Valley to, najprościej mówiąc, symulator farmy z elementami RPG, zbudowany w 16-bitowym, pięknym świecie. Historia rozpoczyna się od przybycia do miasteczka, w którym nasza postać przejmuje prostą rodzinną framę po dziadku. Produkcja daje bardzo dużo swobody. Zarówno podążanie za fabularnymi dialogami, jak i proste rozbudowywanie farmy są bardzo relaksujące i wciągające. Doskonalenie umiejętności, eksploracja czy nawiązywanie kontaktów z postaciami z miasta zachwyciło graczy. W mobilnej wersji, w przeciwieństwie do tej ze Steama, nie ma modów. To jednak nie przeszkadza w tym, aby uznać Stardew Valley za bardzo dobrą grę.

Vectronom

Dostępna na: Android, iOS

Gra logiczna oparta na rytmice. Wystarczy założyć słuchawki i dać się porwać błyskającym kolorom oraz elektronicznej ścieżce dźwiękowej. Poziomy podzielone są na sekcje platformowe, pod których poruszamy się zgodnie z rytmem płynącej muzyki. W grze dostępnych jest wiele poziomów, w których co rusz pojawiają się nowe pułapki do unikania oraz mechaniki, które musimy opanować, aby w jak najlepszy sposób przejść dany etap.

Golf Club: Wasteland

Dostępna na: Android

Prosty symulator golfa. Niespecjalna grafika 2D i mizianie palcem po ekranie, żeby doturlać piłeczkę do dziury. Co więcej, jeśli mamy problemy, wiele poziomów możemy pominąć. Brzmi zachwycająco? Niekoniecznie. A jednak Golf Club: Wasteland zdołało zachęcić do siebie tylu graczy, że niedługo po tym pojawiła się na PlayStation, Xboksie, Nintendo Switch i PC. Doskonała, emocjonalna historia, która była w głównej mierze docierała do nas przez fenomenalną muzykę, formę komiksową i jeszcze lepsze podcasty. Dosłownie, audycje serwowane podczas rozgrywki są tak dobre, że po skończeniu gry będziecie chcieli nadal ich słuchać. Doskonała robota.

Call of Duty: Mobile

Dostępna na: Android, iOS

Call of Duty: Mobile to jeden z nielicznych tytułów, który na smartfonach zapewnia doznania niesamowicie zbliżone do tych z “dużych” konsol i pecetów. Produkcja stale jest rozwijana i na każdym kroku dostaje nowe zawartości oraz sezony, więc zawsze jest coś do roboty. Dla fanów jednej z najpopularniejszych serii FPS-ów w historii jest to bez dwóch zdań doskonały wybór.

Little Orpheus

Dostępna na: iOS

Little Orpheus to niesamowicie intrygujący side-scroller, w którym wcielimy się w sowieckiego kosmonautę zwiedzającego wnętrze Ziemi. Produkcja skradła serce jednak tylu osób, że teraz ukaże się na wszystkich innych platformach - i jeśli nie mieliście z nią wcześniej styczności, powinniście nadrobić zaległości! To kolejny fenomenalny przykład tego, że gry mobilne potrafią być naprawdę ambitne.

Dead Cells

Dostępna na: Android, iOS

Połączenie roguelike i metroidvanii z doskonałą oprawą audiowizualną to coś, co nie mogło się nie udać. Dead Cells to jeden z najlepszych indyków wydanych w ostatnich latach, który zamieszał na rynku gier wideo do tego stopnia, że przyciągnął do siebie nawet fanów AAA. Proceduralne generowanie lokacji, które sprawia, że każda rozgrywka zagwarantuje nam inne doznania - to element, który sprawia, że Dead Cells zwyczajnie nie może się znudzić.

Genshin Impact

Dostępna na: Android, iOS

The Legend of Zelda: Breath of the Wild z elementami MMO i oprawą inspirowaną anime na smartfonach? Brzmi jak niemożliwe marzenie, a jednak. Produkcja studia miHoYo bije rekordy ilości graczy nawet na pecetach czy konsolach, a dostępność na smartfonach to element przetargowy. Genshin Impact to źródło doskonałej rozrywki.

The First Tree

Dostępna na: Android, iOS

The First Tree to kolejna gra, która serwuje niesamowitą fabułę. Krótka przygodówka z lisem w roli głównej zaskakuje opowiadaną historią i pokazuje, że gry mobilne to nie tylko proste arcade’y, a chwytające za serce dzieła sztuki.

Fortnite

Dostępna na: Android

O Fortnite można napisać wiele, jednak niezależnie od sympatii do produkcji Epic Games, należy przyznać, że jest to globalny fenomen. Ilość stale dodawanego contentu i ulepszeń dotyczących mechaniki i gameplayu robi wrażenie - a co najlepsze, to fakt, że wersja na smartfony gwarantuje tak samo świetne doznania, jak w przypadku pozostałych platform. Do dłuższych sesji przyda się jednak kilka naładowanych powerbanków.

Journey

Dostępna na: Android, iOS

Journey to produkcja, której bliżej jest do miana niesamowitego doznania audiowizualnego, niż do gry wideo. Doskonały przykład artystycznej przygody, w której nie pada ani jedno słowo, a mimo wszystko wzbudza mnóstwo emocji i zachwyca pod każdym możliwym względem. Jeśli nie sprawdziliście tego tytułu na konsolach PlayStation, to urządzenia mobilne bez dwóch zdań są świetnym pomysłem.