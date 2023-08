Czy może być coś piękniejszego? Animal Crossing łączy siły z klockami LEGO!

Ponadczasowy hit od Nintendo

Animal Crossing: New Horizons stało się globalnym fenomenem i jest jednym z kluczowych czynników tak szalonej sprzedaży Nintendo Switch. Sadzenie dyni, chodzenie na jesienną kawkę do Brewstera, odwiedzanie znajomych na ich wyspach i pielęgnowanie swojej wyspy z kolorowymi liśćmi na drzewach. Jeśli potrzebujecie się odstresować pod kocem po ciężkim dniu, jeśli chcielibyście się zrelaksować przy herbacie, to prawdopodobnie nie ma lepszego pomysłu, niż Animal Crossing: New Horizons — uwierzcie mi.

Teraz się okazuje, że jeden z kluczowych system sellerów może pojawić się w formie… klocków LEGO. Nie mam wątpliwości, że byłoby to spełnienie marzeń wielu osób — szczególnie, że współprace z seriami gier, takimi jak na przykład Minecraft, Sonic, Super Mario Bros. czy Horizon Forbidden West, zostały przyjęte bardzo dobrze i skradły serca zarówno graczy, jak i fanów LEGO. Do tego zacnego grona może dołączyć jeszcze Animal Crossing.

Animal Crossing w formie LEGO? Poproszę!

Konto na Instagramie o nazwie exabrickslegogo_, które jest znane z przecieków związanych z nadchodzącymi zestawami klocków LEGO, poinformowało, że nadchodzi pięć różnych zestawów, których premiera ma mieć miejsce w marcu 2024 roku. Co prawda wygląd zestawów nie został zdradzony, lecz poznaliśmy ich numery, liczbę elementów oraz ceny. Prezentuje się to następująco:

77046: 14,99 dolarów amerykańskich, 170 elementów;

77047: 19,99 dolarów amerykańskich, 164 elementy;

77048: 29,99 dolarów amerykańskich, 233 elementy;

77049: 39,99 dolarów amerykańskich, 389 elementów;

77050: 74,99 dolarów amerykańskich, 535 elementów.

Źródło: Depositphotos

Wszystkie te zestawy dodatkowo były widziane na Brickmerge, a także zostały potwierdzone przez YouTubera Brick Clickera. Dodatkowo, w przyszłym roku ma pojawić się nowa wersja konsoli Nintendo Switch — czy te wydarzenia będą ze sobą jakoś połączone? Czas pokaże, lecz nie ma wątpliwości, że jest na co czekać!