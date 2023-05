LEGO DREAMZzz – duńskie klocki podbijają krainę snów w nowym serialu

Badanie przeprowadzone na 23 tysiącach dzieci wykazało, że sny pomagają w rozbudzaniu kreatywności w ciągu dnia. Śniący mózg to wszakże istna piaskownica z nieograniczoną możliwością tworzenia nowych pomysłów i właśnie to stało się motywem przewodnim nowej marki ze stajni duńskich klocków. Lego DREAMZzz zabierze nas do krainy snów – nie tylko w formie nowych zestawów, ale także dedykowanego serialu.

Czas zabawy powraca w formie przyjemnych słów

Lego przeprowadziło globalne badanie na grupie 23 tysięcy dzieciaków (w tym 1000 z Polski), z którego wynika, że aż 70% ankietowanych – pomimo młodego wieku – doświadcza stresu, samotności i wielu innych złożonych emocji, z czego 22% wiąże je bezpośrednio z negatywnymi doświadczeniami z social mediów. Dziecięcy mózg radzi sobie z przetwarzaniem tych informacji podczas snu, który dodatkowo pobudza wyobraźnie – z tym wnioskiem zgodziło się aż 73% uczestników badania. Ponadto 80% ankietowanych stwierdziło, że czas spędzony na zabawie powraca później w formie przyjemnych snów. Lego postanowiło wykorzystać ten motyw w zupełnie nowej serii kolców DREAMZzz.

Źródło: Lego

Już 15 maja rusza serial o tym samym tytule, który opowie historię piątki szkolnych przyjaciół: Mateo, Izzie, Coopera, Logana i Zoey. Bohaterowie dołączają do szeregów tajnej agencji, gdzie nauczą się wykorzystywania snów i kreatywności do walki z despotycznym Królem Koszmarów.

„Dzieci są naturalnymi marzycielami i eksperymentatorami, ale z wiekiem presja społeczna zaczyna je krępować i ograniczać ich wyobraźnię. Śnienie jest uniwersalnym zjawiskiem, którego dzieci na całym świecie chętnie doświadczają. W świecie, w którym jest więcej stresu i wymagań w codziennym życiu, zachęcanie do swobodnej zabawy i kreatywności jest ważne” – Shelby Harris, psycholożka i ekspertka behawioralna w dziedzinie snu

Premiera serialu równoznaczna jest z wypuszczeniem na rynek zabawek z serii DREAMZzz, która stworzy z nim spójne, wzajemnie nakręcające się uniwersum – dokładnie tak, jak stało się to choćby z Lego Ninjago. To jednak nie koniec niespodzianek. Kreatywność to motyw przewodni i Lego chce dać najmłodszym okazję do zaprezentowania swoich zdolności. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat będą zachęcane do nadsyłania swoich wymarzonych dzieł – w formie rysunków lub zdjęć budowli z klocków – przedstawiających pojazdy, krainy czy postacie ze snów. Do pracy należy dołączyć krótkie uzasadnienie, dlaczego akurat ten motyw ze snu zapadł dziecku w pamięć najbardziej.

Źródło: Lego

Rejestracja zgłoszeń potrwa od 20 maja do 20 czerwca, a na zwycięzców czeka wycieczka do Danii i udział w warsztatach pod okiem specjalistów od kreatywności z Lego Group. Szczegóły konkursu pod tym adresem.

