LEGO Marvel. Najlepsze zestawy klocków z superbohaterami!

LEGO Marvel - co musisz wiedzieć?

Klocki LEGO Marvel to seria zestawów konstrukcyjnyc inspirowana postaciami i miejscami z fikcyjnego świata Marvel Comics. Zestawy te pozwalają fanom Marvela na zbudowanie replik popularnych postaci z komiksów i filmów Marvel Cinematic Universe, takich jak Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America i Thor. W zestawach LEGO znajdziemy całą moc rozmaitości, z których mozna budować... całą rzeszę rozmaitych konstrukcji. Znajdziemy tam zarówno pojazdy (takie jak Quinjet, Helikopter Avengers) jak i miejsca (m.in.wieża Starka, Baza Avengers). W każdym zestawie znajduje się również minifigurka postaci z Marvela oraz dodatkowe elementy pasujące do postaci — takie jak broń, narzędzia i gadżety. W zestawach LEGO Marvel można również spodziewać się unikalnych elementów, które nie występują w innych serii klocków LEGO. Wśród nich minifigurki w specjalnych kostiumach i akcesoria, które pomagają zbudować niezwykłe modele.

LEGO Marvel — najlepsze zestawy. Jakie LEGO Marvel warto kupić?

Hulkbuster

elementy: 4049

4049 cena: 2599,99 zł

LEGO Marvel Hulkbuster (76210) to model z serii LEGO Marvel dla dorosłych, który stanowi dokładne odwzorowanie zbroi Hulkbuster MK44 z filmu Avengers: Czas Ultrona. Zestaw składa się z 4049 elementów i mierzy ponad 52 cm wysokości.W skład zestawu wchodzi przestronny kokpit, w którym figurka Iron Mana (z zestawu LEGO Marvel Iron Man) kieruje zbroją. Model zawiera trzy reaktory łukowe, które są umieszczone w klatce piersiowej i po jednym w każdej dłoni, a także ruchomy tułów i przestronny kokpit.

Statek Strażników

elementy: 1901

1901 cena: 749,99 zł

Lego Marvel Statek Strażników to zestaw reprezentuje statek kosmiczny z popularnej serii komiksów Marvel. Statek ten został zaprojektowany na podobieństwo pojazdu występującego w filmie "Strażnicy Galaktyki". Statek ten składa się z całego szeregu interaktywnych wielu elementów, które można połączyć w różne sposoby, aby stworzyć imponującą konstrukcję. Posiada charakterystyczną kolorystykę i otwierany kokpit, w którym zmieścimy mini-figurki wchodzące w skład zestawu: Star-Lorda, Groota, Rocketa, Mantis, Thora i wojownika Chitauri!

Młot Thora

elementy: 979

979 cena: 569,99 zł

LEGO Młot Thora to model, który został stworzony dla dorosłych konstruktorów i idealnie oddaje styl i atmosferę filmowej sagi Marvela. Realistyczna replika Mjölnira, magicznej broni Thora, doskonale jest klimat. Model składa się z 979 elementów, co czyni go sporym wyzwaniem konstrukcyjnym, ale ukończenie go z pewnością przyniesie wiele satysfakcji. I mimo że kierowany jest on przede wszystkim dla starszych odbiorców, to spokojnie. Z drobną pomoca poradzą sobie z nim... prawdopodobnie wszyscy! W komplecie znajdują się także ciekawe dodatki, takie jak minifigurka Thora oraz trzy małe modele: Rękawicy Nieskończoności, teseraktu i Płomienia Odyna. Model spoczywa na podstawce z plakietką informacyjną, która zawiera słowo „Mjölnir” oraz logo Infinity Saga.

Zbrojownia Iron Mana

elementy: 469

469 cena: 429,99 zł

Zbrojownia Iron Mana to wspaniały zestaw dla wszystkich ceniących sobie detale i funkcjonalność. Zestaw pozwala na zbudowanie słynnej zbrojowni Iron Mana, w której Tony Stark przechowuje swoje nowoczesne zbroje. Znajdują się tu również różne narzędzia, dzięki którym można przeprowadzać naprawy, oraz platforma, na której miliarder może przebierać się w wybrany strój. Ponadto znajdziemy tam trzy kombinezony Iron Mana (MK3, MK25 i MK85), które zadowolą fanów różnych epok superbohatera. W sumie na zestaw składa się aż osiem minifigurek, w tym Tony'ego Starka, Pepper Potts, Nicka Fury'ego, War Machine'a i Whiplash'a. Wszystkie postacie zostały wykonane z dbałością o detale i są bardzo wiernymi odwzorowaniami filmowych bohaterów.

Figurka Spider-Mana

elementy: 258

258 cena: 139,99 zł

Przedstawiciel figurek, które można złożyć z klocków LEGO! Figurka Spider-Mana to mierząca około 24 centymetrów konstrukcja, na którą składa się ponad 250 elementów. Jest ona realistyczną kopią. Z ruchomymi stawami i zestawem sieci, dzięki którym wszyscy mogą wcielić się w postać jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów marvelowskich komiksów!

Hulk kontra Rhino - starcie pojazdów

elementy: 110

110 cena: 89,99 zł

Ten zestaw to wspaniała propozycja dla dzieci w wieku od czterech lat, które lubią superbohaterów i pojazdy! Składa się na niego pakiet dwóch modeli pojazdów, a także trzy minifigurki. Mowa o Spider-Manie, Hulku i Rhino, co pozwala na odgrywanie scenek z popularnego serialu emitowanego na platformie Disney+. Budowanie zestawu jest (dosłownie) dziecinnie proste. To jeden z najfajniejszych zestawów LEGO Marvel, jaki można kupic z myślą o młodych fanach klocków. Zawiera klocek startowy oraz proste instrukcje budowania, dzięki czemu czterolatki i starsze dzieci mogą uczyć się budowania i nabierać większej pewności siebie.

LEGO Marvel - nie tylko zestawy!

Podobnie jak inne duże marki, LEGO Marvel również doczekało się zestawu gadżetów. Nie ma ich może tak wielu jak w przypadku LEGO Harry Potter czy LEGO Star Wars. Ale tutaj również znajdziemy minifigurki z popularnymi bohaterami, które serwowane są w formie breloków. Co ważne — uniwersum LEGO Marvel stale się rozrasta — i regularnie dołączają do niego kolejne zestawy, które ucieszą małych i duzych miłośników obu tych światów. Duńskich klocków i superbohaterskich komiksów prosto z Ameryki!