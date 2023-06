Gdzie obejrzymy najlepsze filmy i seriale? Ranking VOD w Polsce

Mimo, że na rynku VOD dochodzi do wielu zawirowań, to jedno się nie zmienia. Netflix nieustannie jest numerem jeden, jeśli chodzi o popularność platform VOD nad Wisłą. Dystans, jaki go dzieli od drugiego, w chwili obecnej, Disney+ jest gigantyczny: 9,96 mln vs. 2,95 użytkowników w maju (według PBI/Gemiusa). Kolejne pozycje w tym rankingu zajmują Player i HBO Max, a ponad 2 mln użytkowników mogą pochwalić się także TVP VOD i CANAL+ online. Rośnie zainteresowanie Amazon Prime Video, które zgromadziło w maju ponad 1,7 mln użytkowników.

Najpopularniejsze VOD w Polsce

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, głównie ze względu na premiery głośnych tytułów, które zachęcają do założenia konta lub odnowienia subskrypcji. W przypadku Playera, CANAL+ online, Polsat Box Go i Viaplay nie bez wpływu na statystyki są też terminarze rozgrywek sportowych i innych transmisji na żywo, które gromadzą niemałe widownie przed ekranami.

VOD i OTT maj 2023 Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 50,58% 9 960 084 33,60% 5h 36m 10s nie 2 Player (www+app) 6,71% 2 860 434 9,65% 2h 35m 16s tak 3 Disney+ (www+app) 6,09% 2 955 528 9,97% 2h 16m 21s nie 4 TVP (www+app) 6,03% 2 415 582 8,15% 2h 45m 23s Mix 5 HBO MAX (www+app) 5,73% 2 538 540 8,56% 2h 29m 27s nie

Pełna tabela dostępna we wpisie: Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - maj 2023

Ale porównując ze sobą wszystkie najważniejsze serwisy patrzymy przede wszystkim na to, co można obejrzeć na żądanie, czyli seriale i filmy. Tych powstaje cały ogrom każdego roku i tylko w 2022 w Stanach Zjednoczonych nakręcono ponad 600 nowych produkcji dla VOD, z których spora część dociera do Polski, a przecież regularnie dostarczane są też lokalne tytuły, których także przybywa.

Regularnie mówi się o wielkich hitach Netfliksa, jak "Squid Game", "Wedneseday" czy wcześniej "Stranger Things", ale pomimo ogromnego rozgłosu i sporej liczby popularnych produkcji, w zestawieniu JustWatch.com porównującym najlepiej oceniane treści, Netflix zajął ostatnie miejsce.

Gdzie obejrzymy najlepsze filmy i seriale? Ranking VOD w Polsce

Średnia ocen wystawionych na IMDb dla produkcji Netfliksa dostępnych w Polsce wynosi 6,37/10, co nie jest zbyt wysoką wartością. Niewiele wyżej są Prime Video i Player, ze średnimi odpowiednio 6,46 i 6,55, natomiast na podium znalazły się (od trzeciego miejsca do pierwszego) Disney+, HBO Max i... Apple TV+.

Okazuje się, że najlepiej w oczach widzów wypadają seriale i filmy nakręcone z myślą o platformie Apple - średnia ocen wynosi aż 7,2, co mimo wszystko jest naprawdę niezłym wynikiem. HBO Max i Disney+ nie przekroczyły średniej 7.0: osiągnęły odpowiednio wyniki 6,82 i 6,75.

Należy jednak pamiętać, że mówimy o ocenach z globalnego serwisu IMDb, a nie polskiego Filmweba, który jest pierwszym i domyślnym kierunkiem dla Polaków pragnących oceniać obejrzane tytuły. Co więcej, w przypadku Prime Video, Netfliksa, HBO Max i Disney+, pod uwagę brane są także treści nabyte na licencji, a nie seriale i filmy oryginalne, które są niedostępne na pozostałych platformach.

W przypadku Apple TV+ nie znajdziemy w ofercie żadnych innych produkcji, niż te nakręcone z myślą o dystrybucji w tym serwisie, dlatego oceny i średnia ocen jest bardziej miarodajna (sprawiedliwa), ale z drugiej strony każda z platform uzupełnia katalog w sposób świadomy, więc jeśli decyduje się na zakup i udostępnienie widzom czegoś, co może wpłynąć negatywnie na oceny, to powinny się z tym liczyć.

Faktem jest też, że balans pomiędzy treściami oryginalnymi i na licencji na Netfliksie zmieniał się w ostatnich latach i tych drugich regularnie ubywa, co też wskazuje na to, że platforma powinna z większą uwagą przyjrzeć się produkowanym na jej zamówienie tytułom.