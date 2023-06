Polski hicior i Marvel, jakiego nie widzieliście - najważniejsze premiery tygodnia

Warszawianka

Nowy serial SkyShowtime to historia tragiczno-komicznych przygód mężczyzny w wieku czterdziestu lat, który nieustannie stawia czoła trudom rzeczywistości, starając się znaleźć sens swojego istnienia. Scenariusz został napisany przez Jakuba Żulczyka - autora takich fabuł, jak "Belfer" czy "Ślepnąć od świateł". Głównym bohaterem jest Franek Czułkowski, nazywany Czułym, w którego postać wciela się Borys Szyc. Czuły to postać o wielu warstwach - nieodpowiedzialny imprezowicz, nieustannie uwodzący kobiety, ale jednocześnie przyjaciel wszystkich wokół.

Premiera na SkyShowtime 19 czerwca.

Tajna inwazja

Opowieść skupia się na głównym bohaterze, Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który odkrywa spisek. Jego zadaniem jest powstrzymanie inwazji Skrulli - obcych istot, które wcześniej podbijały inne światy, a teraz postanowiły zaatakować Ziemię. Skrulle działają według tych samych zasad - stale próbują zinfiltrować podwójnych agentów, którzy zdobywają władzę i podejmują kluczowe decyzje. Ich głównym atutem jest zdolność do przybierania postaci dowolnej osoby, co utrudnia identyfikację sojuszników i wrogów. W misji ratowania Ziemi Nick Fury zostaje wsparcie przez Everetta Rossa (Martin Freeman), Marię Hill (Cobie Smulders) oraz Skrulla Talosa (Ben Mendelsohn).

Premiera na Disney+ 21 czerwca.

I tak po prostu 2. sezon

Sezon drugi oryginalnej serii HBO "I tak po prostu..." będzie składać się z jedenastu odcinków - dwa z nich dostaniemy na początek, a następnie kolejne będą udostępniane co tydzień. Michael Patrick King pełni rolę producenta wykonawczego, a w tym sezonie powracają znane twarze obsady, w tym prawdopodobnie także Kim Cattrall jako Samantha. Trzon obsady stanowią: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang i Alexa Swinton.

Premiea na HBO Max 22 czerwca.

Bez urazy

Maddie (grana przez Jennifer Lawrence) natrafia na intrygujące ogłoszenie o pracy, w którym bogaci i nadopiekuńczy rodzice poszukują osoby, która będzie towarzyszyć ich introwertycznemu 19-letniemu synowi Percy'emu na "randkach" przed jego wyjazdem na studia na Princeton. W obsadzie są także Natalie Morales, Matthew Broderick, Andrew Barth Feldman i Laura Benanti. Autorem filmu jest Gene Stupinsky - znany jako producent i scenarzysta kultowego serialu "Biuro" ze Stevem Carellem w roli głównej.

Premiera w kinach 23 czerwca.

Wyspa czaszki

Choć tytuł może wydawać się sugerować przynależność produkcji do uniwersum Warnera, to jest to jednak całkowicie oddzielna i osobna opowieść. Serial Netfliksa opowie historię grupy ocalałych, którzy desperacko próbują uciec z tajemniczej wyspy pełnej prehistorycznych potworów. Na ich drodze staną nie tylko dzikie stworzenia, ale również sam król tej wyspy. Produkcją zajął się Brian Duffield, scenarzysta takich tytułów, jak "Głębia strachu" i "Love and Monsters". Studio Powerhouse Animation, odpowiedzialne za znakomite animacje takie jak "Castlevania" i "Blood of Zeus", poprowadziło ten projekt od początku do końca.

Premiera na Netflix 22 czerwca.