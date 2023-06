Od porównań "Warszawianki" do "Californication" z Davidem Duchovnym nie da się uciec, ale każdorazowe odwołanie się do takiej analogii postrzegam jako duży komplement dla polskiego projektu. "Warszawianka" ma wiele wspólnych mianowników z serialem Showtime, ale dzięki swego rodzaju polskości, serial Jakuba Żulczyka jest dla nas bardziej wiarygodny i bliższy. I tutaj też mam na myśli głównie atuty tego tytułu, ponieważ nasz ojczysty język, zakątki Warszawy i odwołania do otaczającej nas rzeczywistości pozwalają wsiąknąć w tę historię, w jak mało co innego.

Nie bez znaczenia jest też sposób wyrażania historii przez reżysera (Jacek Borcuch) i operatorów - momentami faktycznie "Warszawiankę" ogląda się jak teledysk, ale te przejścia do bardziej spokojnych i wyważonych scen są bardzo dobrze zaaranżowane. Całość odpowiednio wyważono i dostajemy odpowiednią dawkę humoru, powagi, dramatu i komedii na przemian. "Warszawianka" robi naprawdę świetne pierwsze wrażenie, a od połowy sezonu ma być jeszcze lepiej, ponieważ początkowe epizody są jedynie wprowadzeniem do historii i nie cechują się na dużym ciężarem emocjonalnym. W późniejszych odcinkach dochodzi do nie lada przetasowań, dlatego gdy to zweryfikujemy, na pewno podzielimy się naszą opinią.

Maja Pankiewicz i Marianna Zydek o serialu Warszawianka

Na dziś mamy dla Was dwie arcyciekawe rozmowy z Mają Pankiewicz (Elka) i Marianną Zydek (Gryzelda), które wcielają się w bliskie postaci Borysa Szyca (Czułemu) kobiety. Jak pracowało się przy produkcji? Jakich reakcji spodziewają się po widzach? Jak odczuwano tę oryginalność projektu na planie? Zapraszamy do obejrzenia/odsłuchania obydwu rozmów.