Najlepsza oferta Orange - rok abonamentu za darmo dla wszystkich!

Od razu wyjaśnię, że pisząc wszystkich mam na myśli klientów, którzy chcą przedłużyć swoją umowę z Orange, chcą przenieść do Orange swój numer od innego operatora (też z nju i na kartę) lub wziąć nowy numer. To chyba oczywiste, ale wolałem to powiedzieć na wstępie. Teraz możemy przejść do szczegółów, bo to chyba pierwsza taka opcja w historii.

To jest jakby ciąg dalszy naszego wpisu z 26 lipca - Nowi klienci mają lepsze oferty u operatorów? Nic podobnego, w którym pokazywałem Wam, jak ważni są dla operatorów klienci przenoszący numer od konkurencji, a którzy to mogą liczyć na najlepsze promocję, jak ta ostatnio popularna - 6 miesięcy abonamentu za darmo. Zacytuje tu tylko mój tekst z podlinkowanego wpisu:

Wiadomym więc jest, że przenoszących numery jest zdecydowanie więcej niż nowych klientów i są oni cenniejsi dla operatorów, widać to też w ich ofertach. Orange daje na przykład wszystkim - nowym, obecnym i przenoszącym numer miesiąc gratis za zakup online, ale przenoszącym już dodatkowe 2 lub 5 miesięcy gratis.



Ta opcja nadal została, ale teraz udostępniona została wszystkim klientom - nowym, przenoszącym numer (z nju mobile i Orange na kartę), i co ciekawe obecnym klientom - przedłużającym umowę. Biorąc pod uwagę, że można to zrobić dużo wcześniej niż kończy się umowa, mowa więc o sporej grupie obecnych klientów tego operatora.



Jest jedna różnica w porównaniu z przenoszącymi numer od konkurencji. Otóż nowi klienci, przedłużający umowę oraz przenoszący go z nju mobile i Orange na kartę mogą skorzystać z promocji tylko w planach M i L. Niemniej to i tak ma sens, bo w przypadku planu M za 65 zł, przy 3 darmowych miesiącach, średnio zapłacimy 57 zł miesięcznie, a więc niemal tyle samo co najtańszy plan. Z kolei w planie L za 85 zł przy 6 miesiącach za darmo - 64 zł, a więc taniej niż plan M.

Dalej będziemy rozpatrywać więc tylko plan L z pół roku za darmo - z takiego powodu, iż pozwala on przy umowie na 24 miesiące, płacić w zasadzie za ten pakiet tylko przez 12 miesięcy. Jak to możliwe, skoro jest tylko pół roku za darmo?

Orange Flex - poczekalnia/przeczekalnia dla klientów uciekających z abonamentu

Otóż Orange, ma submarkę Orange Flex, która oprócz faktu, że to naprawdę świetna oferta bez zobowiązania, to dodatkowo jest dla operatora taką poczekalnią czy przeczekalnią dla klientów zmęczonych abonamentem, co by nie uciekali do konkurencji.



Dlatego też, pozwala swoim abonamentom na przejście do Orange Flex na 180 dni przed końcem umowy, bez kar. Dochodzi nam więc tu dodatkowe 6 miesięcy - razem 12 miesięcy płacenia za plan L. Podsumowując 85 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, daje nam 42,50 zł przez całą umowę, czyli ponad połowę mniej - biorąc pod uwagę 24 miesiące zobowiązania, ale od 19 miesiąca jesteśmy już w Orange Flex. Oczywiście po przeniesieniu numeru do Orange Flex musimy wykupić najtańszy pakiet, ale kosztuje on 30 zł miesięcznie i nie obowiązuje w nim żaden okres zobowiązania.

Orange na kartę - tych klientów zapraszamy z powrotem do abonamentu

Orange na kartę to też taka poczekalnia dla klientów Orange, ale najtrudniej ich przekonać do powrotu do abonamentu, więc oni mają najlepiej ze wszystkich.



Klienci Orange na kartę, nie tylko dostają pół roku za darmo, ale też o 20 zł mniejsze opłaty od 7 miesiąca za plan L. Płacą oni więc 65 zł przez rok, co daje 32,50 zł miesięcznie (znowu w ujęciu dwuletnim) - prawie jak najtańszy pakiet w ofercie na kartę Orange czy w Orange Flex, do którego przecież się przenosimy od 19 miesiąca, więc dalej płacimy już tylko mniej - 30 zł miesięcznie.

Tak więc, tak - to obecnie najlepsza oferta w Orange, odkąd pamiętam, niestety ograniczona czasowo - macie na nią czas jeszcze tylko przez 12 dni do końca tej promocji. Dla przypomnienia Plan L to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS - w kraju i w roamingu UE oraz 600 GB transferu danych w miesiącu (16,30 GB w roamingu UE). Do tego CyberOchrona i dostęp do Telewizji Mobilnej - w kraju i UE.