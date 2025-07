Sabotaż na Instagramie? Szef platformy zdradza szczegóły

Nie jest to nowość, że w internecie z łatwością roznoszą się nieprawdziwe wieści. Szczególnie przy użyciu przeróżnych platform społecznościowych, wystarczy iskra, żeby niesprawdzona "wiedza" dotarła do wszystkich uszu. Tym razem była o tyle poważna, że dotyczyła swoistego sabotażu ze strony Instagrama na jego użytkownikach.

Reklama

Szef platformy zaadresował niepokojącą plotkę

W ostatnich dniach wśród użytkowników Instagrama ponownie rozgorzała dyskusja na temat rzekomego wpływu frazy „link w bio” na zasięgi postów. Według licznych teorii, algorytm miałby ograniczać widoczność treści, które zachęcają do kliknięcia w link umieszczony w profilu. Dlaczego? Platforma nie chce, by użytkownicy opuszczali aplikację, a dodatkowo obawia się nadużyć ze strony spamerów i oszustów. Ile w tym prawdy? Głos zabrał sam szef Instagrama, Adam Mosseri.

Mosseri postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i w oficjalnym wpisie na Instagramie jasno stwierdził: „Możecie spokojnie pisać ‘link w bio’, nie wpłynie to w żaden sposób na wasze zasięgi”. Podkreślił też, że sam regularnie korzysta z tej funkcji i zachęca innych do swobodnego informowania o linkach w profilu. To jednoznaczne stanowisko, które powinno zakończyć spekulacje na temat algorytmicznego „shadow bana” za używanie tej frazy.

Plotki na temat ograniczania zasięgów przez „link w bio” podsycały między innymi wpisy influencerów na Instagramie. Brock Johnson, jeden z nich, zwrócił jednak uwagę, że spadek wyświetleń może wynikać z czegoś innego: „Ludzie dostają mniej wyświetleń, bo proszą odbiorców o wykonanie czynności, która nie jest zaangażowaniem – stąd niższe statystyki, a nie przez algorytm”. Zaś Instagram nie pierwszy raz musi mierzyć się z mitami dotyczącymi działania algorytmów. Użytkownicy często próbują rozszyfrować mechanizmy platformy i szukają prostych przyczyn spadku zasięgów. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona – na wyniki wpływa nie tylko treść posta, ale też sposób interakcji odbiorców.

Najważniejsze, że nie ma mowy o specjalnym działaniu przeciwko postującym.

Źródło: petapixel