To teraz najlepsza oferta do telefonu. Nic lepszego i uczciwszego nie znajdziesz

Pakiet subskrypcji do telefonu w Orange Flex wykupiłem w lutym tego roku. Głównie z uwagi na darmową, dodatkową kartę eSIM z tym samym numerem do mojego smartwatcha. Powiem Wam jednak po tych kilku miesiącach, że to na wielu poziomach najlepsza obecnie oferta do telefonu dla wielu użytkowników smartfonów.

Dodatkowa karta SIM/eSIM za darmo

Już tłumaczę dlaczego. Zacznę od swojego głównego powodu, dla którego wykupiłem subskrypcję w Orange Flex, a więc od dodatkowej karty eSIM. Można ją zamówić zupełnie za darmo i włożyć do innego posiadanego urządzenia. Może to być drugi smartfon, smartwatch, tablet czy router WiFi.

Bez żadnych ograniczeń, co do urządzeń, ważne by obsługiwało karty SIM lub eSIM. U pozostałych operatorów, jeśli jest dostępna usługa MultiSIM, to tylko za dodatkową opłatą (oprócz miesięcznej opłaty za numer główny) w wysokości od 9 zł do 10 zł miesięcznie.

Ten sam numer - dwie opłaty. W Orange Flex płacisz raz, tylko za numer.

Uczciwie po raz pierwszy.

Płacenie za transfer danych, którego nie wykorzystałeś w miesiącu - nie w Orange Flex

W Orange Flex, niewykorzystany transfer danych w danym miesiącu odkłada się przez aż pół roku w sejfie - każdego miesiąca. Jak to działa? U mnie niezbyt będzie to widoczne, bo niemal cały dzień jestem podłączony do WiFi, więc niewiele wykorzystuje transferu danych mobilnych, ale postaram się to pokazać tym z Was, którzy zużywacie po kilkadziesiąt GB w miesiącu.

Otóż wykupiłem najtańszy pakiet subskrypcji za 35 zł miesięcznie, zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 75 GB transferu danych (10,18 GB w roamingu UE).

Transfer, który w danym miesiącu nie wykorzystam, odkłada się każdego miesiąca w sejfie. I teraz tak, w przypadku, gdy danego miesiąca potrzebowałbym większego limitu, nie wiem, naszłoby mnie by na jakimś wyjeździe obejrzeć cały sezon jakiegoś serialu na smartfonie, mogę sobie wyciągnąć potrzebny limit.

Co więcej, to co wyciągam pobiera się najpierw z sejfu, któremu jest najbliżej do końca okresu ważności. Pozostałe zostają, do dalszego wykorzystania w kolejnych miesiącach. Łatwo sobie wyobrazić, że to w zasadzie studnia bez dna.

Uczciwie po raz drugi.

Chcesz mniejszy, większy transfer danych, bez limitu? Bez problemu

Opisuję tu najtańszy pakiet, z którego korzystam, nie potrzebuję jak widać większego limitu, ale w każdej chwili mogę wykupić internet bez limitu danych i prędkości - na tydzień za 15 zł, na miesiąc za 45 zł. Przypominam, że można tę dodatkową kartę SIM/eSIM włożyć do mobilnego routera WiFi (domowy internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości za 45 zł miesięcznie - nigdzie tak nie ma).

Zmiana pakietu na wyższy, z większym limitem? W każdej chwili, włącza się od razu, a płacicie od następnego okresu. Chcecie wrócić do tańszego? Też bez problemu. Spróbujcie zmienić pakiet na tańszy w którymś z abonamentów z zobowiązaniem na 2 lata.

Uczciwie po raz trzeci.

Usługi premium niestraszne w Orange Flex

Ileż to było afer, kar UOKiK i innych perturbacji z usługami premium u naszych operatorów. W Orange Flex musiałbyś chcieć z nich skorzystać, by za nie zapłacić. Nie ma tu żadnego przypadku, kliknięcia w nie ten link na jakiejś stronie.

Aby móc korzystać z usług premium, konieczne jest intencjonalne zasilenie konta, dodatkową kwotą przeznaczoną tylko na usługi premium. Jak macie tu 0 zł, to nic takiego się nie wydarzy.

Dodatkowo i dla świętego spokoju, można jeszcze ręcznie to powyłączać w aplikacji. Tak czy tak, polecam zajrzeć do tego menu, choćby po to, by wyłączyć jeszcze połączenia z numerów zastrzeżonych.

Uczciwie po raz czwarty.

Podsumowując, mamy tanią ofertę komórkową z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 75 GB transferu danych, z odkładaniem niewykorzystanego transferu w zasadzie w nieskończoność. Płacimy za to 35 zł miesięcznie, w bonusie dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem, spokój z usługami premium. Dodatkowe pakiety w UE, poza UE, wszystko z poziomu aplikacji mobilnej - ani razu nie miałem jeszcze potrzeby kontaktowania się z obsługą, choćby na czacie w aplikacji.

Jak dla mnie to najlepsza obecnie oferta do telefonu. Nie ma lepszej i… uczciwszej.

