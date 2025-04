Mobilne granie w chmurze: PlayStation Portal kontra Logitech G Cloud

Sony PlayStation Portal czy Logitech G Cloud – najlepsza mobilna konsola do grania w chmurze?

W świecie gier coraz większe znaczenie zyskują platformy do grania w chmurze. Takie rozwiązania dają graczom możliwość uruchamiania zaawansowanych tytułów na stosunkowo prostych urządzeniach. W tej niszy pojawiły się dwie ciekawe propozycje: Sony PlayStation Portal i Logitech G Cloud. Obie skierowane są do osób ceniących sobie mobilność. Która z nich zasługuje na miano najlepszej mobilnej konsoli do gier w chmurze? Jak zwykle nie ma prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od potrzeb...

Reklama

Sony PlayStation Portal: Dla fanów ekosystemu PS5

Sony PlayStation Portal jest urządzeniem stworzonym z myślą o graczach korzystających z konsoli PlayStation 5. Nie jest to autonomiczna konsola, lecz raczej dodatek do PS5, wykorzystujący funkcję Remote Play. Oznacza to, że Portal pozwala na strumieniowanie gier bezpośrednio z własnej konsoli, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy chcą kontynuować rozgrywkę poza miejscem, w którym znajduje się telewizor.

Specyfikacja i funkcje

PlayStation Portal jest wyposażony w ekran LCD o przekątnej 8 cali i rozdzielczości Full HD (1080p) przy 60 klatkach na sekundę. Urządzenie posiada kontrolery oparte na DualSense, co oznacza wsparcie dla haptycznych wibracji oraz adaptacyjnych spustów. Portal nie obsługuje gier lokalnych ani aplikacji innych firm, co może być znaczącym ograniczeniem dla niektórych użytkowników, a już szczególnie dla osób, które nie posiadają PS5.

Zalety:

Świetna integracja z PS5 i pełny dostęp do biblioteki gier.

Wysoka jakość kontrolerów z funkcjami DualSense.

Wady:

Urządzenie wymaga aktywnej konsoli PS5 i dostępu do internetu.

Brak wsparcia dla Bluetooth oraz aplikacji zewnętrznych.

Portal to doskonałe rozwiązanie dla fanów marki PlayStation, lecz jego funkcjonalność jest mocno zależna od posiadania konsoli PS5.

Logitech G Cloud: Większa wszechstronność

Logitech G Cloud był od początku zaprojektowany z myślą o grach w chmurze. Jest to autonomiczne urządzenie działające na systemie Android, co zapewnia szeroki dostęp do takich rozwiązań jak Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW czy Steam Link.

Specyfikacja i funkcje

G Cloud posiada 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, a jego czas pracy na baterii wynosi nawet do 12 godzin. Konsola jest lekka i ergonomiczna, co czyni ją wygodną w użytkowaniu podczas dłuższych sesji. Ponadto, dzięki systemowi Android, użytkownicy mogą instalować aplikacje spoza sklepu Google Play, co zwiększa elastyczność urządzenia.

Reklama

Zalety:

Obsługa wielu platform do grania w chmurze.

Długi czas pracy na baterii i wygodna konstrukcja.

System Android zapewnia dostęp do licznych aplikacji.

Wady:

Reklama

Brak mocy obliczeniowej odpowiedniej do uruchamiania wymagających gier lokalnie.

Logitech G Cloud to urządzenie skierowane do użytkowników poszukujących wszechstronnej platformy do grania w chmurze, niezależnie od konkretnego ekosystemu.

Sony PlayStation Portal vs. Logitech G Cloud

Wybór między Sony PlayStation Portal a Logitech G Cloud zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb. PlayStation Portal jest ściśle powiązany z PS5, co czyni go idealnym dodatkiem dla graczy posiadających już tę konsolę. Z kolei Logitech G Cloud oferuje znacznie większą wszechstronność, obsługując wiele różnych platform i aplikacji do strumieniowania gier.

Dla osób ceniących integrację i pełne wykorzystanie funkcji DualSense wybór Portala będzie naturalny. Natomiast dla tych, którzy chcą mieć dostęp do szerokiej gamy gier i usług, Logitech G Cloud wydaje się bardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

Obie konsole wpisują się w rosnący trend grania w chmurze, lecz każda z nich celuje w inną grupę docelową. PlayStation Portal to idealny wybór dla wiernych fanów ekosystemu Sony, podczas gdy Logitech G Cloud sprawdzi się lepiej wśród graczy poszukujących elastyczności i niezależności od jednej platformy. Ostateczny wybór powinien być uzależniony od tego, jakie usługi i funkcje są dla Ciebie najważniejsze.