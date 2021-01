Nie zgadniecie, jakie aplikacje mobilne najchętniej pobieraliśmy w 2020 roku

AppTopia przygotowała zestawienie najchętniej pobieranych aplikacji w 2020 roku. To zestawienie zawiera zarówno AppStore jak i Sklep Google, dane z Chin to natomiast tylko platforma Apple. Poszczególne topki jasno pokazują trendy 2020 roku i choć w wielu przypadkach pierwsza dziesiątka jest podobna do tej z 2019 roku, to pojawiło się sporo przetasowań.

Najchętniej pobierane aplikacje w 2020 roku