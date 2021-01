Microsoft nie powtórzył sukcesu Pokemon GO. Minecraft Earth to porażka, gra zostanie w tym roku zamknięta

Minecraft Earth to bazująca na popularnym Minecraft gra przygodowa skupiająca się wokół technologii rozszerzonej rzeczywistości. W Polsce zadebiutowała oficjalnie 19 grudnia 2019. Żyła półtora roku, 30 czerwca 20212 roku zostanie zamknięta.

O sukcesie normalnego Minecrafta nie ma co dyskutować. Biorąc pod uwagę wszystkie platformy, na których się pojawiła to najlepiej zarabiająca gra w historii. Microsoft/Mojang postanowili przenieść tę popularność na urządzenia mobilne wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość. Minecraft Earth miał być hitem, w przeciwieństwie jednak do Pokemon GO nigdy się nim nie stał i przeżył raptem półtora roku – przynajmniej jeśli patrzeć na polską premierę.

Winny koronawirus, ale czy tylko?

Mojang obwinia pandemię, która pokrzyżowała im plany – brzmi logicznie, w końcu siedzimy w domach, czyli odpada wychodzenie i kooperacja – dwie główne cechy Minecraft Earth. Firma próbowała dostosować grę do domowych warunków, ale to nie wystarczyło. Moim zdaniem to po części wina samej gry, która nie była tak angażująca i fajna jak wspomniane Pokemon GO. Mam w domu kilkuletniego mega fana Minecraft i choć przed premierą nie mógł doczekać się wyjść z Minecraft Earth, to po kilku razach zupełnie o tej produkcji zapomniał.

A jak wypada Minecraft Earth w porównaniu z Pokemon GO? Ciężko ocenić, nie znalazłem danych dotyczących tej drugiej produkcji. Jeśli wierzyć serwisowi playercount.com Minecraft Earth ma w tej chwili około 20 tysięcy graczy online. To bardzo mało jak na tak dużą nazwę. Ale zerkając na sensortower.com widać, że w tylko w grudniu 2020 roku Pokemon GO pobrano 3 miliony razy – na samym Google Play, więc możecie sobie wyobrazić różnicę w ilości aktywnych graczy.

After many great adventures, we’ve made the difficult decision to close down Minecraft Earth in June 2021. We’re so grateful for all your support, and today’s last build includes several adjustments to make these last months as fun as possible: ↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI — Minecraft (@Minecraft) January 5, 2021

Gra dostanie jeszcze jedną, ostatnią aktualizację. Wraz z nią znikną mikrotransakcje, a gracze będą dużo szybciej kraftować przedmioty. Mamy też zobaczyć wszystko nad czym firma pracowała zanim ogłosiła zakończenie wspierania gry.

Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za ogromny talent społeczności Minecrafta. To nie była łatwa decyzja i zrobimy wszystko byście mogli wyciągnąć z gry jak najwięcej zanim zajdzie jej słońce.

– napisał Mojang

Swoją drogą to dość zaskakująca decyzja, bo Microsoft i Mojang zainwestowali niemałe pieniądze z promocję gry – ot choćby pod koniec grudnia 2020 roku:

